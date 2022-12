Wil «Schon in der Kindheit ein Höhepunkt»: Am Samstag fand der traditionelle Chlausauszug nach dem Dreiuhrläuten in der St.Nikolaus Kirche statt Der traditionelle Anlass in der St.Nikolaus Kirche in Wil hat nebst den Parallelanlässen Weihnachtsmarkt und 1 Million Sterne viele Kinder angezogen. Gespannt warteten sie auf den Auszug der 14 Nikolauspaare nach dem jährlich, einmaligen Dreiuhrläuten aller Glocken der Stadtkirche.

Der Auszug aus «ihrer» Kirche St.Nikolaus: 14 Nikoläuse und Schmutzlis auf dem Weg zum Kirchplatz, zu den hunderten wartenden Kindern und Erwachsenen. Bild: Christoph Heer

Rund drei Dutzend Personen warten in der St.Nikolaus Kirche in Wil, bis sich die 14 Nikolauspaare vom Altar her zum Kirchenausgang begeben. Dies geschieht, nach dem jährlich, einmaligen Dreiuhrläuten aller Glocken der Stadtkirche. Viele halten ihr Smartphone oder ihre Kamera in die Höhe und wollen die ruhige Zeremonie bildnerisch und filmisch festhalten. Auch viele Kinder hat es an diesem Samstagnachmittag zur St.Nikolaus Kirche gezogen.

Der Chlausauszug aus «ihrer» Kirche St.Nikolaus zählen, auf Anfrage dieser Zeitung, viele Menschen zum traditionsreichsten und warmherzigsten Anlass in der Äbtestadt. Und das will etwas heissen, finden doch jedes Jahr zahlreiche Aktivitäten statt, die man in Wil seit vielen Jahrzehnten feiert.

«Dieser Chlausauszug ist eben etwas, das die ganz kleinen wie auch die mittleren und älteren Menschen toll finden», sagt ein Wiler. Eine weitere Anwesende meint, dass sie sich noch gut an die Zeit erinnern könne, in welcher sie mit ihren Eltern hier vor der Kirche gewartet habe. «Schon damals war das in jeder Vorweihnachtszeit ein Höhepunkt. Wenn die Kirchentür aufgeht und die Nikolauspaare herauskommen, freundlich auf die Besucher zugehen, Sprüche und Verse erhalten, um dann die Kinder zu belohnen, herrlich.»

Nach dem Sprüchlein gab es die verdiente Belohnung. Bild: Christoph Heer

Rappelvoller Kirchplatz

Es ist auch an diesem Samstagnachmittag so, dass sich der ganze Kirchplatz mit Hunderten Besuchenden füllt. Das vorangegangene Dreiuhrläuten der Stadtkirche fasziniert ebenso wie die Männer mit Bart. Es gehört ebenfalls zur Tradition, dass nur an diesem Tag alle neun Glocken der Stadtkirche miteinander erklingen.

Die Kinder üben in letzter Minute noch ihre auswendig gelernten Samichlaussprüchlein. «Samichlaus du liebe Maa, dörf ich au es Säckli ha?», ist dabei eines der kürzeren Verse. «Oh du schö­ne Sa­mich­laus, lueg mi emol a. Weisch, viel feini gue­ti Sa­che, wett ich als Gschenkli ha», zauberte selbst den bärtigen Männern ein Schmunzeln ins Gesicht. Und bei denjenigen Kindern, die vor Ehrfurcht erstarren, helfen oft die Mutter oder der Vater, damit auch diese Kinder ihre verdiente Belohnung erhalten. Belohnungen in Form eines Biberlis, der Zeitpunkt also, bei welchem alle Kinderaugen erstrahlen.

Gross und Klein freuten sich über die 14 Niklauspaare. Bild: Christoph Heer

Nun sind also die Wiler Kinder bereit für die diesjährige Weihnachtszeit, was folgt, sind zahlreiche Kirchenkonzerte, Weihnachtsmärkte und beim einen oder anderen sicher auch noch der Samichlausbesuch im warmen Zuhause.