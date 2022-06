Wil Singen als Heilmittel: Am Samstag erklang in zwei Kirchen zwölf Stunden lang Musik Das Kirchenklangfest Cantars zeigte das breite Spektrum von Kirchenmusik auf. Jung und Alt trug zu einem eindrücklichen Tag bei.

Der Kathi Chor Wil eröffnet das Kirchenklangfest Cantars. Bild: Cecilia Hess-Lombriser

«Die wollten wir unbedingt hören», sagt ein älteres Ehepaar, als es um Mitternacht die Kirche St.Peter in Wil verlässt. Soeben hat das Paar die «Lieder in die Nacht» vom Jugendchor und «intune» der Singbox Wil gehört. Die Kinder und Jugendlichen schlossen die zwölfstündige Konzertreihe des Kirchenklangfests Cantars ab. Mit feinen, ruhigen, reinen und berührenden Tönen. Es war ein Kontrastpunkt zum Auftakt am Mittag.

Singen als umfassendes Heilmittel

Um 12 Uhr sagt OK-Co-Präsident Walter Signer in seiner Begrüssung in der Kreuzkirche: «Das ist der Lohn für die vielen Stunden der Vorbereitung.» Cantars hätte ursprünglich an 35 Orten in der Schweiz stattfinden sollen. Die Pandemie hinterliess Spuren und einige Veranstalter sagten ihr Vorhaben ab. Das OK Wil biss sich durch. «Und alle Chöre und Musiker, die sich zu Beginn angemeldet hatten, blieben dabei. Das freut uns enorm», lobt Signer.

Dario Sulzer, Wiler Vizestadtpräsident, sagt in seinem Grusswort der Stadt, dass es in den vergangenen zwei Jahren zu ruhig geworden sei. Menschen müssten sich wieder persönlich begegnen und gemeinsame Erlebnisse haben. «Erst solche machen uns zur Gesellschaft.» Er preist das Singen als Heilmittel für Geist und Körper an. Letztlich als Mittel, das glücklich macht.

Klassisches und eine Uraufführung

Glücklich machen am Samstag ganz viele Frauen und Männer, Kinder und Jugendliche das stetig wechselnde Publikum, das zwischen der evangelischen Kreuzkirche und der katholischen Kirche St.Peter pendelt und zwischendurch Pause in der Festwirtschaft macht. Der Kathi Chor startet mit viel Temperament und Musical-Melodien und erhellt damit Gesichter. Er eröffnet damit den bunten Reigen von Kirchenmusik und Musik in der Kirche.

Die reiche Palette zeigt, wie grenzenlos Musik und im speziellen Kirchenmusik interpretiert, gestaltet und ansprechen kann. Es gibt Klassisches zu hören, Hochstehendes, mit «Josef von Nazareth – Kleines Oratorium» eine Uraufführung, die der junge Komponist und Organist Christoph Mauerhofer selber dirigiert, Gospel, eine Tangomesse und zwischendurch einen Gottesdienst.

Toggenburger Chöre singen die «Toggenburger Messe» von Peter Roth und eine eindrückliche Teiluraufführung mit «Seligpreisungen», komponiert von Roman Bislin-Wild, getextet von Peter Spörri-Altherr, ist zu hören. Bei der aktuellen Weltlage trifft sie mitten ins Herz und ermutigt.