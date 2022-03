WIL Wo bleibt der Stadtpark? Was ist mit dem Grünau-Tunnel? Warum diese und weitere Projekte in Wil nicht wirklich vorankommen In der Stadt Wil stocken mehrere Vorhaben oder sind gar festgefahren. Eine Übersicht zeigt nun, dass es zum Teil noch mehrere Jahre dauern wird, bis Bewegung in die Sache kommt.

Stadtpark Obere Weierwise: Auf diesem Gebiet könnte ein zweiter Stadtweier errichtet werden. Bild: Gianni Amstutz

Kommt die Grünaustrasse mit Tunnel? Werden an der Oberstufe St.Katharina bald auch Knaben und Realschüler unterrichtet? Wird die Liegenschaft «Zum Turm» an der Tonhallenstrasse zu einem Kulturzentrum? Gibt es bei der Oberen Weierwise einen Stadtpark samt einem zweiten Weier? Es sind Fragen zu Projekten, welche neben Wil West und den Umgestaltungen am Bahnhof zu den grossen Brocken in der Weiterentwicklung der Stadt gehören.

Doch um diese Projekte ist es in vergangener Zeit entweder ruhig geworden, sie stecken fest oder es geht nur sehr zögerlich voran. Was ist der aktuelle Stand? Darüber gibt ein Bericht der Stadt Auskunft, welcher dieser Tage veröffentlicht worden ist. In diesem hat der Stadtrat Gründe zu nennen, wenn Postulate und Motionen schon mehr als zwei Jahre hängig sind. Eine nicht abschliessende Übersicht.

Bereits vor knapp acht Jahren hat Sebastian Koller (damals Junge Grüne) eine entsprechende Motion eingereicht, welche vom Parlament erheblich erklärt worden ist. Jenseits des Weierdamms soll ein Park entstehen, bei welchem Ruhe und Erholung im Vordergrund stehen. Dies im Gegensatz zum quirligen Park direkt beim Stadtweier, also diesseits des Damms. Womöglich könnte gar ein zweiter Weier mit einer Insel entstehen.

Das damalige Ziel: Bis 2022 hätte das Projekt vollständig umgesetzt werden sollen. Doch bis anhin ist noch nicht viel gegangen. Die Stadt Wil schreibt: «Leider konnte aufgrund des krankheitsbedingten Ausfalls der Projektleitung nicht gestartet werden.» Früher bereits hatte der Stadtrat verlauten lassen, es stünden für dieses Projekt nicht genügend Ressourcen zur Verfügung.

Ob und wann dieser Stadtpark Realität wird, steht noch nicht fest. Philipp Gemperle von der städtischen Kommunikationsabteilung sagt auf Anfrage:

«Das sistierte Projekt wird wieder aufgenommen, wenn die freie Stelle in der Stadtplanung wieder besetzt ist.»

Bis Ende des kommenden Jahres 2023 soll ein Bericht und Antrag erstellt sein, der vom Stadtparlament behandelt wird. «Der Stadtrat beurteilt dieses Parkprojekt als zentral für die Aufenthalts- und Erholungsqualität mitten in der Stadt und hat es deshalb in seinen Handlungsfeldern 2021–2024 explizit aufgeführt», so die Stadt Wil.

Sebastian Koller, Stadtparlamentarier Wil. Bild: Barbara Hauschel

Bereits im Jahr 2019 hatte sich die Interessengemeinschaft Weierwisen mit einem offenen Brief an den Stadtrat gewandt, weil die Geduld ausgereizt war. Deren Präsident Sebastian Koller sagt nun:

«Diese erneute Verzögerung ist ärgerlich, man kann aber niemandem einen Vorwurf machen. Wir behaften den Stadtrat auf die Deadline, bis Ende 2023 eine Parlamentsvorlage erstellt zu haben. Ein weiteres Hinausschieben ist nicht akzeptabel.»

Die Grünaustrasse ist seit Jahren ein Dauerbrenner in der Stadt Wil. Bei einer Abstimmung im Jahr 2003 hatten allerdings 57 Prozent der Stimmbürger Nein gesagt für die Verbindung zwischen dem Gamma-Kreisel und der Fürstenlandstrasse. Trotzdem ist das Thema noch nicht beerdigt. Vor knapp vier Jahren brachte Benjamin Büsser (SVP) die Idee ins Stadtparlament, ein Tunnel solle als mögliche Variante der Grünaustrasse geprüft werden. Das Postulat wurde erheblich erklärt, obwohl schon damals Befürchtungen im Raum standen, ein Tunnel könnte um das Zehnfache teurer werden als die Strasse.

Seither ist es ruhig in dieser Thematik. Der Fokus liegt auf den Entwicklungen auf der anderen Seite der Stadt beim Projekt Wil West, wo bis zu 3000 Arbeitsplätze angesiedelt werden sollen. Da es sich bei der sogenannten Ost-Entlastung Grünau um eine Kantonsstrasse handeln würde, ist auch das kantonale Tiefbauamt involviert. Die Zweckmässigkeit soll in sechs Phasen erarbeitet werden, um dann eine Bestvariante zu küren. Die Stadt Wil schreibt:

«In einem nächsten Schritt geht es darum, das Pflichtenheft für die Detailevaluation zu erarbeiten. Auf dieser Grundlage sind die geeigneten Planer zu beschaffen.»

