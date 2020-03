Wil: Schaufenster bei Goldschmiedegeschäft eingeschlagen Eine unbekannte Tätschaft stahl Schmuck im Wert von mehreren tausend Franken.

(kapo) Wie die Kantonspolizei berichtet, hat am Sonttag, in der Zeit zwischen 1:45 Uhr und 6 Uhr, eine unbekannte Täterschaft an der Oberen Bahnhofstrasse ein Ausstellungsfenster eines Goldschmiedegeschäfts eingeschlagen. Aus einer Vitrine stahl sie Schmuck im Wert von mehreren tausend Franken. Anschliessend flüchtete die Täterschaft in unbekannte Richtung. Der entstandene Sachschaden beträgt mehrere hundert Franken.