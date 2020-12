Wil Neugestaltung der Hubstrasse: Bald mehr Velos und weniger Autos Mit rund 50 Massnahmen unter dem Namen Wil Vivendo soll Raum geschaffen werden für das Wil der Zukunft. Dazu gehören auch die Neugestaltung der Hub- und der Glärnischstrasse. Nun wurden deren Betriebs- und Gestaltungskonzepte vorgestellt.

Die Hubstrasse führt über die Autobahn. Bild: Hans Suter

Die Idee ist bestechend: Die Umfahrungsstrasse Netzergänzung Nord und der neu geplante Autobahnanschluss Wil West sollen, in Kombination mit verschiedenen flankierenden Massnahmen, zu einer Verkehrsentlastung des Wiler Stadtzentrums führen. Dies wiederum soll Raum schaffen, für ein lebendiges Zentrum und für wohnliche Quartiere.

Im Wiler Südquartier sind dabei die Hauptverkehrsachsen Glärnischstrasse und Hubstrasse im Fokus der in- und externen Raum- und Städteplaner. Am Dienstagabend wurden die Betriebs- und Gestaltungskonzepte der Öffentlichkeit im Wiler Stadtsaal präsentiert, nachdem die Vorstellung pandemiebedingt verschoben worden war.

Aufgrund der Beschränkung auf 50 Personen wurde der Event zweimal hintereinander – unterbrochen durch eine Lüftungspause – durchgeführt. Doch der Ansturm hielt sich in Grenzen; es kamen etwas mehr als 50 Personen.

Daniel Stutz: «Gemeinsam gut unterwegs»

Der Wiler Stadtrat Daniel Stutz machte deutlich, dass die Lebensqualität an der Hubstrasse nur erhöht werden kann, wenn entlang dieser Strasse der Durchfahrtswiderstand für den motorisierten Individualverkehr erhöht wird. Bild: Christof Lampart

Daniel Stutz, Stadtrat des Departements Bau, Umwelt und Verkehr, betonte, dass der Abend Teil des öffentlichen Mitwirkungsverfahrens sei: «Wir werden Ihre Rückmeldungen für die nächste Projektbearbeitung mitnehmen», versprach er. Es sei wichtig, dass am Ende alle das Gefühl hätten, «gemeinsam gut unterwegs» zu sein, wenn es um die Gesamtentwicklung der Stadt und der Region Wil gehe.

«Wir müssen nicht nur einzelne Strassen oder Abschnitte sehen, sondern alles in einem grösseren Zusammenhang sehen.»

Denn die Ziele der Massnahmen seien klar: bessere Arbeitsplätze, den städtischen Verkehr umbauen und zukunftsgerecht gestalten und somit auch die Lebensqualität der Einwohner steigern.

2500 Autos weniger als heute

Raumplaner Yves Meyer betonte, dass mit der vorliegenden Variante ein Kompromiss erreicht worden sei. Bild: Christof Lampart

Wie dies im Bereich Hubstrasse und Glärnischstrasse gehen soll, zeigte Raumplaner Yves Meyer von der Metron AG aus Brugg auf. Mit der vorliegenden «Bestvariante» sollte es möglich sein, die Glärnisch- bzw. Hubstrasse so zu entlasten, dass mittel- bis langfristig täglich 2500 Autos weniger auf ihnen verkehrten als heute. Generell sei es für beide Strassen das Ziel, die Verkehrssicherheit für alle Verkehrsteilnehmer zu erhöhen.

Zugleich soll zum einen die «lokale Erreichbarkeit» für den motorisierten Verkehr sichergestellt werden, zum anderen wird aber der Fokus auf einen ÖV-Ausbau gelegt: «Wir wollen den ÖV hier bevorzugt integrieren», so Meyer. Geschehen soll dies mit breiteren Velostreifen, einer gesteigerten Zugänglichkeit zu den Bussen für mobilitätseingeschränkte Personen oder auch durch eine Strassenraumgestaltung, die auf die angrenzenden Siedlungen und die Freiräume abgestimmt ist. «Bei der Kantonsschule soll zukünftig der Veloverkehr die Strasse längs und quer durchdringen und der Radverkehr in beide Richtungen möglich sein», betonte Meyer.

Meyer: «Guten Kompromiss gefunden»

Zentral für den Erfolg der angedachten Massnahmen sei, dass «wir an der Hubstrasse den Durchfahrtswiderstand erhöhen und an der Glärnischstrasse den Durchgangsverkehr unterbinden», ergänzte Meyer. Mit dem vorliegenden Konzept, das nur mit einem absoluten Minimum an Landerwerb auskommt, sei ein «guter Kompromiss zwischen sämtlichen Bedürfnissen und Anliegen» gefunden worden, der «auch das Potenzial für die Siedlungsentwicklung berücksichtigt», freute sich Meyer.

Die Abstimmung mit dem Kanton Thurgau über die Massnahmen sei bereits erfolgt. Und was das Konzept noch wertvoller mache, sei die Tatsache, dass es sich gut etappenweise und somit auch anwohnerverträglich umsetzen lasse, so Meyer.