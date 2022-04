Der Gare de Lion ist das Ergebnis von Forderungen von Jugendlichen und jungen Erwachsenen nach Freiräumen für alternative Kulturformen in Wil und in anderen Schweizer Städten vor vierzig Jahren. In Wil machte sich der Verein Kulturlöwe für ein entsprechendes Projekt stark. Nachdem zwei verschiedene Objekte in der Region Bleiche vom Stadtrat bzw. von der Stimmbevölkerung zur Umnutzung abgelehnt worden waren, wurde ab März 1989 ein ehemaliger Bahnschuppen weitgehend in Fronarbeit zu einem Musiklokal umgebaut. Die Arbeiten wurden von der Stadt sowie von privaten Gönnern und von Firmen finanziell unterstützt. Um Weihnachten-Neujahr 1989/90 startete das erste Veranstaltungsprogramm, darin waren Konzerte, Feste, eine Modeschau, Filmnächte, Theatervorstellungen enthalten. Seit 2008 betreibt der Verein Kulturzentrum Wil das Kulturlokal unter dem Namen «Gare de Lion». Pro Jahr finden sechzig bis achtzig Events statt, die von 10 000 bis 15 000 Personen besucht werden. (aze)