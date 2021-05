Klimakrise So will die Stadt Wil die Energiewende schaffen Nachhaltigkeit nimmt inzwischen einen Grossteil des Engagements der Technischen Betriebe Wil ein. Das Ziel ist klar: Bis 2030 soll die Verwaltung klimaneutral sein, bis 2050 das gesamte Stadtgebiet.

Auf dem Gebäude der Firma Scholz + Bickenbach wollen die Technischen Betriebe Wil eine grosse Solaranlage bauen. Bild: PD

Der politische Wille des Stadtrats und des Stadtparlaments ist eindeutig: Die Stadt Wil soll ihren Teil zur Lösung der Klimakrise beitragen. Davon zeugen zahlreiche Bekenntnisse wie das kommunale Energiekonzept, der 2019 proklamierte Klimanotstand oder die Unterzeichnung der Klima- und Energie-Charta.

Auch das übergeordnete Ziel ist bekannt. Bis 2030 sollen die Stadtverwaltung und verwaltungsnahe Betriebe klimaneutral sein. 20 Jahre später soll dasselbe auf dem gesamten Stadtgebiet erreicht werden. Noch nicht restlos geklärt ist der Weg zu diesem Ziel.

Die Technischen Betriebe Wil (TBW) haben in den vergangenen Jahren zwar schon zahlreiche Projekte initiiert, in einem Papier zum kommunalen Klimaschutz sollen nun aber die verschiedenen Massnahmen zum Klimaschutz gebündelt und messbar gemacht werden.

Die Grundzüge, wie die Stadt Wil in eine klimaneutrale Zukunft geführt werden soll, sind jedoch bereits skizziert. Dabei geht es primär um die vier Bereiche: Energie, Wärme, Mobilität und Ressourcen.

Der Solarstromanteil soll bis 2050 auf 15 Prozent ausgebaut werden. Bild: Daniel Ammann

Bereits heute setzt die Stadt zu 100 Prozent auf erneuerbaren Strom. Dieser wird allerdings nur zu einem kleinen Teil in Wil produziert. Der Rest wird mit Zertifikaten eingekauft. Der Anteil eigener erneuerbarer Energie, der aus Solarenergie stammt, soll jedoch kontinuierlich ausgebaut werden.

Die TBW fahren dazu eine mehrgleisige Strategie. Mit dem Bürgermodell können Mieterinnen und Mieter in Solarpanels auf dem Dach der Eishalle beim Bergholz investieren. Zudem unterstützen die TBW den Bau von Solaranlagen von Grundstückbesitzern mit dem Pachtmodell. Die TBW übernehmen dabei Planung und Baukosten für den Bau auf einem Privatgrundstück, der Hausbesitzer entrichtet dafür eine Pacht.

Zudem will die Stadt die Dächer – und womöglich in Zukunft auch Fassaden – grosser Gebäude und Unternehmen für den Bau von Solaranlagen nutzen. Zwei grosse Anlagen sind auf den Gebäuden der Schmolzer + Bickenbach Stahlcenter AG sowie Müller Holzbau geplant.

Das Ziel von fünf Prozent Solarenergie bis 2020 wurde übertroffen, bis 2050 sollen 15 Prozent des Stroms, der auf dem Stadtgebiet verbraucht wird, von Fotovoltaikanlagen stammen.

Die Verhandlungen mit dem Zweckverband Abfallverwertung Bazenheid über eine Versorgung der Stadt Wil mit Fernwärme laufen. Bild: Beat Lanzendorfer

Das grösste Potenzial verorten die Verantwortlichen der TBW im Wärmebereich. Mehr als 50 Millionen Franken sollen in das Wärmeprojekt investiert werden. Dabei soll ein Mix verschiedener Wärmequellen zum Einsatz kommen, darunter Fernwärme, Abwärme und Holzkraftwerke.

Damit sollen die heute noch verbreiteten Quellen wie Heizöl und Erdgas ersetzt werden. Das Gasnetz könnte aber auch in Zukunft noch eine Rolle spielen. Mit Power-to-Gas-Lösungen soll überschüssige Energie in Gas umgewandelt und damit gespeichert werden können. Dazu braucht es aber einerseits noch wissenschaftliche Fortschritte sowie einen Ausbau der Solarstromproduktion, damit auch überschüssige, erneuerbare Energie zur Verfügung steht.

Der ÖV kann nicht beliebig ausgebaut werden. Im Bereich Mobilität ist die Stadt deshalb auf die Bevölkerung angewiesen. Bild: Gianni Amstutz

Weltweit fällt rund ein Drittel des gesamten Energieverbrauchs in der Mobilität an. Der Einfluss einer Stadt darauf ist jedoch stark begrenzt. Der ÖV kann nicht beliebig ausgebaut werden und der Erfolg von E-Mobilität ist vom Engagement Privater abhängig.

Dennoch will die Stadt ihr Möglichstes tun, um in diesem Bereich Fortschritte zu erzielen. Im Rahmen des Projekts «Modelle nachhaltige Mobilität in Gemeinden» (Monamo) versucht die Stadt, innovative Ansätze für eine nachhaltige und zukunftsorientierte Mobilität auszutesten und zu etablieren. Zudem setzen die TBW bei ihren eigenen Fahrzeugen auf alternative Antriebe. Aktuell bestehen 70 Prozent des Fahrzeugparks aus elektrisch betriebenen Autos, Velos und Gasfahrzeugen.

Die Klimawende soll nicht nur durch den Einsatz alternativer Energiequellen, sondern auch durch einen schonenderen Umgang mit den vorhandenen Ressourcen gelingen. Die Energieeffizienz wird aktuell mit verschiedenen Aktionen mit Produkten aus dem TBW-Onlineshop gefördert.