Wil Mehr Platz für weniger Geld: Wegen Corona kommt die Stadt den Restaurants, die Tische auf öffentlichem Grund haben, stark entgegen In der Altstadt und der Fussgängerzone von Wil haben mehrere Gastrobetriebe Tische auf öffentlichem Grund aufgestellt. Seit einem Jahr und bis auf weiteres dürfen sie sogar unentgeltlich mehr Platz nutzen. Das soll aber nicht die Regel werden, fordert die Altstadtvereinigung.

Noch dürfen Beizer ihre Gäste nur auf der Gartenterrasse bedienen. Bald sollen aber auch die Innenräume wieder öffnen können. Bild: Christian Beutler/Keystone

Sie sind beliebt wie nie: Gartenterrassen. Denn die Menschen sehnen sich nach Restaurantbesuchen und nehmen dafür auch bei kühlen Temperaturen an Tischen unter freiem Himmel Platz – Hauptsache, sie kriegen dort einen Kaffee, ein Bier oder ein Mittagessen. Denn in Innenräumen ist der Gastrobetrieb gemäss Bundesrat noch bis mindestens Ende Mai verboten.

In der Stadt Wil gibt es rund 130 Gastrobetriebe. Doch nicht alle Restaurants haben auf dem eigenen Grundstück Platz für eine Gartenwirtschaft. Etwa 15 Wiler Beizer bewirten ihre Gäste daher an Tischen, die sie auf öffentlichem Grund aufgestellt haben. Das ist nur in der Altstadt und der Fussgängerzone möglich, sagt Stefan Sieber, Leiter Gewerbe und Markt bei der Stadt Wil.

Das «Swan 21» bewirtet seine Gäste in der Fussgängerzone. Bild: Larissa Flammer

Für den Betrieb einer Gartenwirtschaft ist zuerst eine Baubewilligung nötig. Sollen die Tische auf öffentlichem Grund stehen, ist zusätzlich eine Bewilligung für gesteigerten Gemeingebrauch nötig, welche die Dienststelle Gewerbe und Markt ausstellt.

Stadt verlangt nur die Hälfte der Gebühren

Seit dem Ausbruch der Coronapandemie dürfen die Restaurants etwas mehr Platz nutzen als zuvor. «Das haben wir möglichst unbürokratisch zugelassen, sie müssen uns das einfach melden», sagt Sieber. Wegen der Schutzkonzepte nutzen die Betriebe den Platz nicht einmal unbedingt für mehr Tische, sondern zum Teil auch einfach für mehr Abstand. Für den zusätzlichen Platz müssen die Restaurants nicht mehr zahlen – im Gegenteil. Der Leiter Markt und Gewerbe sagt:

«Letztes und dieses Jahr stellen wir nur 50 Prozent der Gebühren in Rechnung.»

Diese jährliche Gebühr beträgt im Normalfall 100 Franken pro Quadratmeter in der Fussgängerzone, 80 Franken in den Seitenstrassen und 40 Franken pro Quadratmeter im übrigen Stadtgebiet.

«Storchen» konnte Gartenbeiz bisher nicht verschieben Ein Restaurant, das vom Entgegenkommen der Stadt Wil profitiert, ist der «Storchen» in der Altstadt. Der Wirt kann aktuell mehr Tische aufstellen als zuvor. Eigentlich wollte er bereits vor Corona seine Gartenbeiz auf die gegenüberliegende Strassenseite verschieben – an die Rückwand des Baronenhauses. Das konnte er bisher nicht umsetzen. «Das Bewilligungsverfahren ist noch nicht abgeschlossen», sagt Stefan Sieber von der Stadt. (lsf)

Dass die Restaurants auf öffentlichem Grund mehr Platz nutzen dürfen, gilt «bis auf Weiteres», wie Sieber sagt. Die Corona-Taskforce der Stadt bespreche das Thema laufend. Entscheidend sei auch, wie sich die Massnahmen des Bundes entwickeln.

Altstadtvereinigung bittet um klare Regelung

Seit Corona hat die Stadt etwas mehr Reklamationen betreffend Gastrobetriebe erhalten als üblich, wie Sieber sagt. «Aber gerade die Nachbarn haben auch mal ein Auge zugedrückt.» Die Stadt sei gegenüber der stark betroffenen Gastrobetriebe ebenfalls toleranter gewesen. Sieber betont aber, dass sich diese Ausnahmesituation auch wieder einpendeln werde:

«Es ist nicht so, dass wir künftig beide Augen zudrücken.»

Das fordert auch die Wiler Altstadtvereinigung. Die erweiterte Nutzung von Aussenräumen sei ein heikles Thema in der Altstadt. Im vergangenen Jahr hätten aber alle Anspruchsgruppen Solidarität und Kulanz gezeigt, wie dem Jahresbericht zu entnehmen ist. «Wir wissen, dass die Thematik ‹Nutzung des Aussenraumes› auch aktuell wieder rege diskutiert wird», heisst es dort weiter. Der Vorstand habe daher die Stadt gebeten, dass die Nutzung für den Sommer 2021 schnellstmöglich geregelt werde, damit es zu keinen Konflikten komme. Alle Anspruchsgruppen müssten berücksichtigt werden.

In der Wiler Altstadt nutzt unter anderem «La Moka Cafè Bar» öffentlichen Grund. Bild: Larissa Flammer

Heizpilze und Zelte waren ausnahmsweise erlaubt

Auch bei Heizpilzen wird die Stadt nun wieder strenger, wie Sieber sagt. Solche in einem Gartenrestaurant zu nutzen, sei grundsätzlich verboten. Während der kalten Wochen im März und April durften Beizer aber Heizpilze aufstellen, solange sie es nicht übertrieben. «Eventuell wird das im Herbst wieder ein Thema», sagt Sieber. Bei Zeltbauten drückt die Stadt weiterhin ein Auge zu. So steht zum Beispiel auf der Terrasse des «Hof zu Wil» temporär ein Zelt, damit Gäste auch bei Regen einkehren können. Sieber sagt:

«Die Zelte müssen aber an den Seiten zu 50 Prozent offen sein, sonst gelten sie als Innenräume.»

Durch Corona nicht verändert hat sich die von der Stadt festgelegte Nachtruhe. Freitag und Samstag ab Mitternacht, sonst ab 22 Uhr, müssen sich Gastrobetriebe daran halten. Was nicht unbedingt heisst, dass danach keine Gäste mehr in der Gartenbeiz sitzen dürfen, wie Sieber sagt. Aber ab diesen Zeiten dürfen Nachbarn nicht mehr in ihrer Nachtruhe gestört werden.