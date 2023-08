WIL Mehr Fahrten, aber kein Boom: Ohne finanzielle Unterstützung wird der Lieferdienst Via Velo kaum überleben Die Einkäufe für 3.50 Franken per Velokurier nach Hause liefern lassen. Das klingt gut, günstig und ökologisch. «ViaVelo Wil» macht es seit Frühjahr 2021 möglich. Wie hat sich das Angebot entwickelt und wie stehen die Chancen, dass das Pilotprojekt die dreijährige Versuchsphase überdauert?

Die Stiftung Heimstätten Wil möchte den Kurierdienst «viaVelo Wil» über die dreijährige Pilotphase hinaus weiterbetrieben. Bild: Daniel Burkhalter

Es gibt noch Luft nach oben. Dies lässt die Leiterin Fachstelle Energie der Stadt Wil, Dunja Dux, zumindest zwischen den Zeilen durchblicken. Obwohl sie explizit die positive Entwicklung des Kurierdiensts hervorhebt. «Von anfänglich zirka 70 Lieferungen pro Monat im ersten Projektjahr konnte das Volumen, mit monatlich 120 bis 140 Lieferungen, fast verdoppelt werden», sagt sie auf Nachfrage. Und dieses Jahr seien, bis zum 10. August, bereits 974 Lieferungen ausgeführt worden: «Das sind 80 Fahrten mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres.» Sprich: ein Nachfrageplus von knapp neun Prozent.

Wer den Kurierdienst via App ordert, zahlt für eine Lieferung von Einkäufen bis zu einem Maximalgewicht von 20 Kilogramm 3.50 Franken, 65 Prozent weniger als die tatsächlich generierten Kosten. Möglich ist dies dank Subventionen, beziehungsweise Sponsoring der Stadt Wil, Shopping Wil sowie der Raiffeisenbank. Die Stiftung Heimstätten stellt die Fahrradkuriere und führt die Touren durch.

20 Geschäfte waren anfänglich mit dabei, jetzt sind es 22, wie Dux sagt. Darunter die Grossverteiler, aber auch kleinere und mittlere Fachgeschäfte im Gemeindegebiet der Stadt. Es dürften noch einige mehr sein. Darin sind sich die Anbieter der Via Velo-Leistungen und deren Kundschaft einig.

Weiterentwicklung des Easybag-Abos

Deshalb habe die Stiftung Heimstätten Wil in jüngerer Vergangenheit vermehrt Präsenz an Anlässen der Stadt gezeigt, sagt Oliver Müller, Projektleiter bei der Stiftung Heimstätten Wil. Gleichzeitig habe man in die Ausbildung der Kuriere investiert und sei die Planung der nächsten Jahre angegangen. «Dazu gehörten insbesondere auch Lösungen für eine bessere Auslastung der Kuriere.» Das Ergebnis: Ende letzten Jahres wurde das in Zusammenarbeit mit dem Zweckverband Abfallverwertung Bazenheid lancierte Recycling-Abo weiterentwickelt. «Die Wertstoffe im Easybag werden neu auf Abruf der Kundschaft durch den Velokurier zum gewünschten Zeitpunkt vor Ort abgeholt», sagt Müller.

Werbung ist ausbaufähig

Um den Heimlieferservice langfristig zu etablieren, sind jedoch weitere Anstrengungen notwendig. Dies zeigt auch die anfangs Jahr durchgeführte Befragung der Via Velo-Ambassadoren der Stiftung Heimstätten Wil. Die Botschafter sind Kundinnen und Kunden, die sich seit dem Projektstart zur Verfügung gestellt haben, den Heimlieferservice zu nutzen und mit ihren Feedbacks die Verbesserung des Angebotes zu unterstützen.

Die Befragten sind zwar mit dem Service zufrieden und beurteilen den Preis von 3.50 Franken pro Lieferung als angemessen bis günstig. Sie wünschen sich aber mehr beteiligte Fachgeschäfte und Geschäfte ausserhalb des Stadtzentrums. Die Umfrage zeigt im weiteren, dass die Bewerbung des Angebots noch ausbaufähig ist. Oliver Müller sagt: «Die Projektleitung hat die Punkte aufgenommen und entwickelt das Angebot entsprechend weiter.»

Übergabe an die Stiftung

Noch bleibt ein gutes halbes Jahr. Dann endet die Pilotphase. Wie stehen die Chancen, dass das Projekt weitergeführt wird?

Die Stiftung Heimstätten Wil ist bestrebt, den Lieferservice über die Pilotphase hinaus weiterzuführen. Das letzte Jahr des dreijährigen Versuchs ist daher der Entlassung der Aufgaben aus der Begleitung der Stadt Wil gewidmet. Dies mit dem Ziel, dass die Stiftung das Projekt allein in die Zukunft führen kann.

Laut Dunja Dux zeigt die aktuelle Kostenrechnung auf Basis der Erfahrungswerte der Pilotphase aber: Um auch in Zukunft einen attraktiven Preis pro Lieferung anbieten zu können, wird weiterhin eine finanzielle Unterstützung der Stadt Wil und von Sponsoren nötig sein. Sie sagt: «Ohne finanzielle und ideelle Unterstützung könnte der Heimlieferservice in Zukunft wohl nicht weiter angeboten werden.»

Während des Versuchs stellt die Stadt übrigens 25’000 Franken pro Jahr für das Projekt zur Verfügung.