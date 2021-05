Wil Millionendefizit, Steuererhöhung, Sparpaket: Was die Parlamentsdebatte über die Zukunft der Stadtfinanzen verraten wird Am Donnerstag geht es an der Sitzung des Stadtparlaments zwar primär um den Rechnungsabschluss 2020, die Parteien dürften dem Stadtrat aber bereits Forderungen für das Budget auf den Weg geben. Schliesslich sehen die Prognosen für den Stadthaushalt düster aus.

Der Steuerfuss dürfte bei der Debatte über die Rechnung 2020 der Stadt aufkommen.

Bild: Walter Schwager

Die Brisanz ist nicht auf den ersten Blick erkennbar. Wenn das Stadtparlament am Donnerstag über den Rechnungsabschluss der Stadt debattiert, hat es nur begrenzt Einfluss. Abgesehen von der Gewinnverwendung lässt sich nicht mehr viel ändern. Zudem war ein Grossteil des Stadtrats nicht für die Ergebnisse verantwortlich, da vier von fünf Mitglieder erst seit Januar im Amt sind. Kritik an einzelnen Punkten, die zum Ergebnis geführt haben, machen also wenig Sinn.

Und doch darf die Parlamentssitzung mit Spannung erwartet werden. Es ist das erste Mal, dass unter der Führung des neuen Stadtrats und im neu zusammengesetzten Parlament die Finanzen der Stadt im Fokus stehen. Diese sind – und das nicht erst seit der Coronapandemie – ein heisses Thema in Wil.

Am Donnerstag dürften erste Hinweise erkennbar sein, wie der Stadtrat und das Parlament die Stadtfinanzen beurteilen und wie sie mit den drohenden Defiziten der nächsten Jahre umzugehen gedenken. Das sind die wichtigsten Punkte:

Und täglich grüsst das Murmeltier: Fast jedes Jahr steht der Steuerfuss in Wil zur Debatte. Aktuell ist das so, weil der ehemalige Stadtrat im vergangenen Herbst für 2022 eine Steuererhöhung angekündigt hat. Hintergrund sind prognostizierte Defizite in Millionenhöhe in den nächsten Jahren.

Da die Rechnung 2020 der Stadt besser abgeschlossen hat als erwartet und die durch Covid-19 verursachten Mindereinnahmen sich nicht oder noch nicht stark ausgewirkt haben, rückt eine Steuererhöhung wieder in die Ferne. Ohnehin haben insbesondere die FDP und die SVP erbitterten Widerstand gegen eine allfällige Anhebung des Steuerfusses angekündigt.

Gut möglich, dass der Steuerfuss bereits bei der Debatte über die Rechnung zum Thema wird. Inwiefern sich der Stadtrat dabei allerdings schon in die Karten blicken lässt, ist fraglich.

Um die drohenden Defizite in den nächsten Jahren zu bekämpfen, gibt es eine Alternative zu einer Steuerfusserhöhung: ein Sparpaket. Denn ob auf der Einnahmenseite durch eine Steuererhöhung um vier Prozentpunkte rund zwei Millionen Franken mehr eingenommen oder auf der Ausgabenseite derselbe Betrag eingespart wird, hat letztlich den gleichen Effekt.

Ein allfälliger Sparkurs würde zwar erst im Finanzplan oder spätestens im Budget angezeigt, das Parlament könnte dem Stadtrat bei der Debatte über die Rechnung aber zumindest Anregungen für die Erstellung des Budgets mit auf den Weg geben. Besonders die SVP hat sich in der Vergangenheit mehrfach über das Ausgabenwachstum der Stadt enerviert – und Massnahmen gefordert.

Auch bei den Investitionsausgaben haben die Parteien wiederholt eine Priorisierung des Stadtrats gefordert. Mit der Rechnung 2020 werden nun zehn ungenutzte Budgetposten zur Streichung beantragt. Die Geschäftsprüfungskommission (GPK) hat dem Antrag des Stadtrats einstimmig zugestimmt.

Schliesslich wird es auch noch um die Gewinnverwendung gehen. Gewinnverwendung bei einem Defizit von einer Million Franken? Ja, denn das Stadtparlament hat vor, nicht nur eine Million Franken von den Technischen Betrieben Wil als zusätzliche Abgabe an die Stadt zu beantragen, sondern 1,4 Millionen Franken.

Damit entsteht in der Endabrechnung ein Gewinn von 400'000 Franken. Dieser soll gemäss dem einstimmigen Antrag der GPK der Ausgleichsreserve der Stadt zugeführt werden. Damit würde sich die Stadt ein weiteres Polster für die finanziell schwierigen Zeiten schaffen, die gemäss Prognosen auf sie zukommen werden.