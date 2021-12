Wil Nur jedes fünfte Kind im Lindenhof hat Deutsch als Muttersprache, in Rossrüti sind es 85 Prozent: Weshalb der Stadtrat trotzdem keine Schülerzuteilung will Die Unterschiede zwischen dem Norden und dem Süden der Stadt, was den Ausländer- und Fremdsprachenanteil an den Schulen angeht, sind frappant. Der Stadtrat lehnt eine Zuteilung der Schülerinnen und Schüler zum Zwecke einer besseren Durchmischung dennoch ab.

Über die Hälfte der Wiler Schulkinder spricht nicht Deutsch als Erstsprache. Bild: Christoph Aebischer / COOLPIX

Derzeit werden die Primarschulkinder in der Stadt Wil nach dem Prinzip des Wohnortes den jeweiligen Schulen zugewiesen. Das hat Folgen. So bilden sich die Verhältnisse der Stadt auch an den Schulen ab. Während im Norden in den Quartieren Ölberg und Neulanden sowie den 2013 hinzugekommenen Gemeindegebieten Bronschhofen und Rossrüti überwiegend Schweizer Familien leben, nimmt der Ausländeranteil im Süden der Stadt zu.

So liegt der Ausländeranteil in der Primaschule Rossrüti bei sechs Prozent, im Lindenhof besitzt dagegen mit 58 Prozent mehr als jedes zweite Kind keinen Schweizer Pass. Die Staatszugehörigkeit alleine hat für den Schulunterricht keinen Einfluss, die Herausforderung stellt sich vielmehr aufgrund der Sprachkenntnisse. So geben mehr als die Hälfte aller Schulkinder an, dass Deutsch nicht ihre Erstsprache ist.

Wie die Zahlen nun zeigen, liegt der Anteil Kinder, die nicht Deutsch als Erstsprache angeben, jeweils noch etwas höher als der Ausländeranteil. Erneut sind es die Primarschule Lindenhof und Rossrüti, die sich an den jeweiligen Enden der Skala befinden.

Auch an den Oberstufen gibt es eine Zweiteilung, auch wenn diese wohl wegen der Wahlmöglichkeit der Schülerinnen und Schüler geringer ausfällt. Doch während im Lindenhof und im Sonnenhof der Anteil fremdsprachig Aufgewachsener über 50 Prozent beträgt, liegt er in Bronschhofen und vor allem am Kathi, wo zurzeit nur Sekundarschülerinnen beschult werden, bei 44 beziehungsweise nur 33 Prozent.

Statistik zeigt differenziertes Bild

Die Zahlen bestätigen die Vermutung von SVP-Stadtparlamentarier Erwin Böhi. Er hatte im September einen Vorstoss eingereicht und Auskunft vom Stadtrat verlangt. Seine Befürchtung: eine zunehmende «Entmischung» an den Schulen der Stadt, wie er es nennt.

Die Antwort des Stadtrats zeigt, dass die Unterschiede zwischen dem Norden und dem Süden der Stadt zwar gross sind, von einer zunehmenden Entmischung kann aber insofern nicht die Rede sein, als dass die Unterschiede in den vergangenen Jahren nicht markant zugenommen haben. So hat der Anteil fremdsprachiger Schülerinnen und Schüler zwar tendenziell zugenommen, dies aber fast ausnahmslos an allen Schulen, also auch jenen im Norden der Stadt.

Auf Oberstufe wäre Durchmischung möglich

Böhi sieht trotzdem Handlungsbedarf – der Stadtrat will hingegen am jetzigen System festhalten. An der Oberstufe wäre gemäss Stadtrat eine gezieltere Durchmischung grundsätzlich möglich. Dann müsste aber auf die Wunschmöglichkeit, letztlich auch in Bezug auf die Mädchensekundarschule St.Katharina, verzichtet werden.

Auf Primarschulstufe wiederum hält der Stadtrat eine Änderung für kontraproduktiv. Dort soll auf jeden Fall am Prinzip der Quartierschule festgehalten werden. Denn aus einer kindzentrierten Perspektive sei der Sozialraum Schule im eigenen Wohnquartier von grosser Bedeutung.

Der Stadtrat stellt grundsätzlich in Frage, ob eine Zuteilung nach Kriterien der Erstsprache und der Nationalität zu einer besseren Durchmischung beitragen würde oder ob dann nicht auch kulturelle, soziale oder auch sozioökonomische Aspekte berücksichtigt werden müssten. Zudem ist der Stadtrat der Ansicht, dass eine ausgewogenere soziokulturelle Durchmischung nicht über eine künstliche Steuerung der Zuteilung der Schulkinder, sondern allenfalls über die Stadt- und Quartierentwicklung erfolgen müsse.

Böhi ist mit der Antwort des Stadtrats nicht restlos zufrieden. Er anerkenne zwar, dass es keine einfache Lösung für das Problem gebe, habe jedoch erwartet, dass der Stadtrat neue Ansätze präsentiere. Mit Quartierentwicklung allein lasse sich jedenfalls keine Verbesserung der Situation erreichen, ist er überzeugt.