Wil Mehr als ein grosses Klassentreffen: Das J&B-Strassenfest zieht dieses Jahr Besuchende von überall her an Auf dem Viehmarktplatz in Wil steppte am Wochenende der Bär. Tausende Besucher feierten am Freitag- und Samstagabend in die Nacht hinein, das J&B-Strassenfest hat augenscheinlich nichts von seinem Charme verloren.

Tolle Stimmung am diesjährigen J&B-Strassenfest. Bild: Christoph Heer

Eines ist den langjährigen J&B-Strassenfest-Besuchern dieses Jahr aufgefallen. Die «Ur-Alt-Wiler» sind bei dieser Freiluftsause nicht mehr in einer grossen Mehrheit anzutreffen. Eine Besucherin aus Sirnach, die in den vergangenen Jahren kaum ein Strassenfest verpasst hat, pflichtet dieser Beobachtung bei.

Nichtsdestotrotz füllte sich der Viehmarktplatz am Freitag- und Samstagabend mit einer zahlenmässig riesigen und gut gelaunten Besuchermenge. Endlich wieder feiern, die «Sau rauslassen», wie man es aus dem Volksmund so oft hört, tanzen und trinken: In der Äbtestadt steppt endlich wieder der Bär. Diverse Bars und Foodstände sorgten dafür, dass keiner auch nur in geringster Weise Hunger oder Durst leiden musste. Unentwegt liefen die Grills auf Hochtouren und aus den Zapfhähnen floss das flüssige Gold – also das Bier, natürlich.

Der Viehmarktplatz war am Freitag- und Samstagabend gut gefüllt. Bild: Christoph Heer

Zurück zum Bargeld und ein DJ-Abschied

Organisator Alex Mark und sein Team haben alles dafür getan, dass sich jeder Gast wohlfühlen konnte. Nach der letztmaligen Durchführung und dem Versuch des bargeldlosen Bezahlens ist man wieder zurück zu den Wurzeln gekommen. «Das stimmt. Jetzt, also mit Bargeld und Twint, läuft es wieder reibungslos», sagte Alex Mark.

In der Zwischenzeit übergab DJ Pe-Be (Pascal Blatter) das Mischpult an seinen langjährigen DJ-Kollegen DJ Mouse (Reto Widmer). Für letzteren war es an diesen beiden Abenden der Abschluss seiner gut 30-jährigen DJ-Karriere. Viele Jahre hat er auch das J&B-Strassenfest musikalisch zum Beben gebracht.

DJ Pe-Be (Pascal Blatter, rechts) und DJ Mouse (Reto Widmer) sorgten für gute Stimmung. Widmer feierte am J&B-Strassenfest den Abschluss seiner DJ-Karriere. Bild: Christoph Heer

Immerhin, so versprach DJ Pe-Be, werde er noch nicht zurücktreten. «Aber man weiss ja nie, was passiert und wie es kommt», sagte er lachend. Hits aus den 90ern, topaktuelle Chartskracher und stampfende Beats liessen das Publikum tanzen. Einen ersten Höhepunkt brachte der Sommerhit von 1993. Los del Rios «Macarena» war kaum angespielt, gab es vor dem DJ-Wagen kein Halten mehr.

Diejenigen, welche es etwas ruhiger angehen wollten, machten es sich auf der Grabenstrasse gemütlich oder schauten dem Treiben von hoch oben, beim Vorplatz der Kirche St.Nikolaus, zu. Auch das Sommerwetter trug dazu bei, dass wieder zwei unvergessliche Abende in den Annalen des traditionellen J&B-Strassenfestes eingeschrieben werden können.