Wil Kunst im Restaurant: Das Arts will seinem Namen wieder näher kommen Am Donnerstag wurde das Rebranding des Restaurants Arts gefeiert, in dem der Wiler Künsler Roman Caspari seine Kunst ausstellt.

Roman Caspari stellt im «Arts» aus. Bild: Ellen Saaro

Mit einem Rebranding möchte Stefan Rusch, Geschäftsführer im Arts, dem Namen des Restaurants wieder näher kommen und noch mehr Nachhaltigkeit und Regionalität in das Konzept bringen. Deshalb möchte er wieder «die Kunst ins Haus holen».

Obwohl die Kollaboration mit Roman Caspari, dem Wiler Künstler, zufällig entstand, fügen sich seine Bilder perfekt in das Lokal ein. Das Gemälde namens «Angus» hat er sogar eigens für das Arts gemalt. Für ihn ist es besonders speziell an diesem Ort ausstellen zu können.

Besondere Freude in der Region ausstellen zu dürfen

Roman Caspari im Gespräch mit Vernissage-Besucherinnen und –Besuchern. Bild: Ellen Saaro

Caspari fühlt sich geehrt im Restaurant Arts ausstellen zu dürfen. Der gelernte Maler kommt selbst aus Wil und «bleibt gerne bei der Basis». Schon in einer künstlerischen Familie aufgewachsen, hat Caspari seine Passion fürs Malen früh entdeckt. Früher durfte er während den Sommerferien bei seinem Onkel, einem Theaterzeichner, im Atelier mithelfen. Nach seiner Malerlehre machte er dann eine Zweitausbildung im Opernhaus Zürich als Theatermaler.

Heute malt er nur noch in der Freizeit in seinem Wohnzimmer. Am liebsten zeichnet er realistische Bilder. «So zu malen, wie es in echt aussieht» ist seine grösste Herausforderung. Lange waren seine Bilder geprägt von Portraits, Musik- und Tiermotiven in Schwarz-Weiss. In seinen neueren Gemälden liegt wieder mehr Fokus auf bunteren Farbtönen und Mediterranen Szenen. Die Bilder können im Arts betrachtet und erworben werden. Sein Lieblingsbild sei aber unverkäuflich. «Das hängt bei mir über dem Esstisch», schmunzelt Caspari.

Fokus auf Regionalität und Nachhaltigkeit

Ursprünglich hat das Arts seinen Namen vom Vorgänger (Arthur) und der Innenausstattung, welche von einem Stahlkünstler angefertigt wurde, bekommen. Um dem Ursprung wieder näher zu kommen, sollen Künstler und Künstlerinnen in dem Lokal ihre Kunst ausstellen können. Ausserdem möchte Rusch nochmals mehr Fokus auf die Regionalität und Nachhaltigkeit legen. Das Fleisch kommt schon von seinem eigenen Bauernhof.

Casparis Werke im Restaurant Arts. Bild: Ellen Saaro

Nun kommt mit dem Rebranding nicht nur die Kunst zurück ins Lokal, sondern auch seine eigene Apfelschorle. Mit seinen eigenen Äpfeln aus Lenggenwil produziert der Holderhof in Henau die Schorle in eigenem Design extra fürs Arts. Auch die Kunst soll aus der Region kommen. So macht Caspari als «Pionier im Arts» den ersten Schritt. Die Neueröffnung am Donnerstag war für das Team des Arts ein voller Erfolg und sie freuen sich darauf in Zukunft noch mehr regionale Kunst, Essen und Getränke anbieten zu können.