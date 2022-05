wil Mit Stadtrat Sulzer an Bass und Gesang: Die Gründer des Rock am Weier kehren nach 20 Jahren auf die Bühne «ihres» Festivals zurück 2001 rief die Wiler Rockband Close-Down das Festival Rock am Weier ins Leben – auch, um selber auftreten zu können. Anlässlich der Jubiläumsausgabe vom 17. Juni geben die Festivalgründer ein Comeback auf der Bühne, auf der sie zum letzten Mal spielten, als sie noch ein Lieferwagen war.

Close-Down im Jahr 2021: Thomas Epple, Pädi Mathis, Marcel Frehner und Dario Sulzer (von links). Bild: PD

Eine Rückkehr zu den Wurzeln. So wird das gerne genannt, wenn eine Band wieder einmal bei einem Festival auftritt, ein paar Jahrzehnte nach dem letzten Mal. So kann man das auch bei Close-Down und ihrem Auftritt am kommenden Rock am Weier auf der Wiler Weierwiese sehen. Wobei es in diesem Fall eher das Festival ist, das zu seinen Wurzeln zurückkehrt: Mitglieder der Wiler Rockband haben das Festival einst ins Leben gerufen.

Vieles war anders damals. Die Bühne, das war die Plattform eines Lieferwagens. Das Nokia 3310 für ein Video hochzuhalten, lohnte sich nicht. Es hatte nicht mal eine Kamera. Das Bier kam aus dem Supermarkt und Dario Sulzer, Sänger und Bassist von Close-Down, hatte schulterlange Haare und noch keinen Sitz im Stadtrat.

Close-Down bei ihrem Auftritt am Rock am Weier 2001. Die Bühne war ein Lieferwagen und Dario Sulzer trug die Haare schulterlang. Bild: PD

In einer Sitzungspause nimmt er das Telefon ab. Er erinnert sich:

«Das Festival haben wir damals gemacht, um in Wil auftreten zu können.»

Diesmal wurden sie angefragt vom Vorstand, der die Idee hatte, zum Jubiläum des Festivals die Gründerband auf die Bühne zu stellen. 2020 sollte die 20. Ausgabe des Rock am Weier stattfinden. Dazu kam es dann aus bekannten Gründen nicht. Nun kommt sie näher und Close-Down proben wieder intensiv im Proberaum, in dem ihr Equipment noch immer eingelagert ist.

Neu kennen lernen mussten sie sich nicht, sagt Sulzer. Er und seine Kollegen Pädi Mathis, Marcel Frehner und Thomas Epple hätten sich auch regelmässig gesehen, als es die Band nicht mehr gab. Also in den letzten zwanzig Jahren.

Bleibt das Comeback eine einmalige Sache?

Nicht nur die Bühne und die Frisuren werden anders sein als beim Auftritt 2001. Close-Down haben ihre Musik einer Auffrischung unterzogen. Sulzer sagt:

«Wir haben nochmals an den Songs gefeilt. Sie werden nicht eins-zu-eins klingen wie vor 20 Jahren.»

Noch recht ähnlich wie 2001 klinge hingegen seine Stimme, sagt Sulzer. Da dürfte es geholfen haben, dass in den letzten 20 Jahren Familie und Politik statt Tourleben und Aftershow-Partys im Vordergrund standen.

Die Vorfreude, die Jubiläumsausgabe «ihres» Festivals zu eröffnen, sei gross, sagt Sulzer. Genauso wie die Freude darüber, dass es das Festival immer noch gibt. «Schön ist auch, dass es immer noch gratis ist.»

Dass dem Auftritt weitere folgen werden, davon gehe er nicht aus, sagt Sulzer, «bis jetzt». So ganz definitiv klingt das nicht, auch wenn er es dann nochmals deutlicher formuliert: «Das wird eine einmalige Sache. Wer uns sehen will, muss ans Rock am Weier kommen.»