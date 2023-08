Wil Radfahrer aufgepasst: Nun wird auch in der Altstadt ein Velounterstand ausser Betrieb genommen Im Wiler Stadtzentrum gibt es aktuell mehrere Grossbaustellen. Das bekommen auch die Velofahrenden zu spüren. Nachdem seit geraumer Zeit am Bahnhof ein Provisorium besteht, wird nun auch in der Altstadt ein Velounterstand geschlossen. Das sind die Hintergründe.

Der Velounterstadt beim Hof zu Wil wird per 31. August temporär geschlossen. Bild: Milena Bleiker

Wer diesen Sommer mit dem Velo durch Wil unterwegs ist, muss aufpassen. Die diversen Baustellen auf den Strassen sind ein Grund. Temporär nicht mehr vorhandene Abstellanlagen ein anderer. Mittlerweile gewohnt haben sich die Zweirad-Fahrenden an den Umstand, dass es Veloabstellanlage auf der Nordseite des Bahnhofes vorübergehend nicht mehr gibt. Die neue, unterirdische Halle bei Gleis 1 nimmt zwar bereits Gestalt an. Bis aber rund 600 Velos dort parkiert werden können, dürfte das Jahr 2025 ins Land ziehen. Ein Provisorium muss so lange herhalten.

Auch beim Hof zu Wil wird seit etwas mehr als einem Monat gebaut. Die dritte und letzte Bauetappe läuft, um das Wahrzeichen der Stadt wieder auf Vordermann zu bringen. Auch dort müssen bald Velos weg. Denn im Rahmen der aktuellen Bauarbeiten wird unter anderem der Eingangsbereich des Hofes saniert. Dieser soll attraktiver gestaltet werden. Die Pläne sehen vor, dass zum Beispiel die Kellerräume aufgehoben werden und eine Treppe den Hofplatz mit dem Restaurant vor dem Gebäude verbindet. Dafür muss die Hofterrasse, welche direkt über dem besagten Velounterstand liegt, abgesenkt werden. Die Konsequenz: Während der Umbauarbeiten müssen die Velo raus.

Mittelfristig mehr Veloparkplätze geplant

Es handelt sich allerdings um eine temporäre Massnahme, wie Hofleiterin Nancy Flury auf Anfrage sagt. Nach Abschluss der Hofarbeiten sollen die Veloplätze wieder zur Verfügung stehen – und zwar am gleichen Ort wie bisher. Mehr noch: Zusätzlich wird auf dem Hof-Gelände im Areal der Hofhalde ein weiterer Velounterstand erstellt.

Mittelfristig sind im historischen Zentrum Wils noch mehr neue Veloparkplätze geplant. Denn die Altstadt soll grundlegend umgestaltet werden. Dies geht aus dem Betriebs- und Gestaltungskonzept der Stadt Wil hervor, welches im Frühling präsentiert worden ist. Ein Massnahmenblatt beschäftigt sich mit der Parkiersituation für Velos. Gleich mehrere gedeckte Abstellplätze sind geplant: Auf dem Viehmarktplatz (15 Plätze), bei der Bushaltestelle Adler (ca. 20 Plätze), in einem künftigen Gebäude auf dem Marktplatz (20 Plätze), bei der Südfassade der Stadtverwaltung (ca. 25 Plätze) und im Erdgeschoss ausgewählter Liegenschaften.

Christian Naef, Präsident der Altstadt Vereinigung Wil, erachtet die Planung und Erweiterung der Parkplätze für Velos als sinnvoll. Insbesondere zusätzliche überdachte Plätze seien erwünscht. Ergänzend sagt Naef: «Die vorgesehenen Unterstände und Parkplätze werden zwar bereits gebraucht. Schön wäre aber trotzdem wenn die Velofahrer und Velofahrerinnen davon noch etwas mehr Gebrauch machen würden.»