Wil Netzergänzung Nord: Längerer Tunnel soll Landschaft besser schützen Das kantonale Tiefbauamt hat das Projekt für die Umfahrungsstrasse «Netzergänzung Nord» weiterbearbeitet: der Tunnel wird um 100 Meter verlängert und die Strasse näher an die Industriezone verlegt.

Visualisierung der Netzergänzung Nord. Bild: PD

Die Netzergänzung Nord ist ein zentrales Element der neuen Stadtumfahrung, um das Zentrum von Wil vom Durchgangsverkehr zu entlasten und Raum zu schaffen für Mobilität und ein lebendiges Zentrum. Nach einem Variantenstudium hatten der Kanton und die Stadt Wil im Sommer 2020 die Linienführung für die Strasse festgelegt. Mit dem erweiterten Vorprojekt hat der Kanton diese Planung nun überarbeitet. Am Mittwoch stellte der Kanton das angepasste Projekt dem Stadtrat und den politischen Parteien in Wil vor.

Die Strassentrasse wird im erweiterten Vorprojekt möglichst nah an die Industriezone verlegt. Weiter verlängert sich der Tunnel von 300 auf 410 Meter. Damit integriere sich der Tunnel optimal in die Topografie, schreibt der Kanton St.Gallen in einer Mitteilung. Der Schutz des Landschaftsbilds werde stark verbessert und es würden deutlich weniger Erdarbeiten nötig.

Bevölkerung kann mitwirken

Zudem könne dank der längeren Tunnelführung mehr Fruchtfolgeflächen respektive Landwirtschaftsland erhalten werden. Die Verlängerung bringt gemäss dem Katnon zusätzliche Vorteile bei der Führung der Fuss- und Velowege. Mit der zusätzlichen Unterführung Weierhofstrasse würde auch die Schulwegsicherheit garantiert.

Auf der Basis des erweiterten Vorprojekts werden die Bevölkerung, Verbände und Parteien in einem nächsten Schritt eingeladen, sich an der finalen Ausgestaltung zu beteiligen. Dabei geht es unter anderem um die ökologische Ersatzmassnahmen, die Führung der Fuss- und Velowege oder die Gestaltung der Tunnelportale. Die Mitwirkung soll im ersten Quartal 2022 stattfinden.

Parlamente und Volk entscheiden

Das Bau- und Umweltdepartement wird dem Kantonsrat zur Netzergänzung Nord eine Botschaft vorlegen. Der Beschluss untersteht dem fakultativen Finanzreferendum. Zudem äussern sich Stadtrat, Parlament und die Stimmberechtigten der Stadt Wil im Rahmen einer Anhörung zum Bauvorhaben. Die Urnenabstimmung ist im Jahr 2023 geplant. Im Rahmen der Projektauflage bestehen zudem die üblichen Einsprachemöglichkeiten. Die Netzergänzung Nord ist als Kantonsstrasse Teil der kantonalen Gesamtverkehrsstrategie, des regionalen Gesamtverkehrskonzepts, der Standortentwicklung Wilwest sowie der städtischen Entwicklungsinitiative «Wil Vivendo». (pd/red)