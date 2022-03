Wil Lasst die Spiele beginnen - nach zweijährigem Unterbruch findet das Spielfest wieder statt Am kommenden Wochenende ist es, , wieder soweit und aus dem Stadtsaal wird ein riesiges Spieleparadies. Die 29. Auflage des Wiler Spielfestes steht an und wird wieder mit Neuigkeiten, spannendem und unterhaltsamem aufwarten.

Gross ist an der montäglichen Medienkonferenz die Vorfreude auf das 29. Wiler Spielfest im Stadtsaal. Von links: Stefan Keller (Spieleclub), Monika Fontanesi (für die Ludothek), Susanne Widmer (Spieleclub), Stefan Grötzinger (Spiel Energie) und Olaf Sommer (Präsident Spieleclub Wil). Bild: Christoph Heer

Darauf haben die Sammelkarten-Liebhaber gewartet. Am kommenden Samstag und Sonntag frönen sie nämlich wieder ihrem grössten Hobby: dem Sammeln ihrer Lieblingskarten. Aber nicht nur sie werden an der 29. Auflage des Wiler Spielfestes auf ihre Kosten kommen, denn das Angebot wird einmal mehr gross und vielfältig sein.

«Yu-Gi-Oh und Pokémon sind wieder mit Turnieren und Kennenlernspielen vertreten. Die Speed-Cuber sind wohl mit dabei, aber dieses Jahr ohne ein Turnier durchzuführen, und die unzähligen Brettspiele lassen das Spielerherz sowieso wieder höherschlagen», sagt Olaf Sommer, Präsident des Spieleclub Wil im Vorfeld. Der digitale Wandel hat im Bereich der Spiele noch nicht überhandgenommen, dessen sind sich die Organisatoren einig. Stefan Keller, Webmaster des hiesigen Spieleclubs, sagt:

«Aber klar, es gibt immer mehr Hybridspiele, also solche, die mit der Installation eines Apps gespielt werden. Doch die analogen Brettspiele werden ganz bestimmt nicht aussterben.»

Am Spielfest gehe es sowieso in erster Linie darum, zusammen zu kommen und miteinander zu spielen. «Der soziale Kontakt, der Austausch untereinander und zusammen spannendes und abwechslungsreiches zu erleben, stehen im Fokus unserer zwei Tage voller Spielspass», so Keller.

Nach zwei Jahren Unterbruch ist die Hoffnung gross, dass das diesjährige Spielfest ein ganz besonderes werden wird. Dafür stehen nebst dem Spieleclub auch die Ludothek Wil und Spiel Energie mit tadelloser Organisation gerade.

Puzzle-Olympiade für gross und klein

Familien und Einzelpersonen jeden Alters werden sich mit Vorliebe wieder im Alleesaal treffen. «Teilnehmer aller Alterskategorien können sich hierbei an der Puzzle-Olympiade messen. Nicht selten kommt es vor, dass vierjährige Enkel gegen ihre Grosseltern antreten. Für die Kategoriensieger gibt es schöne Preise zu gewinnen», sagt Monika Fontanesi, Vertreterin der Ludothek Wil. Preise gibt es ferner noch viel mehr abzustauben. Etwa beim Escape Trail, einem Sammeln von Informationen, welche im ganzen Stadtsaal verteilt sind. Die japanische Kultur kommt ebenso nicht zu kurz, namentlich heisst das, Origami und Go warten auf die Besucher.

Noch weitere Preise verspricht Spiel Energie. Nebst der Energie Trophy betreibt Spiel Energie den mobilen Pumptrack, einen E-Kickboard Parcours, ein Mini Solarrennen, oder ein virtuelles Reisen um die ganze Welt. Wer mindestens fünf von sieben Energiestationen bespielt hat, kommt in die Auslosung zum Gewinn des Hauptpreises, eines E-Rollers im Wert von 4000 Franken.