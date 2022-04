Wil Puzzle, Würfelspiel, Origami: Hunderte besuchten die 29. Auflage des Wiler Spielfests Am Wochenende fand in Wil nach zwei Jahren Unterbruch wieder das Spielfest statt. Gross und Klein konnten Würfel-, Brett- oder Kartenspiele ausprobieren. Einmal mehr waren Hunderte Besucherinnen und Besucher im Stadtsaal.

Die 29. Auflage des Wiler Spielfest übertrifft einmal mehr die Erwartungen von Hunderten Besuchenden. Bild: Christoph Heer

Wer den Stadtsaal am Samstag oder am Sonntag betreten hat, der war in einem der grössten Spieleparadies der Region zugegen. Die 29. Auflage des Wiler Spielfest zog einmal mehr Hunderte Besucher von nah und fern an. Das Angebot war wie gewohnt reichhaltig. Will heissen: Für jeden Spieltyp war etwas vorhanden. Die Speedcuber, die Puzzler, die Yu-Gi-Oh- und Pokémon-Spieler sind demnach in höchstem Grade konzentriert, während sich die Kinder mit Bauklötzen und Würfelspielen beschäftigten.

Eine Besucherin aus Sirnach erklärt, dass sie noch kein einziges Spielfest verpasst habe. «Ich besuche viele Anlässe rund um Wil und im Hinterthurgau, aber dieses Spielfest ist das Beste, das die Region zu bieten hat», sagt sie und beginnt ein neues, 200-teiliges Puzzle.

Zwei Knaben versuchen sich im Speedcubing. Bild: Christoph Heer

Noch nie gab es einen Diebstahl

Die Ludothek Wil und der Spieleclub Wil haben mit ihren Helferinnen und Helfer das Spielfest auf die Beine gestellt. Der Präsident des Spieleclubs, Olaf Sommer, zeigt sich schon am Samstag äusserst zufrieden. «Einmal mehr eine wunderbare Stimmung im Saal, viele Besucherinnen und Besucher sowie spannende Spielaktivitäten.» Hervorzuheben sei auch die Tatsache, dass noch nie etwas abhandengekommen sei. «Es wäre ein Einfaches, ein kleineres Spiel oder dazugehörende Teile mitgehen zu lassen, doch von Diebstahl wurden wir noch nie Opfer», sagt er.

Der Präsident des Spieleclubs Wil, Olaf Sommer (hinten rechts), ist zufrieden mit der 29. Auflage des beliebten Spielfests im Stadtsaal. Bild: Christoph Heer

Fehlen darf auch in diesem Jahr die Japan-Kultur nicht. Origami, das Papierfalten, bringt staunende Kinderaugen hervor. Was alles möglich ist, mit einem kleinen Stück Papier. Die Spielerinnen und Spieler, oder diejenigen, die es an diesem Wochenende geworden sind, können sich an diesem Wochenende auch eindecken mit Brettspielen, dazu versammelt man sich beim Brettspielflohmarkt und gönnt sich ein Schnäppchen.

Spielenergie Wil ergänzt das Spielfest mit ihrer Energy Trophy. Ganz im Zeichen der Energieeffizienz stehen lehrreiche Posten parat. Das virtuelle Reisen durch bekannte Städte oder Unterwasserwelten faszinieren Jung und Alt. Und dann findet man mittendrin einen Altbekannten mit blauem Körper und gelbem Schnabel. Globi ist zu Besuch und gehört natürlich zu einem der beliebtesten Fotosujets zahlreicher Eltern und deren Kindern.