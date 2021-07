Wil Schmuckräuber ist weiterhin auf der Flucht – Geschäftsführer sagt: «Aus meiner Sicht war der Mann ein Profi» An der Toggenburgerstrasse in Wil hat am Montagvormittag ein Räuber Vitrinen in einem Juweliergeschäft zerstört und Schmuck geklaut. Die Ermittlungen der Polizei laufen auf Hochtouren. Der Geschäftsführer war nicht vor Ort, wurde aber auf solche Ereignisse vorbereitet.

Der Verbrecher hinterlässt zerbrochene Vitrinen und unzählige Glasscherben. Bild: PD

Am Montagvormittag wurde bei der Markis Juwelier GmbH in Wil Schmuck im Wert von mehreren tausend Franken gestohlen. Ein Mann in dunkler Kleidung und mit einer hellblauen Hygienemaske benutzte die offene Haupteingangstüre des Juweliergeschäfts und zerstörte im Laden mit seinem mitgebrachten Hammer mehrere Vitrinen. Innerhalb von Sekunden nahm er den Schmuck an sich und verschwand wieder.

Während der Tat war die Verkäuferin eines Kleiderladens anwesend, der sich die Verkaufsfläche mit dem Juweliergeschäft teilt. Sie hat sich in einer Ecke des Kleiderladens in Sicherheit gebracht und nach dem Vorfall die Polizei verständigt.

Geschäftsführer hätte gleich gehandelt wie Verkäuferin

Der Gründer und Inhaber des Juweliergeschäfts, A. K. (Name der Redaktion bekannt), war während des Vorfalls nicht vor Ort. Er kam erst später dazu, als die Polizei bereits eingetroffen war. Der Vorfall wurde auf Video aufgenommen und der Geschäftsführer sagt:

«Ich habe die Videoaufnahmen gesehen, aus meiner Sicht war der Mann ein Profi.»

Wäre der Geschäftsführer zum Zeitpunkt des Überfalls vor Ort gewesen, hätte er nicht anders reagiert als die Kleiderverkäuferin. 2015 ist A. K. von der Polizei geschult und auf solche Ereignisse vorbereitet worden. Er sagt: «Solange ich nicht persönlich und körperlich angegriffen werde, würde ich mich nicht wehren. Hätte ich mich gewehrt, wäre ich bestimmt von diesem skrupellosen Mann verletzt worden.»

Aus einer Medienmitteilung der Kantonspolizei St.Gallen geht hervor, dass der Mann im Wert von mehreren tausend Franken Schmuck gestohlen hat. Der Verbrecher hat ausserdem eine Sachbeschädigung von 5000 Franken verursacht. Laut Schätzungen der Polizei ist der Mann etwa 50 Jahre alt und zwischen 1,75 und 1,85 Meter gross. Die Polizei hat kurz nach der Alarmierung eine grosse Fahndung eingeleitet. Neben mehreren Patrouillen wurden sogar zwei Polizeihunde eingesetzt. Am Mittwochnachmittag sagt Polizeisprecher Hanspeter Krüsi zum Stand der Dinge:

«Die Ermittlungen laufen, aber so lange wir noch keinen Erfolg erzielt haben, können wir keine Auskunft geben.»

Der Geschäftsführer berichtet, dass es in den vergangenen Jahren auch bei anderen Läden in Wil Einbrüche gegeben habe. So zum Beispiel in einer Wiler Drogerie: Dort wurde vor einigen Jahren mehrfach eingebrochen. Meistens haben die Diebe Parfume geklaut. A. K. sagt, dass man mit einem gewissen Risiko leben müsse. Er arbeite seit Jahren in dieser Branche und habe so etwas noch nie erlebt. Der Schock sei da, aber es könne jedem passieren. Der Geschäftsinhaber hofft, dass der Verbrecher das bekommt, was er verdiene und für seine Taten verurteilt werde.