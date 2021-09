Wil Mit offenen Fenstern und Ausgang durch die Tiefgarage: In der neuen «Schmitte» am Viehmarktplatz sollen Feierabendbier und Tabledance zusammengehen Nun ist es fix: Die «Böcklibar» wird zur «Schmitte». Wirt Sascha Syla erzählt, was am Viehmarktplatz an zentraler Lage anders werden soll als auf dem Landhausareal. Und was die «Schmitte» mit dem St.Galler Club Trischli verbindet.

Sascha Syla in seiner neuen Bar. Dort, wo früher der Dartkasten stand, plant er ein Fumoir. Bild: Pablo Rohner

Am gehörnten Bockskopf zieht Sascha Syla die Tür auf. Den gusseisernen Griff wird er auch am 1. November packen, wenn die Bar am Viehmarktplatz nicht mehr als «Böcklibar», sondern als «Schmitte» wieder aufgeht. Dann, an Allerheiligen, wollen er und sein Sohn Nick, der offiziell als Pächter fungiert, feierlich eröffnen. Im Frühsommer war bekannt geworden, dass Syla mit dem legendären Lokal, das er während Jahrzehnten auf dem Landhausareal geführt hat, an den Viehmarktplatz zügeln will. Nun ist es fix.

Die sechs Einsprachen konnten beigelegt werden, «nach guten Gesprächen» mit der Stadt und den Einsprechenden, wie Syla sagt. Es habe auch Einsprachen von benachbarten Hausbesitzern gegeben. Die meisten seien jedoch von oberhalb der Altstadtmauer gekommen. «Aber keine von der Kirche», sagt Syla und lächelt verschmitzt. Die meisten hätten befürchtete Lärmemissionen zum Inhalt gehabt. Nur eine sei konkret gegen den Typ des Lokals gerichtet gewesen, wie es im Baugesuch an die Stadt beschrieben war: «Bar mit Tabledance».

Die Fenster bleiben offen

Wie die Besitzerschaft des Gasthofs Schäfli, in dessen Erdgeschoss sich die Bar befindet, habe er aber auch die einsprechende Person von seinem Konzept überzeugen können. Indem er den Namen Schmitte beibehält, signalisiert Syla zwar, dass er seine Geschichte am Viehmarktplatz weiterschreiben will. Ganz wie die alte soll die neue «Schmitte» aber nicht daherkommen.

Das hat auch mit dem Lokal zu tun. Vom fensterlosen Untergrund des «Landhaus» zügelt die «Schmitte» ins Erdgeschoss eines prächtigen Riegelhauses, mit alten Sichtholzbalken und vielen Fenstern. Dort, wo in der «Böcklibar» der Dartkasten stand, wird ein Fumoir abgetrennt. Dies soll dazu beitragen, dass sich weniger Gäste geräuschvoll draussen vor der Bar unterhalten.

Das Riegelhaus am Viehmarktplatz. Bild: Larissa Flammer

«Die neue ‹Schmitte› wird offener», sagt Syla. Er deutet auf die Fenster ringsum. Vorhänge werde es keine geben, loungig soll die Bar daherkommen und hell, zumindest am Vorabend. Ab 17 Uhr soll sie geöffnet sein, «auch für Leute, die ihr Feierabendbier trinken wollen». Eine Bühne mit Stange sei nicht geplant, getanzt werde dort, wo die Gäste sitzen. Voraussichtlich sechs bis sieben Frauen werden in der «Schmitte» arbeiten, für Bar, Service und Tabledance. Dass diese über der Bar wohnen werden, sei nicht geplant, sagt Syla. Auch wenn er und sein Sohn die Räumlichkeiten ebenfalls pachten.

Am Wochenende bis 5 Uhr geöffnet

Etwas solle man in Wil auch weiterhin mit dem Namen «Schmitte» verbinden, sagt Syla. Aus den Rückmeldungen seiner Bekannten und Stammgäste wisse er: «Es braucht in Wil ein Lokal, das lange offen ist.» Unter der Woche wird die «Schmitte» bis 1 Uhr geöffnet sein, am Wochenende bis 5 Uhr.

Das bewilligt zu bekommen, sei nur möglich gewesen, weil die Gäste das Lokal direkt durch die Tiefgarage verlassen können. Syla führt aus der Bar das Treppenhaus hinab. Am Ende eines Gangs, der jetzt noch mit Sofas und anderem Mobiliar vollgestellt ist, öffnet er die Tür zur Tiefgarage. Sichtlich stolz sagt er: «Soviel ich weiss, hat das ausser uns im Kanton St.Gallen nur das ‹Trischli›.»