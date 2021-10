WIl Klimanotstand ausgerufen: Warum die Stadt Wil Coworking-Space fördert Um klimaneutral zu werden, braucht es einiges. Die Stadt Wil unterstütz nun auch nachhaltiges Arbeiten, wie zum Beispiel im Coworking-Space. Die Bevölkerung profitiert dank gratis Schnupperabos.

Stadtpräsident Hans Mäder im Coworking-Space in Wil. Bild: Felicitas Markoff

Vor knapp einem Monat hat die Stadt Wil verlauten lassen, dass sie allen Bewohnerinnen und Bewohnern für ein Jahr das Abo für die Car-Sharing-Plattform Mobility schenkt. Nun folgt der nächste Schritt im Bestreben, dem 2019 ausgerufenen Klimanotstand zu begegnen und Taten folgen zu lassen. Es geht um Coworking-Space, welches in Wil an der Glärnischstrasse angeboten wird. Dort, im BüroLokal, können Räume genutzt und temporär gemietet werden.

Am Montagmorgen war auch Stadtpräsident Hans Mäder im Coworking-Space an der Glärnischstrasse. Aus seiner Sicht reicht es nicht, nur einen Klimanotstand auszurufen. Man müsse auch etwas dafür unternehmen. Ganz nach dem Motto: Es gibt nichts Gutes, ausser man tut es. Der Stadtpräsident sagt:

Teilen ist eine schlaue Idee. Trotzdem war teilen früher nicht so im Trend wie heute.

Hintergrund des Besuchs von Mäder: Die Stadt Wil hat sich als so genannte «Monamo-Gemeinde» beim Bundesamt für Energie erfolgreich beworben. Monamo ist ein Programm und steht für «Modelle nachhaltige Mobilität in Gemeinden.» Es verfolgt das Ziel, eine nachhaltige Gemeindemobilität zu entwickeln. Coworking-Space ist ein Teil davon.

Intensive Auseinandersetzung mit Klima und Nachhaltigkeit

Jenny Schäpper hat den Coworking-Space in Wil 2013 gegründet. «Am Anfang haben hauptsächlich freischaffende dieses Angebot in Anspruch genommen,» sagt sie. Die Coronapandemie habe dazu beigetragen, dass man sich mit dem Thema Klima und Nachhaltigkeit intensiver auseinander setzt und nach einer nachhaltigen Lösung sucht, ergänzt der Stadtpräsident.

Jenny Schäpper ist die Gründerin von Coworking Space. Bild: Felicitas Markoff

Aktuell nutzen rund 12 Personen täglich den Coworking-Space in Wil. «Ein Vorteil dieses Angebots ist, dass die Personen auch zu besonderen Arbeitszeiten wie zum Beispiel spät Abends oder an Wochenenden arbeiten können,»sagt die Gründerin. Freie Arbeitsplätze gebe es in Wil noch genug.

Um das Angebot zu fördern, gibt die Stadt Wil nun ein Zückerchen. Die Wilerinnen und Wiler haben die Möglichkeit, den Coworking-Space mit einem Schnupperabo gratis auszuprobieren. Der kostenlose Arbeitsplatz wird durch das Programm Monamo der Stadt Wil finanziert.