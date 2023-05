Wil Polit-Talk bei Kaffee und Gipfeli: Weshalb sich Regio Wil-Präsident Lucas Keel über die kantonalen Tiefbauämter ärgert Regionales Denken, regionales Vernetzen: Das Business-Frühstück der «Wiler Zeitung» führte geladene Vertreter aus Wirtschaft und Politik an runden Tischen zusammen. Es ging dabei um mehrere Millionen Franken.

Redaktionsleiter Simon Dudle (links) und Regio Wil-Präsident Lucas Keel im Talk am Business-Frühstück der Wiler Zeitung. Bild: Andrea Häusler

Eine veränderte Mobilität, kreativ gelöste Verkehrsprobleme und Bauten, die über den funktionalen Nutzen hinaus eine liebenswerte Ästhetik ausstrahlen: So sieht Regio Wil-Präsident Lucas Keel die Region in zehn oder zwanzig Jahren. Am Business-Frühstück der «Wiler Zeitung» vom Mittwoch in der Tonhalle äusserte sich Keel, seines Zeichens auch Gemeindepräsident von Uzwil, im Talk mit Redaktionsleiter Simon Dudle zu diversen aktuellen Themen. Etwa «Wil West», die Bundesbeiträge für Massnahmen im Agglomerationsprogramm der Regio Wil und den tiefen Realisierungsgrad von Infrastrukturprojekten.

30 Prozent oder 21 Millionen Franken zahlt der Bund im Agglomerationsprogramm der vierten Generation an regionale Massnahmen mit Umsetzungsstart vor 2028. Es hätten rund 7 Millionen Franken mehr sein können, wenn Projekte aus früheren Programmen realisiert wären. Das ärgert Lucas Keel. Gründe für die Verzögerungen macht er nicht nur in Einsprachen und Rekursen aus, sondern auch bei der Ressourcenplanung der kantonalen Tiefbauämter. «Auf die Sanierung der Uzwiler Bahnhofstrasse haben wir 14 Jahre gewartet», sagte er. Dauert es bei jedem Projekt so lange, kommen wir nirgendwo hin.»

Gäste aus der regionalen Wirtschaft und Politik beim angeregten, morgendlichen Austausch im Untergeschoss der Tonhalle. Bild: Andrea Häusler

Ist Wil West nach dem Nein zur Arealentwicklung im vergangenen Herbst gestorben? Dies sei abhängig von der Kantonspolitik, sagte Keel. Der Ball liege bei den Regierungen, in zwei, drei Monaten dann bei den Parlamenten. Er selbst wünschte sich eine «kreative Lösung» und ist überzeugt, dass eine solche für die Ansiedlung von Gewerbe- und Industrie überregional richtungsweisend sein könnte.

Grundsätzlich, sagte Keel, sei es ein gesellschaftlicher Auftrag, Arbeitsräume und Gewerbeflächen zur Verfügung zu stellen. Die Alternative zu gut erschlossenen, zentralen Gebieten seien periphere Ansiedlungen, vergleichbar mit dem Kirchberger «Stelz». Die Frage sei: Was will man? Von zentraler Bedeutung ist für ihn eine generell positive Grundeinstellung zum eigenen Lebensraum und das Vermögen, Schwierigkeiten als getarnte Chancen zu sehen.