Wil «Probleme einfach totzuschweigen, ist keine Lösung»: SVP sieht sich nach Umfrageergebnissen bestätigt – und fordert den Stadtrat zum Handeln auf Eine Umfrage unter Zu- und Weggezogenen zeigt Schwächen und Stärken der Stadt Wil auf. Für SVP-Fraktionspräsident Benjamin Büsser ist klar, dass der Stadtrat diese Grundlage in seine Überlegungen einbeziehen sollte.

SVP-Fraktionspräsident Benjamin Büsser ist der Ansicht, die Ergebnisse der Umfrage sollten als Grundlage für die Legislaturplanung des Stadtrats dienen. Bild: PD

Im Dezember veröffentlichte der Stadtrat die Ergebnisse einer Befragung von Zu- und Weggezogenen, die vom Amt für Statistik des Kantons Zürich durchgeführt wurde. In der Medienmitteilung wurde besonders der Umstand hervorgehoben, dass die Stadt Wil für 70 Prozent der Befragten Wunschwohnort ist. Dass Wil in mehreren Kategorien unterdurchschnittlich abschnitt, wurde nur am Rande erwähnt. SVP-Fraktionspräsident Benjamin Büsser fordert den neuen Stadtrat nun zum Handeln auf.

Sie sind unzufrieden mit der Medienmitteilung zur Zu- und Wegzügerbefragung. Warum?

Die Medienmitteilung, die der alte Stadtrat im Dezember veröffentlichte, hinterliess nicht den Eindruck, dass man die Ergebnisse der Befragung besonders ernst nimmt. Ich hoffe, dass der Stadtrat in seiner neuen Zusammensetzung daraus mehr macht. Wenn wir schon eine solche Grundlage haben, sollten wir sie auch nutzen. So könnten die Ergebnisse beispielsweise eine gute Grundlage für die Legislaturplanung bieten.

Der Steuerfuss der Stadt Wil wird im Vergleich mit anderen Gemeinden eher negativ beurteilt. Fühlen Sie sich in Ihrer Politik bestätigt, sich für einen tiefen Steuerfuss und gegen allfällige Steuererhöhungen einzusetzen?

Ja, das zeigt uns, dass wir mit unseren Themen am Puls der Bevölkerung sind. Oft wurde im Parlament einfach irgendetwas behauptet, wenn es darum ging, was die Stadt Wil lebenswert macht. Nun haben wir erstmals konkrete Hinweise, was der Bevölkerung wichtig ist. Offensichtlich sind finanziell attraktive Rahmenbedingungen nicht nur für die SVP ein Thema, sondern für einen Grossteil der Wilerinnen und Wiler. Auch andere Kernpunkte unserer Partei wie etwa die Sicherheit und die Migrationsthematik.

Sie haben die Migrationsthematik angesprochen. In der Umfrage schneidet Wil beim Punkt «soziokulturelles Umfeld» schlecht ab. Kann man das einfach mit «zu hoher Ausländeranteil» gleichsetzen?

Nein, aber es ist bekannt, dass in Wil der hohe Anteil Fremdsprachiger in gewissen Schulen für viele Eltern ein Problem darstellt. Anscheinend ist das für einige sogar ein Grund, aus Wil wegzuziehen.

Der Anteil Fremdsprachiger ist in Wil aber doch nicht höher als in anderen Städten. Zudem lässt er sich auch kaum steuern, da es die Niederlassungsfreiheit gibt.

Das mag sein, trotzdem müssen wir in der Politik diese Sorgen der Bevölkerung ernst nehmen.

Wäre denn eine bessere Aufteilung der Schülerinnen und Schüler auf die Schulhäuser eine mögliche Lösung?

Ich glaube, es ist nicht sinnvoll, die Kinder mit Bussen durch die halbe Stadt zur Schule zu chauffieren, nur um eine bessere Durchmischung zu schaffen. Eine Patentlösung gibt es nicht. Den Umstand einfach totzuschweigen, ist aber sicher keine Lösung. Wir erwarten vom neuen Departementsvorsteher innovative Vorschläge.

Was erwarten Sie jetzt konkret vom Stadtrat?

Dass er die offengelegten Schwächen angeht, aber auch dafür sorgt, dass er die Bereiche stärkt, die Wil zu einem attraktiven Wohnort macht. Die Umfrage hat gezeigt, dass die Verkehrsanbindung sehr positiv bewertet wird. Da müssen wir dranbleiben. Ich denke da vor allem an den Entwicklungsschwerpunkt Wil West, aber auch an den öffentlichen Verkehr.