Bis im Herbst 2023 soll dieser Zweckmässigkeitsbericht vorliegen.

Wie es mit der Oberstufe St.Katharina, welche aktuell eine Meitli-Sek ist, weitergeht, steht seit Jahren in den Sternen. Die Grundfrage: Dürfen mit Steuergeldern ausschliesslich Mädchen der Sekundarschule unterrichtet werden? Die Antwort ist vielschichtig und hat auch das Bundesgerichtet schon längere Zeit beschäftigt. Im November des vergangenen Jahres hat dieses den Fall an das Verwaltungsgericht zurückgespielt. Es muss beurteilt werden, ob der Schulvertrag mit der Stadt Wil rechtsgültig ist.

Die Frage um die Zukunft der Mädchenschule St.Katharina werden Wil und die Justiz noch lange beschäftigen. Bild: PD

Zuerst ist also die rechtliche Grundlage zu klären, bevor die Stadt einen neuen Vertrag mit der Stiftung Schule St.Katharina ausarbeiten kann. Bis diese Frage geklärt ist, wird es noch lange dauern. Derweil ist die Schulraumplanung der Stadt Wil voranzutreiben. Dem Stadtparlament wird an einer der nächsten Sitzungen ein Kredit für neue Stellen in der Höhe von 3,2 Millionen Franken beantragt.

Seit über fünf Jahren ist die Stadt Wil auf dem Weg, eine Fair-Trade-Town zu werden. Am Stadtfest 2019 wurde das Projekt öffentlich und feierlich lanciert. Auch Gastronomie, Hotellerie, Detailhandel und Unternehmen müssen sich beteiligen. Die Stadt Wil schreibt:

«Diese Kriterien konnten bislang nicht genügend erfüllt werden.»

Ein Postulatsbericht soll nun Aufschluss darüber geben und prüfen, was in der Vergangenheit bereits geplant wurde, welche Kriterien aktuell gelten und was die Stadt Wil für eine Erlangung dieses Labels einsetzen müsste.

Personelle Weggänge hätten zur Verzögerung in der Bearbeitung des entsprechenden Berichts geführt, schreibt die Stadt. Der Bericht werde nun finalisiert und soll noch im ersten Quartal des laufenden Jahres dem Parlament vorgelegt werden. Der Grundgedanke des Fair-Trade-Labels werde auf der ganzen Verwaltung bereits nachgelebt, lässt die Stadt verlauten.

Seit die Feuerwehr von der Tonhallenstrasse per 2019 an die Ortsgrenze zu Bronschhofen gezügelt ist, steht die Liegenschaft «Zum Turm» grossmehrheitlich leer. Kulturfreundinnen und Kulturfreunde der Stadt wollen sie als Kultur- und Musikschulzentrum nutzen. Stadtparlamentarier Sebastian Koller brachte das Thema ins Parlament.

Im Jahr 2020 fanden drei Workshops statt, bei welchen sich 28 Vertreter aus Kultur, Politik, Gewerbe und aus dem Quartier mit der Liegenschaft und deren Zukunft befasst haben. Ein Bericht wurde erstellt. In diesem steht, dass der Stadtrat eine Zwischennutzung vorschlägt, um das Raumprogramm der Musikschule überarbeiten zu können.

Das Stadtparlament hat nun eine nicht ständige Kommission gebildet. Diese hat im November des vergangenen Jahres ihre Arbeit aufgenommen, um das Thema voranzutreiben.

Sind die Liegenschaften der städtischen Verwaltung am richtigen Ort? Und wo kommt der neue Werkhof zu liegen? Diese Fragen müssen beantwortet werden. Luc Kauf (Grüne Prowil) hat ein entsprechendes Postulat eingereicht, welches erheblich erklärt worden ist.

Im Herbst des vergangenen Jahres ist für den neuen Werkhof ein offener Projektwettbewerb ausgeschrieben worden. Bis zur zweiten Jahreshälfte 2022 soll das Verfahren laut der Stadt Wil abgeschlossen sein und ein Siegerprojekt vorliegen. Dann wird ein Planungskredit beantragt, um ein Vorprojekt auszuarbeiten. Das letzte Wort dürfte das Volk an der Urne haben.

Aktuell ist der Werkhof im Stadtzentrum. Das könnte sich ändern. Bild: Sabrina Manser

Bei der Erarbeitung der Immobilien-Strategie hat es «einen zeitlichen Verzug» gegeben, wie die Stadt Wil schreibt. Es braucht nun im Verlauf dieses Jahres gar eine zweite Kick-off-Veranstaltung. Bis Ende 2023 will die Stadt in dieser Thematik klarer sehen.

Im Jahr 2017 reichte Benjamin Büsser (SVP) eine Motion ein, welche Anpassungen des Wiler Baureglements an das kantonale Planungs- und Baugesetz fordert. Dies soll bis 2024 geschehen. Noch für dieses Jahr stellt die Stadt dem Parlament einen Bericht und Antrag zur Vorbereitung der Ortsplanungsrevision in Aussicht. Damit soll das konkrete Vorgehen definiert werden.