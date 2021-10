Wil «Schenke dir diesen Moment»: Renato Kaiser punktet mit Alltäglichkeiten Mit dem neuen Programm «HILFE» von Renato Kaiser eröffnete Freitagabend die neue Saison des Wiler Chällertheaters. Theaterleiterin Christa Elser zeigte sich hocherfreut über die ausverkauften Stuhlreihen.

Den Saisonauftakt gestaltete Renato Kaiser mit seinem neuen Programm «HILFE». Bild: Carola Nadler

Strahlend begrüsst Christa Elser ihr Gäste im Foyer des Baronenhauses, an ihrem Tischchen sitzend, handgeschriebene Tickets ausgebend. Sie ist sichtbar glücklich und vermittelt dies auch in ihrer Begrüssung: «Zur Unterstützung das Kleinkunsttheaters gehören nicht nur Theatermacher, sondern auch das Publikum». Und dieses ist an diesem Abend mit einer angenehmen Altersdurchmischung und mit einem grossen Schuss Dankbarkeit aufmarschiert, willens, zumindest einen Abend lang alle Schrecken des C-Wortes hinter sich zu lassen.

Absurditäten

Auch Renato Kaiser kennt sie, diese Wörter, die man kennt und nicht gerne in den Mund nimmt - weil mit Unangenehmem verbunden oder political incorrect. Da wäre beispielsweise dieses «M»-, oder «N»-Wort, das in Verbindung mit Schokoküssen neu in den Diskussionsfokus gerückt ist. Verschmitzt und mit Freude an den eigenen Wortspielen führt der Satiriker die ganze Absurdität rassistischer und auch antirassistischer Argumentationen vor Augen. Warum, bitte schön, soll die Kenntnis der Nationalität eines Täters zum Verständnis eines Delikts führen?

Alltäglichkeiten

Kaiser mag zwar an der Menschheit zweifeln, doch ganz ehrlich: Er liebt sie. Und scheut sich nicht, seine eigene Hose herunterzulassen - im wahrsten Sinne des Wortes - und erzählt von unwürdig verlorenen Spielen ebenso wie vom täglichen Toilettengang, über den er ausführlich philosophiert: Die Wellnessoase des kleinen Mannes. «Ihr tönt so, als wäre das bei Euch nicht so?!» Es sind die kleinen Alltäglichkeiten, über die man so gerne lacht, was an diesem Abend so unendlich gut tut. So auch über das Thema Yoga: «Schenke dir diesen Moment», säuselt eine YouTube-Yogalehrerin. Die Momente in Renato Kaisers Bühnenshow waren jedenfalls ein überaus grosses Geschenk.

Unsicherheiten überwunden

Christa Elser blickt auf eine bewegte Lockdown- und Massnahmenzeit zurück. So gut es Schutzkonzepte zuliessen, versuchte sie, Künstler zu unterstützen. Für die aktuelle Saison sind nun all die Kunstschaffenden engagiert, denen abgesagt werden musste. Patty Basler und Philippe Kuhn nehmen sogar einen dritten Anlauf.

Für Theaterfrau Christa Elser ist der Saisonstart begleitet von der Kulturpreis-Verleihung der Stadt Wil. Bild: Carola Nadler

Dass die Leiterin des Chällertheaters sich auf ihre treuen Abonnentinnen und Abonnenten verlassen kann, zeigte sich an diesem Abend. «Unser Abo-Publikum ist nicht jung, was es anfangs mit all den Unsicherheiten schwer machte, potentielle Gefährdungen einzuschätzen», sagt Elser. «Ich hoffe, sie haben wieder Mut und Vertrauen und besuchen uns».

Kulturpreis

Persönlich machten ihr die verschiedenen, teils extremen Ansichten zur Corona-Thematik zu schaffen, ermüdeten sie. Doch sie darf sich auf etwas freuen: Die Stadt Wil verleiht dem Chällertheater im Rahmen der Kulturpreisverleihung vom 17. November den Anerkennungspreis. Unter dem Patronat der Wiler Ortsbürger engagiert sich das Theater sein nunmehr über 40 Jahren für die Kleinkunst. «Es wird höchste Zeit», wie Christa Elser zu Recht meint.