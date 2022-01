Wil Stadt hatte Coronademonstration bewilligt – diese fiel klein aus Etwas mehr als 50 Personen demonstrierten am Dienstagabend in Wil. Im Gegensatz zur Vorwoche hatten die Verantwortlichen eine Bewilligung beantragt und erhalten. Doch der Aufmarsch fiel deutlich kleiner und leiser aus.

Der Demonstrationszug in der Oberen Bahnhofstrasse Wil. Bild: Larissa Flammer

Im Vergleich zur Vorwoche blieb es am Dienstagabend in Wil verhältnismässig ruhig. Ohne Trychler und ohne laute Rufe marschierten Demonstrantinnen und Demonstranten durch Wil. Etwas mehr als 50 Personen drückten so ihre Unzufriedenheit mit den Coronamassnahmen aus. Es war dies in Wil der zweite Demonstrationszug seit der Abstimmung über das Covid-19-Gesetz im November.

Stadt Wil hatte mit Anzeige gedroht

Vergangene Woche, nach der ersten Durchführung, reagierte die Stadt Wil mit einer Medienmitteilung: Die Demonstration sei unbewilligt gewesen und künftige Organisatoren müssten mit einer Anzeige an die Staatsanwaltschaft rechnen. Es sei zu mehreren Verstössen gegen Gesetze und das Polizeireglement gekommen. Der Marsch vergangene Woche fiel unter anderem um ein Vielfaches lauter aus.

Für die Demonstration diese Woche sei eine Bewilligung beantragt und genehmigt worden, teilt die Stadt Wil auf Anfrage mit. Lautsprecheranlagen für Reden seien dabei nur für den kurzen Halt auf dem Hofplatz bewilligt worden. Die Bewilligung gelte grundsätzlich auch für weitere Demonstrationen, sofern die Auflagen eingehalten werden, könne aber jederzeit angepasst oder entzogen werden, heisst es bei der Stadt.