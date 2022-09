Wil Sind Einwohner in Wil mit den digitalen Angeboten überfordert? Am Samstag wurden Interessierte beraten Ob Via Velo Wil oder der Easybag-Recyclingsack – Wilerinnen und Wiler, die diese oder weitere digitale Angebote nicht nutzen können, bekamen am Samstag Hilfe von Fachleuten.

Beratungsecke zu den digitalen Angeboten der Stadt Wil: am vergangenen Samstag auf dem Bahnhofplatz, in zwei Wochen an der Oberen Bahnhofstrasse. Bild: Josef Bischof

«Aus der Bevölkerung kamen uns Stimmern zu Ohr, man sei mit den digitalen Angeboten überfordert. Im Parlament wurde festgestellt, die digitalen Angebote würden ältere Mitmenschen ausschliessen.» Das war für Stefan Grötzinger, Leiter der Fachstelle Energie der Stadt Wil, Grund genug, das Problem anzugehen.

Stefan Grötzinger, Leiter der Fachstelle Energie der Stadt Wil. Bild: Josef Bischof

Mit zwei Schulungsveranstaltungen zeigt die Fachstelle zusammen mit Partnern auf, dass Angst vor Neuem kein guter Berater und im Fall der digitalen Angebote unbegründet ist. Eine erste Kontaktnahme mit Interessierten gab es am Samstag auf dem Bahnhofplatz. Eine zweite Möglichkeit wird am 17. September an der Oberen Bahnhofstrasse geschaffen.

Weil die Verantwortlichen davon ausgingen, dass sich vor allem ältere Menschen in diesem Bereich wenig zutrauten, hat die Fachstelle 5000 über 64 Jahre alte Wilerinnen und Wiler angeschrieben. Ihnen sind die Angebote kurz vorgestellt worden. Vor allem aber sind sie eingeladen worden, ihre Fragen und Probleme an einer der beiden Veranstaltungen den Fachpersonen zu unterbreiten. So wurden am Samstag bereits vielen Personen Auskünfte erteilt, gewünschte Apps heruntergeladen und wenn nötig auch die analogen Wege erklärt.

Elektrifizierte Mobility-Flotte

Als Pionierleistung streicht Stefan Grötzinger das Angebot von Mobility hervor. Wil sei die erste Stadt in der Schweiz, welche über eine vollständig elektrifizierte Mobility-Flotte verfüge. Acht Elektrofahrzeuge stehen zur Verfügung. Sie können über eine App oder analog reserviert werden. Das Abonnement ist für Wilerinnen und Wiler ein Jahr lang gratis.

Der Salü-Bus ist ein neues, schweizweit einzigartiges Mobilitätsangebot. Er hat das Abendtaxi abgelöst. Mit ihm reisen Fahrgäste nicht bloss vom Bahnhof nach Hause, sondern auch zwischen verschiedenen virtuellen Haltestellen in der Region Wil.

Mit Via Velo Wil, einem Velolieferdienst, kann man sich volle Einkaufstaschen aus 20 Geschäften nach Hause liefern lassen. Der Auftrag wird über eine App ausgelöst und noch am selben Tag ausgeführt. Im September ist diese Dienstleistung als Schnupperaktion kostenlos.

E-Cargo-Bikes mieten – oder auch kaufen – lassen sich über Carvelo2go. Die Bikes, welche sich für etwas schwerere Transporte eignen, stehen beim Stadtsaal und beim Bergholz. In Wil zirkulieren bereits 40 solcher Fahrräder.

Für Menschen, welche gesundheitlich eingeschränkt sind, ist der Abholservice des Easybag-Recyclingsacks gedacht. Wiederverwertbare Abfälle werden einmal im Monat bei den betroffenen Personen zu Hause abgeholt.