Wil Stadtrat beantragt drei Kredite über insgesamt 6,1 Millionen Franken für Zentrumsgestaltung rund um den Bahnhof Die SBB bauen in den kommenden Jahren den Bahnhof Wil um. Um Synergien zu nutzen, will auch die Stadt parallel aktiv werden. Die Velounterstände und die Unterführung Hubstrasse werden neu gemacht, zudem soll das Vorprojekt «Veloquerung Posttunnel» ausgearbeitet werden.

Das Landhausareal wird neu gestaltet. Die Stadt muss die Velounterunterstände dort neu bauen. Visualisierung: PD

(red/lsf) Der Bahnhof Wil wird barrierefrei und ab 2023 sollen längere Züge halten. Parallel zum Ausbau des Bahnhofs durch die SBB schafft die Stadt Wil mit verschiedenen Projekten die Voraussetzungen für die Entwicklung des Zentrums, wie sie in einer Medienmitteilung schreibt.

Damit die Stadt Wil mögliche Synergien nutzen und zudem die Mitfinanzierung über das Agglomerationsprogramm sicherstellen könne, müsse sie heute in die Projektierung investieren, um in einem Umsetzungszeitraum von 10 bis 20 Jahren die notwendige Basis für die zukünftige Stadtentwicklung zu schaffen. Der Stadtrat hat drei Vorlagen zu Projektierungs- und Ausführungskrediten an das Parlament überwiesen: «Veloabstellanlage Untere Bahnhofstrasse», «Unterführung Hubstrasse» und «Veloquerung Posttunnel». Vor einigen Monaten hat der Stadtrat zudem die Vorlage «Aufwertung Stadtraum Bahnhof Wil» verabschiedet.

Die drei neuen Vorlagen Zweiradabstellanlage Untere Bahnhofstrasse: Die bestehenden 433 Velo- und 21 Motorradabstellplätze auf dem heutigen Landhausareal müssen abgebrochen werden. Am gleichen Ort sollen rund 600 Velo- und 21 Motorradparkplätzen geschaffen werden. Kostenpunkt: 4,27 Millionen Franken.

Unterführung Hubstrasse: Die bestehende Unterführung und der Fussgängertunnel sollen abgebrochen und durch eine neue Strassenunterführung mit seitlich erhöhter Fuss- und Veloführung ersetzt werden. Die Strasse wird zwischen Ilgenkreisel und Kreisel Hub-/ Glärnischstrasse komplett neu gebaut. Kostenpunkt: 1,05 Millionen Franken.

Veloquerung Posttunnel: Der Zielzustand «Stadtquerung Mitte» kann erst in etwa 25 bis 40 Jahren gemeinsam mit den SBB realisiert werden, sobald sie die Personenunterführung Ost am Ende deren Lebensdauer ersetzen. Die einzige Möglichkeit, die Radquerung am Bahnhof bis dahin aufrechtzuerhalten, besteht im Zwischenzustand der «Veloquerung Posttunnel» (Bauen im Bestand): Der Posttunnel muss von Norden und Süden her dergestalt zugänglich gemacht werden, dass die baulichen Eingriffe dannzumal in den Zielzustand «Stadtquerung Mitte» integriert werden können. Kostenpunkt: 800'000 Franken.

«Im Zentrum von Wil liegen Baugebiete mit grossem Entwicklungspotenzial», heisst es in der Mitteilung. Das Landhaus- und das Post-Areal sind Beispiele dafür. Sie zeichnen sich aus durch ihre zentrale Lage am Bahnhof. Für private Investoren sind sie besonders interessant, wenn sie gut erschlossen und in hochwertige Stadträume eingebunden sind, die einem urbanen Lebensgefühl entsprechen. Im Gesamtkonzept «Wil Vivendo» spielen Projekte wie die Neugestaltung des Bahnhofplatzes mit der Allee oder die neuen Unterführungen vom und zum Südquartier eine zentrale Rolle. Auch für die Wirtschaft sind kurze Weg zentral; sie braucht beste Erreichbarkeit für Kunden, Lieferanten und Mitarbeitende.

SBB: Bequemeres Ein- und Aussteigen am Bahnhof Wil

Auch Reisende mit eingeschränkter Mobilität sollen die Dienstleistungen am Bahnhof Wil nutzen und sich möglichst autonom und barrierefrei fortbewegen können. Dies dient beeinträchtigten Menschen, aber auch Reisenden mit Kinderwagen oder Gepäck. Dank des Ausbaus kann der Bahnhof Wil ab voraussichtlich Mitte 2023 durchgängig stufenfrei genutzt werden. Zudem können in Zukunft längere Fernverkehrszüge in Wil halten, wodurch in den Zügen mehr Sitzplätze zur Verfügung stehen. Die Kosten für das Projekt betragen rund 40 Millionen Franken und werden über das Programm «Zukünftige Entwicklung Bahninfrastruktur (ZEB)» des Bundes finanziert.

Mettler2invest: Überbauung Bahnhofstrasse 1-11

Für Mettler2Invest AG und für das Neubauprojekt Untere Bahnhofstrasse 1-11 sind die Investitionen der Stadt Wil und der SBB von enormer Wichtigkeit. Erst dadurch kann die Überbauung auch realisiert werden. Mettler2Invest ist erfreut, dass alle Beteiligten konstruktive Lösungen gefunden haben, heisst es in der Medienmitteilung der Stadt. Das Bauprojekt wird vorangetrieben; bis Ende März 2021 soll das Baugesuch eingereicht werden. Es bleibt das Ziel, mit dem Rückbau und den Bauarbeiten noch im 4.Quartal starten zu können.