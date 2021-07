Wil Startschuss zur Ortsplanungsrevision: Ein Projekt, das die Zukunft der Stadt prägen wird Der Stadtrat beginnt mit der Revision der Ortsplanung. Dieses Instrument ist für die Entwicklung der Stadt Wil essenziell. In der Vergangenheit führten Einsprachen dazu, dass das Projekt nicht abgeschlossen werden konnte. Das soll dieses Mal anders sein.

Es gilt, das zukünftige Wachstum der Stadt Wil mittels verdichteten Bauens aufzufangen. Bild: PD

Wie sieht die Stadt Wil in 20 Jahren aus? Ein wichtiger Schritt, um diese Frage beantworten zu können, stellt die Ortsplanung dar. Oberflächlich betrachtet, handelt es sich dabei um die Gesamtheit baurechtlicher Vorgaben. Ob sich Firmen in Wil niederlassen, wie sich Quartiere entwickeln oder ob es im Zentrum der Stadt immer wieder zu Staus kommt: All dies ist nicht dem Zufall geschuldet.

Vielmehr ist es das Ergebnis der Planungsinstrumente, die Teil der Ortsplanung sind. Dazu zählt insbesondere die Richtplanung, aus der in einem weiteren Schritt der Zonenplan und das Baureglement hervorgehen.

In vier Jahren soll Projekt abgeschlossen sein

Der Stadtrat hat nun die Revision der Ortsplanung gestartet. Bereits der Titel «Ortsplanungsrevision Stadt Wil 2025» verrät, dass er das Projekt zügig voranbringen möchte. Vier Jahre mögen erst einmal nach viel tönen, doch für die Revision der Ortsplanung einer Stadt muss viel passen, damit sie in dieser Zeit abgeschlossen werden kann. Denn gegen Zonenplan und Baureglement können rechtliche Mittel ergriffen werden, wie man in Wil nur allzu gut weiss.

Wegen Einsprachen konnte die 2016 im Parlament verabschiedete Ortsplanung lange nicht in Kraft treten. Erst im März dieses Jahres genehmigte der Stadtrat zumindest das neue Baureglement der vereinigten Stadt Wil. Der neue Zonenplan konnte jedoch nicht in Kraft treten. Deshalb gelten derzeit nach wie vor die beiden Zonenpläne aus der Zeit vor der Fusion mit Bronschhofen. Dieses Beispiel zeigt, dass die Revision der Ortsplanung alles andere als ein Spaziergang werden dürfte.

Frist des Kantons läuft 2027 ab

Trotzdem ist die zuständige Stadträtin Ursula Egli zuversichtlich, die Arbeiten bis 2025 abschliessen zu können. Falls dies nicht klappen sollte, wäre dies zwar ärgerlich, die Frist des Kantons läuft allerdings erst 2027 ab.

Bis Ende Jahr sollen dem Stadtparlament ein Bericht und Antrag zur «Ortsplanungsrevision Stadt Wil 2025» vorgelegt werden. Dabei handle es sich um den groben Fahrplan, sagt Ursula Egli. In diesem sollen Ziele, Aufgaben und Meilensteine beschrieben werden. Der Stadtrat rechnet, dass für die Revision Kosten in Höhe von 2,5 Millionen Franken anfallen.

Innenverdichtung im Fokus

Zu den Zielen, die mit der Ortsplanung verfolgt werden, will sich der Stadtrat zu diesem Zeitpunkt noch nicht äussern. Stadträtin Ursula Egli sagt jedoch:

«Ein besonderes Augenmerk gilt der Innenverdichtung.»

Dieses Ziel ist einerseits eine gesetzliche Vorgabe, anderseits eine pure Notwendigkeit.

Denn bis 2040 erwartet Wil gemäss kantonalem Richtplan einen Bevölkerungsanstieg um 5000 Personen – und würde somit fast 30'000 Einwohner haben. Wurde früher kurzerhand neues Bauland eingezont, um Wohnraum zu schaffen, ist das heute praktisch nicht mehr möglich. Deshalb wird die Siedlungsentwicklung nach innen immer wichtiger.

Im Richtplan und später dann auch im Zonenplan und Baureglement ist es nun am Stadtrat, aufzuzeigen, wie er dieses Ziel erreichen will. Das Fehlen eines ebensolchen Innenentwicklungskonzepts war unter anderem dafür verantwortlich, dass der Zonenplan 2016 vom kantonalen Baudepartement aufgehoben wurde.

Auch Schutzverordnung wird überarbeitet

Neben der Ortsplanung muss bis spätestens 2027 auch der Natur- und Kulturgüterschutz an das geltende Recht angepasst werden. Dieses Projekt ist allerdings schon weiter fortgeschritten.

Bis Sonntag lief die Mitwirkungsfrist für die Schutzverordnung und das neue Schutzinventar. Betroffene Grundeigentümer sowie die Bevölkerung konnten sich im Zuge dessen zu den in der Schutzverordnung oder im Schutzinventar erfassten Objekten äussern und Anpassungen beantragen. Der Stadtrat wird die eingegangenen Änderungsanträge nun auswerten.