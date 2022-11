Wil «Bei dieser Arbeit kann man kaum Erfolge feiern»: Das sagt Mittelschullehrer Thomas Hofstetter zu seinem neuen Amt Vor einigen Wochen ist Thomas Hofstetter aus Oberuzwil zum Präsident des kantonalen Mittelschullehrerinnen- und Mittelschullehrer-Verbandes (KMV) gewählt worden. Was motiviert ihn für dieses Amt?

Kanti-Lehrer Thomas Hofstetter ist ein sportlicher Allrounder und bewegt sich gerne auf dem Eis – auch auf dem «gewerkschaftlichen» Eis. Bild: PD

Es ist kurz vor Mittag. Thomas Hofstetter wird bald die Eishockeyausrüstung anziehen, für die Sportlektion während der Mittagszeit. Thomas Hofstetter, Lehrer für Sport und Englisch an der Kantonsschule in Wil und seit einigen Wochen Präsident des kantonalen Mittelschullehrerinnen- und Mittelschullehrer-Verbandes (KMV) muss wohl diese Ausrüstung in der neuen Funktion – im übertragenen Sinne – noch etliche Male anziehen, um sich vor Kritik und unangenehmen Disputen zu schützen.

Als Präsident des KMVs macht er vor allem Gewerkschaftsarbeit. Der Verband vertritt die Interessen der St.Galler Mittelschullehrerschaft gegenüber Behörden, Schulleitungen, Politik, Öffentlichkeit. Er unterstützt die Mitglieder bei Fragen und Problemen rund um ihre Arbeit oder in Bezug auf die Anstellung an der Schule. Thomas Hofstetter sagt:

«Bei dieser Arbeit kann man kaum Erfolge feiern, sie macht selten glücklich.»

Aber sie muss sein. Das war der Grund, weshalb er sich für das Amt des Präsidenten zur Verfügung stellte. Seine Vorgängerin Susanne Schmid-Keller übte es während mehrerer Jahre aus und ging in Pension. Thomas Hofstetter war bereits Vorstandsmitglied und konnte so die schwierige Suche nach einer Nachfolge mitverfolgen. Er stellte sich schliesslich der Wahl und sagt scherzhaft: «Es war natürlich keine Kampfwahl.» Alle hätten aufgeschnauft, dass das Amt besetzt werden konnte.

Erfahrung, Alter und Familiensituation gestatten ihm dieses Amt

Was motiviert den 57-jährigen Oberuzwiler für dieses Amt? Er ist seit über 30 Jahren im Kanton St.Gallen als Mittelschullehrer tätig und seit zehn Jahren die Vertretung der Kanti Wil im Vorstand des KMVs. Dank seiner Erfahrung und seines Alters könne er einstecken, aber auch pointiert seine Meinung vertreten, erklärt er. Und, das sagt er als Erstes, erlaube es ihm die familiäre Situation. Hofstetter ist verheiratet und Vater zweier erwachsener Kinder.

Zudem kommt Thomas Hofstetter aus einem politischen Elternhaus. Sein Vater gehörte der Mitte-Partei an und war Gemeindepräsident von Oberuzwil. Der Lehrer Hofstetter ist jedoch nicht Mitglied einer Partei und auch kein ideologischer Gewerkschafter. Er sagt: «Mich trifft man nicht an einer 1.-Mai-Demo.»

Und da gibt es wohl noch etwas, dass ihn anspornt: Die Liebe zu seinem Beruf und die Möglichkeit, sich für diesen und dessen Umfeld einzusetzen, dafür, dass die Lehrkräfte gute Rahmenbedingungen vorfinden. Er erklärt:

«Es ist erwiesen, dass der Lernerfolg einer Schülerin, eines Schülers sehr hoch ist, wenn die Lehrperson motiviert unterrichtet.»

Und da ist er bereits bei einem der Themen, die zurzeit den KMV umtreiben: Der Teuerungsausgleich.

Gerechte Entlöhnung für gute Ausbildung und hohes Arbeitspensum

Die Regierung des Kantons St.Gallen will dem Staatspersonal nicht den vollen Teuerungsausgleich von 3,4 Prozent gewähren. Der Vorschlag lautete 1,7 Prozent, Thomas Hofstetter ärgert das und er befürchtet, dass das Parlament in der Novembersession diesen Vorschlag noch weiter kürzen möchte. Er sieht es als Affront gegenüber dem gesamten Staatspersonal, zu dem nicht nur die Lehrkräfte, sondern auch die Angestellten im Gesundheitswesen sowie der Polizei gehören.

Thomas Hofstetter ist Vertreter der Kantonsschule Wil im KMV. Bild: PD

Der neue KMV-Präsident verschweigt nicht, dass eine Mittelschullehrperson gut entlöhnt sei und sagt: «Das muss auch beibehalten werden.» Er begründet: «Schliesslich sind sie gut ausgebildet – sie haben einen universitären Masterabschluss – und das Arbeitspensum ist gross.»

Er gibt zu bedenken, dass der Kanton Zürich den vollen Teuerungsausgleich gewährt, was im schlimmsten Fall den Lehrkräftemangel noch verstärken könnte. Da überlege sich eine Lehrkraft aus dem Züricherischen oder eines anderen Kantons, ob sie weiterhin im St.Gallischen unterrichten oder überhaupt dort eine Stelle antreten wolle.

Doch nicht nur der Teuerungsausgleich beschäftigt den KMV. Der Verband, der fast genau vor 50 Jahren, am 7. November 1972, gegründet wurde, befasst sich intensiv mit dem Thema «Gymnasium der Zukunft». Ein grosses Thema der St.Galler Kantonsschulen. In drei Teilprojekten wird über neue Lehr- und Lernformen, die Rahmenbedingungen des gymnasialen Lernens und Lehrens sowie die Schnittstellen zur Oberstufe und zu den Hochschulen diskutiert.

Sportliche Betätigung und A-cappella-Gesang

Für Thomas Hofstetter gibt das Amt einiges zu tun. Davor scheut er sich nicht. Er sagt: «Ich muss darauf achten, dass ich die Themen emotional nicht zu nahe an mich heranlasse, sodass ich leiden muss.» Dafür hat er den Sport, eine Leidenschaft, die er zum Beruf machen konnte, die er täglich ausübt. Eine Lieblingssportart hat er nicht. Er sei ein totaler Allrounder, sagt er von sich. Er mag Leichtathletik, Skifahren, Tennis, Laufsport, Golf und Handball.

Fussball? Der ist für ihn weniger wichtig als für seine Schülerinnen und Schüler. Er sagt, dass Fussball im Rahmen des Sportunterrichts an der Kanti eine grosse Bedeutung habe. Sport im Allgemeinen ist wesentlich, tut gut – auch auf dieser Schulstufe. Hofstetter begründet:

«Sport ist wichtig für das Lernen und um das Wissen zu verarbeiten.»

Thomas Hofstetter hat allerdings noch eine weitere Leidenschaft: Er ist Mitglied der A-cappella-Gruppe StimmBand aus Waldkirch. Eine Passion, die ihm wohl seine Mutter vermittelt hat. Sie war Pianistin.