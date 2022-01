WIL Neujahrsbegrüssung: SP sagt Nein zu 30 Minuten Gratisparkieren Die SP Wil fasste die Nein-Parole zur Initiative der SVP für 30 Minuten Gratisparkieren. Zudem fordert die Partei in der Stadt Wil mehr Investitionen in die Kultur.

Die SP Wil führte die Neujahrsbegrüssung dieses Jahr unter freiem Himmel durch. Bild: PD

Am Samstag hatte die SP Wil zur Neujahrsbegrüssung an ungewohntem Ort eingeladen – trotz Sonnenschein war es kalt draussen mit Maske und Abstand an der «Landsgemeinde» gegenüber dem Bleicheparkplatz.

Der Ort wurde wegen der bevorstehenden Abstimmung über die SVP-Initiative 30 Minuten Gratisparkieren gewählt. Die Vorlage wurde von der Parlamentarierin Dora Luginbühl erörtert. Sie wies vor allem auf die Tatsache hin, dass mit den 80 Rappen, die pro Autofahrer gespart werden, wohl kaum ein Kleidungsstück mehr gekauft oder ein Kaffee mehr konsumiert wird.

Einstimmige Nein-Parole zur SVP-Initiative

Auch würde es bei den Parkhäusern, die von der Wipa oder von Privaten betrieben werden, keine Parkgeldreduktion geben, sagte Dora Luginbühl. Zudem würden in der Stadtkasse 600‘000 Franken an Einnahmen wegfallen – und gerade jetzt, wo bereits ein Defizit budgetiert ist, versteht die SP die Haltung der SVP nicht.

Die Mitglieder der SP fassten einstimmig die Nein-Parole gefasst. Beim Gegenvorschlag, dem Stadtfonds, wird die Ja-Parole mehrheitlich empfohlen.

Ausbau der Tagesstrukturen gefordert

Ronja Stahl und Mirta Sauer, die Co-Präsidentinnen der SP Wil, legten in der anschliessenden Neujahrsrede die Positionen der SP dar, dies mit dem Slogan «links gehen, rechts stehen». Die SP bewege sich und sei aktiv, sagten sie. Ein Schwerpunkt der Politik sei die Klimaneutralität, die angestrebt werden müsse. Diese sei unvereinbar mit Gratisparkieren, das den Suchverkehr noch anheizen würde.

Die SP wolle, dass Mitspracherecht für alle gelte. Links gehen, heisse auch die Tagesstrukturen ausbauen und damit das Leben für Familien vereinfachen. Links gehen, heisse auch Investitionen in die Kultur. Kultur sei wichtig für einen guten Geist unter den Menschen, gerade jetzt in dieser schwierigen Zeit.

Nach diesen Reden, die mit viel Applaus bedacht wurden, konnte man sich mit Gerstensuppe aufwärmen und stärken, sowie mit heissem Punsch alles Gute für das 2022 wünschen. (pd)