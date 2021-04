Wil Stadtrat zieht nach ersten 100 Tagen Bilanz: «Wertschätzung bedeutet nicht, immer derselben Meinung zu sein» Seit Anfang Jahr ist der fünfköpfige Stadtrat fast komplett neu zusammengesetzt. Seine erste Standortbestimmung fällt positiv aus. Fast schon mantraartig loben die Mitglieder die Zusammenarbeit untereinander und mit dem Parlament.

Von links: Andreas Breitenmoser, Dario Sulzer, Stadtpräsident Hans Mäder, Ursula Egli und Jigme Shitsetsang. Bild: PD

100 Tage ist es her, als in Wil der grosse Umbruch in der Politik begann. Bei den Wahlen rund einen Monat zuvor wurden mit Stadtpräsident Hans Mäder (CVP), der Stadträtin Ursula Egli (SVP) sowie den Stadträten Jigme Shitsetsang (FDP) und Andreas Breitenmoser (parteilos) gleich vier neue Regierungsmitglieder gewählt. Von den Bisherigen gelang es einzig Dario Sulzer (SP), seinen Sitz zu verteidigen.

Nun zog der Stadtrat eine erste Bilanz. Dies, obwohl es dafür eigentlich noch etwas zu früh sei, wie Stadtpräsident Hans Mäder sagte. Die Legislaturziele und konkrete Schwerpunkte werde man erst an der Klausurtagung definieren, welche in einigen Wochen stattfindet. In der Anfangsphase seien rund ein Viertel aller Termine Antrittsbesuche gewesen, in denen die Stadträte die verschiedenen Mitarbeitenden und Abteilungen der Verwaltung kennen gelernt hätten.

Stadtrat beschwört Teamgedanke

Die Homeofficepflicht habe die Einarbeitung etwas erschwert, trotzdem ist der Stadtrat zufrieden mit den ersten 100 Tagen der Amtszeit. Fast schon mantraartig strichen alle fünf Mitglieder an der Pressekonferenz im Hof die gute Zusammenarbeit untereinander hervor. Hans Mäder betonte:

«Die Stadt besteht nicht aus fünf Departementen, wir sehen uns als Team, in dem jeder für das Ganze zuständig ist.»

Auch in der Zusammenarbeit mit dem Stadtparlament sieht sich der Stadtrat in seinem eingeschlagenen Weg bestätigt. Diese sei geprägt von gegenseitiger Wertschätzung, betonte Mäder. Dass sich der Stadtrat bei Diskussionen jeweils erst am Ende einschalte und dem Parlament den Raum gebe, die Debatte zu führen, sei ein bewusster Entscheid. Die Legislative soll bei der Gestaltung der Geschäfte nicht nur Ja oder Nein sagen können, sondern ihre Anliegen auch einbringen können.

Diplomatisch, aber nicht opportunistisch

Tatsächlich war augenfällig, dass der neue Stadtrat an den Parlamentssitzungen versucht war, sehr diplomatisch aufzutreten und Kritikpunkte durch Zugeständnisse abzufedern. So beispielsweise beim Projekt «Wil Vivendo», als der Stadtrat ein Rückweisungsantrag der Grünen Prowil durch das Versprechen, einen echten Dialog über die flankierenden Massnahmen zu führen, abwehren konnte.

Das habe man nicht etwa aus Opportunismus getan, sondern, weil der Stadtrat hinter den vorgebrachten Anliegen stehen könne, sagte Mäder. «Wir müssen nichts durchdrücken und sind immer offen für konstruktive Anregungen.» Stadträtin Ursula Egli bekräftigte dies:

«Wir müssen dem Parlament ein Kränzchen winden.»

Die Zusammenarbeit funktioniere bisher sehr gut, was auch damit zu tun habe, dass das Vertrauen in den Stadtrat spürbar sei.

Natürlich werde es früher oder später Geschäfte geben, bei denen der Stadtrat nicht alle Stimmen berücksichtigen könne und auch harte Entscheide treffen müsse, sagte Mäder. Für ihn ändert das jedoch nichts an der grundsätzlichen Ausgangslage: «Wertschätzung bedeutet nicht, immer die gleiche Meinung zu vertreten.» Es gehe darum, trotz unterschiedlicher Ansichten sachlich zu bleiben und andere Standpunkte zuzulassen.

Sich den Erwartungen bewusst

Unisono berichten die vier neuen Stadträte von einer positiven Erwartungshaltung in ihren Departementen. Es sei spürbar, dass die Mitarbeitenden motiviert seien und den Wechsel an der Spitze gut angenommen hätten. Die Erwartungshaltung dürfte allerdings nicht auf die Verwaltungsmitarbeitenden begrenzt sein. Dem Stadtrat scheint bewusst zu sein, dass seine Wahl in der Bevölkerung Hoffnungen auf einen Neuanfang geschürt hat.

Einen Vergleich mit dem ehemaligen Stadtrat finden die neuen Ratsmitglieder aber nicht sinnvoll. Man unterscheide nicht zwischen Geschäften, die vom ehemaligen Stadtrat aufgegleist oder schon verabschiedet worden sind, und solchen, die neu erarbeitet werden, sagte Hans Mäder.

«Der Stadtrat entscheidet als Gremium, ob alt oder neu ist dabei nicht wichtig. Wir vertreten die Haltung des Stadtrats.»

Auch dank der Arbeit der Vorgänger sei – nicht wie das im Wahlkampf von Befürwortern des ehemaligen Stadtrats suggeriert wurde – trotz Einarbeitung kein Stillstand eingetreten. Mäder hob hierbei insbesondere die Rolle von Dario Sulzer hervor, der als Einziger bereits seit mehr als 100 Tagen der Stadtregierung angehört. Er bringe sein Wissen und seine Dossierkenntnisse ein und sei damit für die neuen Stadträte wertvoll.

So konnte der Stadtrat bereits in den ersten Monaten einige wichtige Geschäfte verabschieden und erste strategische Ziele definieren. Trotzdem dürfte es erst richtig interessant werden, wenn die Regierung in etwas mehr als einem Monat ihre Ziele für die Legislatur bekanntgibt und damit die Karten auf den Tisch legt.