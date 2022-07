Wil Sperrungen am Bahnhof, Aushub auf dem Landhausareal: Diese Arbeiten laufen aktuell bei der Baustelle am Knotenpunkt Die SBB haben zurzeit fast um die Uhr Bauarbeiten am Bahnhof Wil geplant. Bald muss auch die Unterführung Hubstrasse erneut gesperrt werden. Die Arbeiten auf dem ehemaligen Landhausareal laufen nach Plan.

Die neue Treppe der Unterführung Ost zu den Gleisen 2 und 3 ist immer noch geschlossen. Bild: Andrea Stalder

Die Anwohnerinnen und Anwohner rund um den Bahnhof Wil müssen nach wie vor eine ganze Menge Lärm tolerieren. Zurzeit finden jede Woche Nachtarbeiten statt, wie die SBB auf ihrer Website mitteilen. So werden in der laufenden Woche nachts Unterhaltsarbeiten an den Fahrleitungen durchgeführt. Nächste Woche wird rund um die Uhr am Perron Gleis 6 sowie an der Unterführung Hubstrasse gearbeitet.

Auch für die Pendlerinnen und Pendler, beziehungsweise Ausflüglerinnen und Ausflügler, bringen die Bauarbeiten am Bahnhof nach wie vor Einschränkungen mit sich. Zum Beispiel ist voraussichtlich bis noch Ende dieser Woche die gesamte Velostation Süd neben der Post gesperrt.

Ein Gleis nach dem anderen muss gesperrt werden

Wer die Unterführung Ost passiert, wähnt sich fast mitten in der Baustelle. Die Passage ist aufgrund der laufenden Arbeiten nicht nur schmaler als üblich, sondern auch niedriger. Velofahrende, die eventuell Gefahr laufen würden, sich dort den Kopf zu stossen, sind in der Unterführung aber zurzeit sowieso nicht gestattet.

Die Unterführung Ost ist aufgrund der Bauarbeiten schmaler und niedriger als üblich. Bild: Larissa Flammer

Der Zugang zum Perron für die Gleise 4 und 5 ist in der Unterführung Ost voraussichtlich noch bis Ende August gesperrt. Allerdings müssen während der Bauarbeiten die Perrons der Gleise 4, 5 und 6 sowieso zeitweise ganz geschlossen werden. Zurzeit ist es das Perron zu Gleis 5. Ab dem 25. Juli soll dann gemäss Plan Gleis 6 gesperrt werden. Es lohnt sich also, vor der nächsten Reise den Abfahrtsort des Zuges zu überprüfen.

Am Gleis 5 sowie am dazugehörigen Perron wird zurzeit gebaut. Der Zutritt ist versperrt. Bild: Larissa Flammer

Die Perrons müssen erhöht werden, um ein stufenfreies Einsteigen in die Züge zu ermöglichen. Mittels Rampen und Lifts, die sich ebenfalls im Bau befinden, gestalten die SBB zudem die Zugänge zu den Perrons barrierefrei. Auch die Länge der Perronkanten werden angepasst. Jene der Gleise 1 und 2/3 werden verlängert, damit in Zukunft das Einsteigen bei bestimmten Zügen über die ganze Länge von 400 Metern möglich ist.

Gleichzeitig sind die SBB mit Arbeiten an der Strassenunterführung Hubstrasse beschäftigt. Das Bahnunternehmen ersetzt dort die Brückenplatte, damit die Stadt Wil später die Unterführung neu gestalten kann. Am Wochenende vom 12. bis 15. August muss die Strasse unter den Bahngleisen ein weiteres Mal gesperrt werden: durchgehend von Freitag, 21 Uhr, bis Montag, 5 Uhr. Die Umleitungen und temporäre Anpassungen beim Busverkehr sind vor Ort signalisiert. Fussgänger und Velofahrerinnen können während der Sperrungen die bestehende Personenunterführung Hubstrasse benutzen, Velos müssen allerdings geschoben werden.

Bei der Überbauung laufen die Aushubarbeiten

Auch auf dem Landhausareal schreiten die Bauarbeiten voran. Nachdem im Juni endlich mit dem Abbruch des letzten Gebäudes – des Steinbocks – hatte begonnen werden können, laufen zurzeit Arbeiten zur Absicherung der Baugrube sowie Aushubarbeiten, wie die Bauherrin Mettler2Invest AG auf Anfrage mitteilt.

Baustelle Visualisierung So sieht die Baustelle auf dem ehemaligen Landhausareal aktuell aus. Bild: Larissa Flammer

Auf dem Areal zwischen Bahngleisen und Unterer Bahnhofstrasse entsteht eine Wohn- und Geschäftsüberbauung. Diese wird mit Zertifizierung Minergie und als 2000-Watt-Areal realisiert. Zur Energieerzeugung werden Erdsonden und Wärmepumpen installiert sowie später ergänzend dazu eine Fotovoltaikanlage und Sonnenkollektoren.

Wie Projektleiter René Spiess von der Baufirma mitteilt, laufen die Bauarbeiten seit dem Baubeginn am 15. Mai plangemäss. Ende Jahr sollen die Kanalisation und die Baugrubensohle im Kopfbaubereich erstellt sein, der Rohbaubeginn ist für Januar 2023 geplant.