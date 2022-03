Wil Referat von leitendem Arzt in der Psychiatrie: Ältere sind anders depressiv als Junge Stephan Goppel hat den Frühlingszyklus der Referatreihe in der Psychiatrie St.Gallen Nord gestartet. Er sagt: Wer seine Gefühle benennen kann und sich nicht scheut, darüber zu reden, kann bei depressiven Symptomen besser Hilfe erhalten.

Stephan Goppel, leitender Arzt der Alters- und Neuropsychiatrie. Bild: Ruth Bossert

«Man geht davon aus, dass ungefähr ein Fünftel der Menschheit mindestens einmal im Leben von einer Depression heimgesucht wird.» Stephan Goppel, leitender Arzt der Alters- und Neuropsychiatrie in der Psychiatrie St.Gallen Nord, nannte diese Zahl gleich zu Beginn seines Referats. Meist sei auch das Umfeld der Betroffenen stark in die Krankheit involviert.

Angesichts der Wichtigkeit des Themas überraschte der grosse Besucheraufmarsch nicht. Rund 60 Personen hörten Goppel am Montagabend in Wil zu. Sein Referat zum Thema «Depressionen im Alter» markierte den Auftakt zum Frühlingszyklus in der Psychiatrie St.Gallen Nord.

Negative Spirale kann Wochen oder Jahre anhalten

Eine Depression sei eine Gemütsstörung, die ein Gefühl von Traurigkeit hervorrufe. Typische Zeichen einer Depression können eine gedrückte Stimmung, Interesselosigkeit oder auch ein verminderter Antrieb sein, die über einen längeren Zeitraum bestehen. Betroffene denken negativ und pessimistisch. Es fällt ihnen schwer, den Alltag mit all seinen Aufgaben und Aktivitäten zu bewältigen. Sie vergleichen sich mit anderen, die das Leben vermeintlich besser meistern, ihr Selbstwert ist klein.

Die Folgen sind sozialer Rückzug und Ambivalenz, was bedeutet, dass sie Mühe haben, sich zu entscheiden, und ihre Hirnleistungen können deutlich eingeschränkt sein. Diese negative Spirale, in der sich die Betroffenen befinden, kann Wochen, Monate oder Jahre anhalten.

Demenz und Depression sind sich nah

Bei älteren Menschen stehe nicht die depressive Verstimmung im Vordergrund, sondern eine Vielfalt an körperlichen Beschwerden wie Kopf- und Bauchschmerzen, Rücken- und Atembeschwerden, Magen-Darm-Beschwerden und anderes. Der Facharzt nennt dies eine larvierte Depression und meint damit ein Zustandsbild, das sich hinter der Maske (Larva) von körperlichen Beschwerden verbirgt.

Diese Menschen zeigen Symptome, die auf körperliche Beschwerden hinweisen, oft aber als psychosomatisch eingestuft werden müssen und schliesslich eine Altersdepression zeigen. Durch häufig auftretende Sprech- und Denkhemmungen oder Konzentrations- und Gedächtnisstörungen zeigen sich Ähnlichkeiten mit einer Demenzerkrankung.

Bei einer lange bestehenden körperlichen Erkrankung oder Einschränkung der geistigen oder körperlichen Fähigkeit könne sich ebenfalls eine Depression entwickeln. So sei es möglich, dass eine Depression und eine Demenz gleichzeitig auftreten. Dabei könne eine Depression eine Demenz hervorrufen oder verstärken oder umgekehrt könne eine Demenz zur Depression führen.

Worte finden für die Gefühle

Der Facharzt rät, frühmöglichst den Kontakt zum Hausarzt zu suchen und sich nicht zu scheuen, ehrlich über die eigenen Gefühle zu sprechen. Im Gegensatz zur Nachkriegsgeneration können jüngere Menschen laut Goppel besser über ihre Befindlichkeiten sprechen, weil man heute mit psychischen Krankheiten offener umgehe. Depressionen seien heute allgegenwärtig, die Medien berichten darüber, jeder kenne jemanden, der an der Krankheit leidet.

Ältere Menschen hingegen seien in einer Zeit aufgewachsen, in der psychische Erkrankungen oft verheimlicht oder nicht ernst genommen wurden. Mit psychischer Krankheit wurde Unheilbarkeit oder «Verrücktsein» verbunden – ein Grund, dass sich Depression bei älteren Menschen anders zeige als bei jüngeren.