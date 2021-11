WIL Nach zehn Jahren als Kirchenpräsident: Jürg Grämiger kündigt seinen Rücktritt an Jürg Grämiger liess am Ende der ausserordentlichen Kirchgemeindeversammlung am Freitagabend eine Bombe platzen. Er verkündete seinen Rücktritt per April 2022. Als Grund nannte er das Alter.

Jürg Grämiger tritt mitten in der Legislatur zurück. Bild: Christof Lampart

Wenn die Kirchbürgerversammlung am 8. April 2022 über die Bühne gehen wird, werde er bereits 66-jährig sein. Und das sei ein gutes Alter, um nach insgesamt 14 Jahren in der Kirchenvorsteherschaft, davon zehn als Präsident, den Führungsstab an eine jüngere Generation weiterzugeben, verkündete Jürg Grämiger am Freitagabend vor 83 Stimmberechtigten, die sich in der Kirche St. Peter zur ausserordentlichen Kirchgemeindeversammlung eingefunden hatten. Er habe beschlossen, inmitten der Amtszeit 2020-2024 zurückzutreten, damit dann bei der nächsten Gesamterneuerungswahl bereits ein eingespieltes Team an den Start gehe könne. Somit könne «die Kontinuität gewahrt» und verhindert werden, dass «zu viel Wissen auf einmal verloren geht», so Grämiger. Über seine Nachfolgerin oder seinen Nachfolger liess Grämiger nur so viel verlauten:

«Der Rat wird sich um eine Nachfolgeregelung bis zur Bürgerversammlung 2022 und um Vorschläge bemühen.»

Urnengang für Millionenprojekte bleibt

Die ausserordentliche Kirchbürgerversammlung war einberufen worden, damit die Stimmberechtigten über die Revision der Kirchgemeindeordnung als auch über den Umbau und die Renovation der Liegenschaft Marktgasse 76 zur Realisierung eines Jugendhilfe-Projektes, abstimmen konnten. Beide Geschäfte seien zu gross, um sie an einer ordentlichen Bürgerversammlung zusätzlich zu behandeln, weshalb eine ausserordentliche Bürgerversammlung ideal sei, um die Geschäfte abzuwickeln, sagte Grämiger.

Während viele Punkte der Kirchgemeindeordnung-Revision vor allem redaktioneller Natur und somit unbestritten waren - die letzte grössere Revision stammte aus dem Jahr 1982 - gab Artikel 8 zu reden. Bis anhin sah dieser vor, dass an der Urne über Kreditgeschäfte abgestimmt wird, die Aufwendungen von über einer Million Franken verursachen. Die Kirchenvorsteherschaft wollte den Passus streichen.

Doch das zog einen Antrag auf Beibehaltung des Artikels nach sich. Die Gegner monierten, dass mit einem Verzicht auf einen Urnengang das Interesse der Leute an den Kirchgemeindegeschäften noch weiter schwinden dürfte. Ein Redner sagte:

«Wenn die Bürgerversammlung über so ein Geschäft beschliesst, dann ist es schwierig, sich an einer Versammlung für irgendeine Änderung einzusetzen. Wer sich gegen einen Antrag der Behörde stellt, hat meistens keine Chance.»

Der Souverän folgte der Argumentation und hiess die Beibehaltung des Artikels wie auch die Gemeindeordnungsrevision mit grossem Mehr gut.

Deutliche Mehrheit für Jugendhilfsprojekt

Ja sagten die Wiler Katholiken zum Umbau und der Renovation der Liegenschaft an der Marktgasse 76. Dort wird zeitnah ein Jugendhilfsprojekt entstehen, dass die Kirchgemeinde rund 1,35 Millionen Franken kosten wird. Das Projekt sieht im langen, schmalen Altstadthaus den Einbau von acht Studio-Wohnungen vor, die an junge Erwachsene im Alter zwischen 18 und 25 Jahren in schwierigen Lebenssituationen vermietet werden können. Auch dieses Projekt war in der Debatte umstritten. Mal wollten ein paar Redner keine «Randständigen »in grosser Zahl in der Nachbarschaft haben, mal wurde befürchtet, dass acht Studioeinheiten zu viele sein könnten, weshalb jemand für vier Wohnungen plädierte.

Dieses schmale Haus wird künftig jungen Erwachsenen in schwierigen Lebenssituationen als Wohnraum zur Verfügung stehen. Bild: PD

Grämiger machte aber deutlich, dass es ein solches Angebot in Wil nicht gebe, die Nachfrage jedoch gross sei. Dies wiederum brachte einen Mann auf die Palme. Wenn die Stadt die Notwendigkeit nach solchen Wohnungen erkenne, so müsse sie selbst den Bau solcher Wohnungen aufgleisen und nicht eine Kirchgemeinde, argumentierte er. Einen Rückkommens-Antrag, der beim Ja zum Umbau den definitiven Entscheid an die Urne delegieren wollte, schmetterten die Stimmberechtigten ab, nachdem sie deutlich Ja zum Projekt gesagt hatten. Zumal es sich bei den 1,35 Millionen Franken nicht um einen Kredit, sondern um Geld handelt, das eigens für den Zweck «Nutzung für jugendfürsorgerischen Zweck »zurückgestellt worden war.