Wil Katholische Kirchgemeinde kann ihre Liegenschaft verkaufen Die Stimmberechtigten der Katholischen Kirchgemeinde Wil sagen an der Urne fünfmal Ja. Sie ermächtigen den Kirchenverwaltungsrat somit auch zum Verkauf der leerstehenden Liegenschaft Scheibenberg 14.

Die Liegenschaft Scheibenberg liegt etwas versteckt im Quartier. Bild: Simon Dudle

In der Nähe des Weiers, an der Scheibenbergstrasse 14, besitzt die Katholische Kirchgemeinde Wil eine leerstehende Liegenschaft. Das Grundstück wurde der Kirche 2007 von der aufgelösten Stiftung Kinderkrippe Wil anvertraut. Der Stiftungszweck – ein jugendfürsorgerischer Zweck – sollte von der Kirche weiterhin wahrgenommen werden, so die Bedingung. Nun ist das Haus ohne aufwendige und umfassende Sanierung nicht mehr bewohnbar und vermietbar. Die Kirchgemeinde will es verkaufen. Der geschätzte Verkehrswert beträgt fast eine Million Franken.

Mit 1118 Ja- zu 317 Nein-Stimmen (76,8 Prozent Zustimmung) genehmigten die Stimmberechtigten am Sonntag an der Urne den Verkauf. Im Vorfeld der Abstimmung gab diese Vorlage und die Verwendung im Stiftungszweck zu reden. Einzelne Kirchbürger meldeten sich öffentlich zu Wort, um anstelle des Verkaufs stattdessen die Abgabe des Grundstücks im Baurecht zu favorisieren. Der Kirchenverwaltungsrat begründete seinen Antrag damit, dass der Verkaufserlös in ein geplantes Jugendhilfeprojekt investiert werden soll.

Mit dem Ja zur Verkaufsermächtigung Grundstück Scheibenberg wird der Kirchenverwaltungsrat nach Rechtskraft des Abstimmungsergebnisses über das weitere Vorgehen entscheiden. Sein Versprechen, den Ertrag aus dem Erlös im Sinne der Jugendhilfe zweckkonform zu verwenden, werde er halten und bestmöglich einlösen, heisst es in einer Medienmitteilung vom Sonntag. Das geplante Jugendhilfeprojekt soll in einer anderen Liegenschaft der Kirchgemeinde verwirklicht werden. «Dazu wird die Bürgerschaft voraussichtlich im Spätherbst dieses Jahres an einer Bürgerversammlung mitentscheiden können», heisst es in der Mitteilung weiter.

Steuerfuss bleibt bei 22 Prozent

Die Genehmigung der Jahresrechnung 2020 (Ja-Anteil von 95,9 Prozent) mit Entlastung des Kirchenverwaltungsrates (Ja-Anteil 94,9 Prozent) und die Genehmigung des Voranschlags mit Steuerplan für das Jahr 2021 (Ja-Anteil von 84,8 Prozent) mit allfälliger Gewinn- oder Verlustverwendung (Ja-Anteil 91,9 Prozent) erfolgten deutlich. Der Steuerfuss für 2021 wird damit weiterhin 22 Prozent (18 Prozent Kirchgemeindesteuern, vier Prozent Zentralsteuer für den Katholischen Konfessionsteil St.Gallen) betragen, und der Rechnungsüberschuss 2020 von 6371 Franken wird für die Schuldentilgung des Pfarreizentrums Wil verwendet.

In der Medienmitteilung heisst es: «Der Kirchenverwaltungsrat hat mit Genugtuung von der Zustimmung der Stimmberechtigten zu allen fünf Fragen der Urnenabstimmung Kenntnis genommen und dankt den Kirchbürgern für das Vertrauen, das ihm damit ausgesprochen wurde.» Die Stimmbeteiligung betrug 14,9 Prozent.