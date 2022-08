Wil Nicht mehr ganz Weltklasse, dafür umso grössere Publikumsmagnete: Das sind die Teams am Weltklasse-Eishockey-Turnier Am diesjährigen Turnier nimmt anders als üblich nur ein Team aus der Nationalliga A teil. Dafür wird Olten aus der NLB in Wil zu Gast sein. OK-Präsident Christian Herzog weiss, dass der Name Weltklasse-Eishockey dieses Jahr nicht ganz passt, geht aber trotzdem von einem hohen Zuschaueraufkommen aus.

Daniel Pfaffengut (links) und die Schwenninger Wild Wings, hier im letztjährigen Spiel gegen die ZSC Lions, sind auch in diesem Jahr dabei. Bild: Andri Vöhringer

Vom 18. bis 20. August findet in Wil das alljährliche Weltklasse-Eishockey-Turnier statt. Dann treffen die Rapperswil-Jona Lakers, der EHC Olten, der EC Villacher Sportverein und die Schwenninger Wild Wings aufeinander. Gemäss OK-Präsident Christian Herzog steht einem gelungenen internationalen Vorbereitungsturnier nichts mehr im Weg, auch wenn vor wenigen Wochen noch kurzerhand ein Ersatzteam organisiert werden musste.

Denn anders als eigentlich üblich gastiert mit Rapperswil-Jona dieses Jahr nur ein Team aus der NLA in der Eishalle Wil. Theoretisch hätte Herzog gerne den Aufsteiger Kloten Flyers nach Wil geholt, aber die Zürcher haben vor einigen Wochen die Teilnahme abgesagt. Somit musste unter Zeitdruck ein adäquater Ersatz gefunden werden. Dieser wurde laut Herzog mit dem EHC Olten auch gefunden.

Olten wird sich teuer verkaufen

«Die meisten NLA-Teams hatten zu diesem Zeitpunkt ihre Vorbereitung bereits geplant und konnten nicht mehr ans Weltklasse-Eishockey-Turnier kommen. Dank meiner guten Beziehung zu Trainer Lars Leuenberger haben wir uns dann für Olten entschieden», sagt Herzog. Obwohl Olten nur in der Swiss League, der zweithöchsten Schweizer Liga, spielt, ist der OK-Präsident davon überzeugt, dass Olten mit den anderen Teams mithalten kann:

«Ich denke, dass Olten einige Mannschaften überraschen kann. Als die Teilnahme des NLB-Teams feststand, haben sich die anderen Mannschaften auf das Duell mit den Solothurnern gefreut.»

Auch wenn es in diesem Jahr nur ein NLA-Team in Wil zu bestaunen gibt, sollte sich das in den kommenden Jahren wieder ändern. «Das Ziel ist es schon, dass wir immer zwei Teams aus der höchsten Schweizer Liga nach Wil holen», so Herzog.

Im vergangenen Jahr waren die ZSC Lions und der HC Davos im Wiler Südquartier zu Gast. Leider haben beide Teams nicht die gewünschte Anzahl an Zuschauenden in die Eishalle Bergholz gebracht. Nur die Fans der Schwenninger Wild Wings aus Baden-Württemberg sorgten damals für Stimmung.

EC Wil ist auf viel Publikum angewiesen

Dazu sagt OK-Präsident Herzog: «Schwenningen wird auch dieses Jahr wieder mit einigen Fans anreisen. Zusätzlich haben wir mit Rapperswil-Jona und Olten zwei Schweizer Vereine mit grossen Fankulturen eingeladen. Ich denke, dass vor allem das Samstagabendspiel zwischen den Lakers und Schwenningen sehr gut besucht sein wird.»

Beim EC Wil ist man auch auf viel Publikum angewiesen. Da Spar sich als Sponsor zurückgezogen hat, fehlen nun einige zehntausend Franken. Diese finanzielle Lücke wird der EC die ganze Saison mitschleppen. «Deshalb hoffen wir umso mehr auf viele Zuschauerinnen und Zuschauer. Wie viele Tickets bis jetzt verkauft wurden, weiss ich aber leider nicht», so Herzog.

Am Turnier komplettiert das Teilnehmerfeld der EC Villacher Sportverein. Dieser wird auch aufgrund der längsten Anreisestrecke vermutlich nicht so viele Fans nach Wil bringen. Trotzdem seien sie eine Bereicherung für das Turnier, meint Herzog. Villach ist Champions-League-Teilnehmer und gewann bisher sechsmal die österreichische Meisterschaft.