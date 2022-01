Wil «Schön, dass wir wieder so etwas gemeinsam live geniessen können»: Rund 60 Personen spazieren für Konzerte von Orgel zu Orgel Toccata Wil lud am Sonntag zum traditionellen Wiler Orgelspaziergang in der weihnachtlichen Zeit ein. Viele Musikfreunde liessen sich diese Chance nicht entgehen.

Grosser Applaus: Die Konzerte wurden jeweils von 50 oder sogar mehr Musikfreunden besucht, die den Musikern auf der Empore Beifall klatschten. Bild: Christof Lampart

Nomen est omen. Denn im Namen der Kirchenmusik-Konzertreihe «Toccata Wil» ist unschwer erkennbar das italienische Wort toccare (berühren) enthalten. Und genau diese Absicht verfolgt der von der evangelischen und katholischen Kirchgemeinde seit dem Jahr 1989 gemeinsam getragene Konzertzyklus.

Der Orgelspaziergang zur Weihnachtszeit ist über die Jahre zum Fixpunkt des Toccata Wil Jahresprogramms geworden. Dabei lassen sich alle Beteiligten nicht nur durch die schönen Musikklänge berühren, sondern sie rühren sich im Laufe von knapp drei Stunden gleichsam von einem besinnlichen Ort in Wil zum nächsten.

Kein Stopp im Kloster St.Katharina

Auch dieses Jahr folgten rund 60 Frauen, Männer und auch ein paar Kinder dem festen Rundgang, welcher von der Neuapostolischen Kirche (Organistin: Lisbeth Franken) im Südquartier über die Kirche St.Peter (Indira Spottl) und die reformierte Kreuzkirche (Stefan Giger) bis hinauf in die Altstadt zur Kirche St.Nikolaus führte. In Letzterer spielte neben Monika Bernold-Bissig und Marie-Louise Eberhard Huser (beide Orgel) zudem Antonia Ruesch Lengwiler die Violine.

Musikerin Indira Spottl an der Orgel in der Kirche St.Peter. Bild: Christof Lampart

Ursprünglich war auch ein Konzertstopp in der Klosterkirche St.Katharina geplant gewesen, doch der grosse Andrang und die dortigen engen Platzverhältnisse liessen die Organisatoren aus Pandemiegründen davon Abstand nehmen. So fanden die beiden letzten Konzerte nacheinander in der Kirche St.Nikolaus statt.

Doch nach den letztjährigen Restriktionen – im Jahr 2021 wurde der Orgelspaziergang zum Leidwesen vieler nur virtuell per Live-Stream begangen – mochte sich niemand über die gefundene Lösung beschweren. «Ich fühle mich sicher, denn zum einen wird hier per App kontrolliert und zum anderen sind die Abstände in den Bänken gross. Und sowieso müssen ja alle durchgehend Masken tragen», sagte eine ältere Dame, die mit ihrem Mann in der Kreuzkirche Platz erwartungsfroh Platz genommen hatte.

«Es ist doch einfach schön, dass wir wieder so etwas gemeinsam live geniessen können.»

Mit Maske und App: Trotz der geltenden Corona-Schutzmassnahmen liessen es sich viele Musikfreunde nicht nehmen, den diesjährigen «Orgelspaziergang zur Weihnachtszeit» unter die Füsse zu nehmen. Bild: Christof Lampart

Viel Bekanntes und Weihnachtliches

Die Stückauswahl war – auch das überraschte nicht – sehr weihnachtlich. Jedes der knapp halbstündigen Konzerte bestand aus vier bis sechs Werken oder einzelnen Sätzen daraus. Auffallend war, dass die Vortragenden oft Stücke wählten, die entweder sehr bekannt sind oder geläufige weihnachtliche Weisen zitierten. So wurde in der Neuapostolischen Kirche der Orgelspaziergang mit Pachelbels Toccata in D eingeleitet, in St.Peter Johann Sebastian Bachs «Wachet auf, ruft uns die Stimme» gespielt, derweil in der Kreuzkirche allerlei Variationen über Weihnachtslieder wie «The first noel», «Heilige Nacht» oder «O du fröhliche» erklangen.

In St.Nikolaus legte Eberhard Huser einen Schwerpunkt mit Werken César Francks, derweil ihre Kollegin Monika Bernold-Bissig den abwechslungsreichen Orgelspaziergang mit dem Titel eines weiteren Bach-Werkes gelungen zusammenfasste: «Der Tag ist so freudenreich» (BWV 605).