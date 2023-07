WIL Nach Kündigungswelle bei den Verkehrsbetrieben der Stadt St.Gallen: So sieht es bei Wil Mobil aus Bei den St. Galler Verkehrsbetrieben haben im Frühjahr überdurchschnittliche viele Chauffeure den Bettel hingeschmissen. Eine Recherche zeigt nun: In der Region Wil lag die Fluktuation im ersten Halbjahr 2023 bei 6,5 Prozent.

Die Fluktuation bei der Bus Ostschweiz AG Wil Mobil hält sich im Rahmen. Bild: PD

Schichtdienst, hektische Strassenverhältnisse und hohe Anforderungen an die Konzentration, Überstunden, zu tiefe Löhne und fehlende Wertschätzung. Diese Gründe haben in diesem und auch bereits im vergangenem Jahr bei den St. Galler Verkehrsbetrieben (VBSG) zu übermässig vielen Kündigungen geführt. 28 Chauffeurinnen und Chauffeure haben im ersten Halbjahr 2023 den Dienst quittiert. Auf der anderen Seite sind die Erwartungen von den Busfahrerinnen und Busfahrern vielfältig und hoch. Guter Kundendienst, professionelle sichere Fahrweise, Fahrplanstabilität und Freundlichkeit sind nur einige davon.

Anzahl Kündigungen im Jahresmittel

Im Vergleich zu St.Gallen sei eine solche Kündigungswelle in der Stadt und Region Wil bisher nicht eingetroffen. Bei der Bus Ostschweiz AG, welche Wil Mobil betreibt, würden sich die Kündigungen in einem normalen Rahmen bewegen, sagt Hans Koller, Leiter Markt auf Anfrage. «Wir haben weder zu wenige noch zu viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.» Wil Mobil beschäftige aktuell rund 90 Mitarbeitende. «Im ersten Halbjahr 2023 mussten wir sechs Kolleginnen und Kollegen ersetzen.» Die Fluktuationsrate liege somit bei rund 6,5 Prozent. Ein Wert, der in etwa im Jahresmittel der vergangenen Jahre liege.

Hans Koller, Leiter Markt bei der Bus Ostschweiz AG. Bild: PD

Gemessen an 291 Vollzeitstellen liegt die Fluktuation bei der VBSG bei 11 Prozent, was als sehr hoch eingestuft wird. Als Hauptgründe der vielen Kündigungen wurden die tiefen Löhne und der hohe Stresspegel genannt. Wie die Chauffeurinnen und Chauffeure der Wil Mobil dies beurteilen, sei nicht so einfach zu beantworten, sagt Koller. Einen Vergleich zu ziehen zwischen einem eher im regionalen Busverkehr agierenden Unternehmen wie Wil Mobil und einem wie die VBSG, welches fast nur im städtischen Verkehr unterwegs ist, sei schwierig,

Löhne an Branchen-GAV gebunden

Da in Wil die Mitarbeitenden nach einer gewissen Einarbeitungszeit neben den Stadtbuslinien auch auf den Regionallinien fahren, seien Linien mit mehr Stressfaktor und solche mit weniger gewährleistet, sagt Koller. Auf dem Land ist in der Regel weniger los. «Darum sind bei Wil Mobil Aussagen der Mitarbeitenden, dass sie unter zu grossem Stress leiden, weniger zu vernehmen.»

Die Einstiegslöhne seien bei den regionalen Busunternehmen in der Ostschweiz an einen Branchen-GAV gebunden. Die VBSG unterstehe den städtischen Personalreglementen, sagt Koller. Grundsätzlich würden sich die Löhne in etwa auf dem gleichen Niveau bewegen. «Es gibt aber regionale Unterschiede aufgrund eher städtischen und ländlichen Gebieten, wo die Lebenserhaltungskosten unter Umständen höher oder tiefer sind.»