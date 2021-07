WIL Lieferung ins Fussballstadion: Die Pizza kommt, der Löffel zum Tiramisu aber nicht Die Pizza-Lieferkette Dieci ist der neue Namensgeber der Challenge League. Aber wird die Pizza auch wirklich geliefert, wenn man sie ins Stadion Bergholz bestellt? Wir haben anlässlich eines Testspiels des FC Wil den Selbstversuch gemacht.

Es hat geklappt: Simon Dudle, der den Selbstversuch gemacht hat, geniesst in der Halbzeit eine Pizza Funghi. Bild: Gianluca Lombardi

Der Schnäppchenjäger brack.ch ist nicht mehr. Dafür der Pizzalieferdienst Dieci. Die Rede ist vom Namensgeber der zweithöchsten Schweizer Fussballliga, in welcher auch der FC Wil spielt. Dieci Challenge League heisst es nun. Die Pizzalieferung ins Stadion ist zwar nicht Teil des Sponsoringvertrags. Aber der Selbstversuch eine Woche vor Saisonbeginn sei erlaubt.

Der FC Wil trägt am Freitagabend sein zweitletztes Vorbereitungsspiel gegen den SC Brühl aus der Promotion League aus und wird dieses 3:0 gewinnen. Da für die paar Zuschauer keine Buvette geöffnet hat, bietet sich eine Bestellung beim Dieci-Pizzalieferservice an. Dieser ist in Wil an der Hubstrasse beheimatet. Luftlinie zum Stadion: Geschätzte 500 Meter. Die Lieferung könnte also auch zu Fuss erfolgen. Wie viel Zeit wohl eingerechnet werden muss, damit in der Halbzeitpause eine warme Pizza genossen werden kann?

Überraschung an der Feldstrasse 40

Eine Viertelstunde ist gespielt, als per Handy die Bestellung erfolgt. Eine Pizza Funghi, ein Tiramisu und ein Fläschchen Cola zero sollen es sein. Die Zieladresse wird von Dieci am Telefon erfragt. Meine Antwort: Feldstrasse 40. Den Begriff Bergholz lasse ich bewusst weg, obwohl es so ist. Soll ja ein Test sein. Nach kurzer Prüfung kommt am Telefon die Bestätigung: «Ja, gefunden». Keine weitere Nachfrage. Als Fussballstadion dürfte die Adresse nicht erkannt worden sein. 35 Minuten wird als Lieferzeit angegeben. Könnte also grad so hinkommen für die Pause.

Gut eine Viertelstunde später ein unbekannter Anrufer auf dem Handydisplay. Der Pizzalieferant ist dran. Mit leicht fragender Stimme sagt er, die Feldstrasse 40 sei beim Wiler Fussballstadion. Wo er denn hinmüsse. Eine kurze Erklärung und einige Minuten später werden Pizza, Dessert und Getränk im Innern des Fussballstadions übergeben. Rund 20 Minuten nach der Bestellung – und somit 15 Minuten vor der zeitlichen Vorgabe. Die Pausenverpflegung ist gesichert. Die Übergabe klappt gut, weil an diesem Abend keine Ordner den Eingang abriegeln.

Wurst statt Pizza

Die Pizza Funghi mundet. Doch dann die Überraschung: Das Tiramisu, im Glas gereicht, wird ohne Löffel geliefert. Ein Verzehr im Stadion ist nicht möglich, ein Dessert am Samstag dafür gesichert.

Alles in allem hat der Selbstversuch gut geklappt. Bei einem Meisterschaftsspiel wäre es wegen der Sicherheitsvorkehrungen beim Stadionzulass wohl komplizierter. Und solche Lieferungen sind auch nicht im Sinne des Organisators. Denn bei Meisterschaftsspielen haben auch die Buvetten geöffnet. Hinter der Theke steht dann allerdings nicht ein Caterer von Dieci, sondern von Egger. Eine Pizza im Fussballstadion Bergholz dürfte es also am kommenden Sonntag bei der Meisterschafts-Ouvertüre gegen den FC Vaduz nicht geben.