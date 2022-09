Wil Rollende Galerie abseits des Publikumsfokus: «Ohm41» mischt sich unter die Velofans Ohm41 zeigte am Samstag in Wil, wie man als Galerie sich rollend ein Publikum «hereinholt» und binnen einer Stunde eine ganze Ausstellung abhandelt. Dabei profitierte das Künstlerkollektiv vom Besucheraufmarsch am Wiler Tag des Velos.

Das Künstlerkollektiv Ohm41 verstand es, «augenzwinkernd» die (Un-)Wichtigkeit des gepflegten Kunstmarketing sichtbar zu machen. Bild: Christof Lampart

Das regionale Künstlerkollektiv Ohm41 machte am Samstagvormittag am Treffpunkt zwischen Post- und Obere Bahnhofstrasse mobil. Nämlich in Form einer rollenden Galerie. Wenn schon die Leute immer weniger die hiesigen Verkaufsräume des gepflegten Kunstschaffens besuchen, dann muss der Spiess für einmal umgekehrt werden. Und so fand die Vernissage zwar nicht abseits von teuren Innenstadtlagen statt, wohl aber nicht in ihnen.

Nichts verkauft, Zweck erfüllt

Teures kann auch billig gezeigt werden – diesen Beweis trat Ohm41 spielerisch leicht an. Dass die auf Handkarren installierten und gezeigten Kunstwerke ein ziemlich breites Preisspektrum, von 99 Franken bis zu 450 Millionen Franken, aufwiesen – geschenkt. Gekauft wurde nach gegenwärtigem Wissensstand sowieso nichts. Dafür wieder einmal das mehr oder weniger originäre Kunstschaffen von Männern ins Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt – und somit der Sinn und Zweck dieser fünften von insgesamt sechs Kunstaktionen erfüllt, welche sich Ohm41 fürs Jahr 2022 auf die Fahnen geschrieben hat.

Ausgeschrieben war die Ausstellung «oh mobil» als Happening. Und tatsächlich bevölkerten Hunderte die Obere Bahnhofstrasse. Doch, ob sie alle wegen der Kunst gekommen waren, darf bezweifelt werden, da hier gleichzeitig die «Pedale 22» stattfand. Immerhin wurde so der Galerie viel Laufkundschaft beschert, wenn auch mehrheitlich Passanten.

Jene, die sich mit den rollenden Bildern, Plastiken und Installationen in Richtung Altstadt bewegten, waren dann schon deutlich weniger. Und je länger die Prozession voranschritt, desto ausgedünnter wurde die Schar der Kunstbeflissenen. Beim «Vabene» konnte man jene, die den Werkerläuterungen der Künstler lauschten, an drei Händen abzählen.

Auf die Linde geblasen

So viele waren es dann auch ungefähr am Ziel der rollenden Galerie, dem Lindenplatz, wo dann der zweite Teil der Kunstobjekte erläutert wurde. Immerhin erfuhr man dort, dass eines der Werke, ein Porträt, ganz sicher 450 Millionen Franken wert sei und wozu der Laubbläser taugte, den «Herr Kreier» als Kunstwerk mit sich herumführte: Er blies das Laub auf dem Platz als Teil einer Performance zusammen, im Ansinnen, diese wieder dorthin zu befördern, wohin es gehöre: auf die Linde.