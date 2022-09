EINGLIEDERUNG Integration auf dem Rasen: Geflüchtete aus der Ukraine spielen mit Wilerinnen und Wiler Fussball Über 30 Leute folgten dem Aufruf von Maja und Roger Edelmann zum Fussballspiel für Geflüchtete mit Wilerinnen und Wilern. Dabei wurde ersichtlich, warum dieser Sport verbindend sein kann.

Bild: Maja Edelmann

Eine Idee, ein Flyer, herumgeschickt in ein paar Chats: Viel mehr brauchte es nicht, um den Fussballnachmittag «für Geflüchtete von wo auch immer, mit Wilerinnen und Wilern», wie es in dem Flyer hiess, auf die Beine zu stellen. Die Wiese bei der Turnhalle Klosterweg brauchte es noch und dafür die Einwilligung der Stadt Wil. Die Idee hatten Roger und Maja Edelmann, die in Wil ein Architekturbüro betreiben.

Auf der Klosterwiese herrschte Grümpeli-Atmosphäre. Bild: Maja Edelmann

Die Wiese bekamen sie. Auf ihr fanden sich am Sonntag etwas mehr als 30 Leute ein, die meisten von ihnen Geflüchtete aus der Ukraine, aber auch eine Handvoll Wilerinnen und Wiler. Menschen, die sich sonst womöglich nie begegnet werden.

Es gab Festbänke, gratis Wasser und Früchte - und Bälle für die Kinder. Drei Teams wurden gebildet, Frauen, Männer, Ältere, Junge, alles gemischt. Unter ihnen war auch Alexander aus Kiew, graue Haare, wohl über Sechzig, einst Junior bei Dynamo Kiew. Seine Spielidee, mit Gesten und ein paar Worten dargelegt: Guardiolaeskes Kurzpassspiel. Gesagt, getan. Ballstafette, Flachschuss, Jubel, Abklatschen. Fussball als universelle Sprache. Das ist eben nicht nur das Klischee, mit dem die FIFA dubiose WM-Vergaben schönredet.

«Die Idee kam spontan, wir haben es dann einfach gemacht», sagt Roger Edelmann am Spielfeldrand. Den Kontakt zu den Geflüchteten hätten andere hergestellt, so wurde der Flyer dann verbreitet. Anmelden musste man sich nicht.

Über 30 Personen, viele davon Geflüchtete aus der Ukraine, nahmen am spontanen Fussballnachmittag teil. Bild: Maja Edelmann

Auf eine Facebook-Veranstaltung hätten sie bewusst verzichtet, «damit nicht plötzlich 100 Leute gekommen wären». Möglich, dass es ein nächstes Mal geben wird. «Ein paar Wilerinnen und Wiler mehr hätte es noch vertragen.»