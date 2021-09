Wil Jetzt muss das Volk entscheiden: Parlament stellt der SVP-Initiative «30 Minuten gratis parkieren» einen Gegenvorschlag entgegen Die SVP wird ihre Initiative nicht zurückziehen. Das zeigten die Voten im Parlament. Nun kommt es zum Urnengang. Der Gegenvorschlag ist ein Kompromiss, mit dem die anderen Parteien leben können, jedoch nicht restlos zufrieden sind.

Wird das Parkieren in Wil bald für die erste halbe Stunde gratis? Das wird sich an der Urne entscheiden.

Die SVP-Initiative «30 Minuten gratis parkieren» hat schon eine längere Geschichte hinter sich. Erstmals kam das Thema 2019 in Form eines Vorstosses aufs Parkett. Eine Mehrheit des Parlaments wollte aber nichts davon wissen.

Daraufhin kündigte die SVP an, Unterschriften für eine Initiative zu sammeln. Diese hatte sie in der vorgeschriebenen Frist problemlos beisammen. So reichte sie ihre Initiative Anfang Februar 2020 ein. Ein Jahr später nahm das Parlament Stellung. Wenig überraschend kam es zum selben Ergebnis – und lehnte die Initiative ab. Es entschied aber, einen Gegenvorschlag auszuarbeiten, welcher der SVP-Initiative gegenübergestellt werden sollte.

Dieses Vorgehen lässt sich mit zwei Überlegungen begründen. Einerseits haben die Initiativgegner immer betont, dass sie das Ziel teilten, die Innenstadt in Zeiten von Onlinehandel und Einkaufstourismus attraktiver zu machen. Im Gegenvorschlag sehen sie jedoch das bessere Instrument, um dem Gewerbe und Detailhandel unter die Arme zu greifen.

Anderseits erhoffen sich die anderen Parteien, der SVP-Initiative mit dem Gegenvorschlag etwas den Wind aus den Segeln zu nehmen.

Jährlich wird ein sogenannter Stadtfonds mit 200000 Franken gespeist. Damit werden Vorhaben gefördert, welche die Attraktivität der Stadt Wil als Markt-, Einkaufs- und Begegnungsort steigern. Die Mittel können mit einem Gesuch beantragt werden. Was genau finanziert wird, ist also offen bzw. es hängt von den Gesuchstellern ab. Maximal 50000 Franken pro Jahr können für die Kostenreduktion von Parkierungsgebühren eingesetzt werden. Zum Vergleich: Die SVP-Initiative würde die Stadt gemäss Schätzungen rund 600000 Franken im Jahr kosten.

So weit auseinander lagen die Initianten und die Befürworter des Gegenvorschlags nicht. Beide Seiten betonten, dass aufgrund der Herausforderungen für das Gewerbe und den Detailhandel zusätzliche Massnahmen der Stadt wichtig seien.

Böhi kritisierte im Namen der SVP, dass das Reglement zum Stadtfonds ungenau formuliert sei. Es sei völlig unklar, für was die Mittel schliesslich verwendet werden sollen. Parteikollege Benjamin Büsser bemängelte, dass der Gegenvorschlag nicht als solcher tauge. Er generiere vor allem viel Aufwand, aber keine Lösungen.

Adrian Bachmann (FDP) nannte den Gegenvorschlag hingegen einen gut-schweizerischen Kompromiss, bei dem verschiedene Anliegen berücksichtigt würden. Auch der Stadtrat, Die Mitte, die Grünen Prowil sowie die SP standen hinter dem Gegenvorschlag. Grüne und SP störten sich jedoch daran, dass auch der Gegenvorschlag die Möglichkeit vorsieht, 50000 Franken für Reduktion der Parkierungsgebühren einzusetzen.

Änderungsanträge auf eine Erhöhung des Fondsbeitrags (Grüne Prowil) sowie auf die Streichung der 50000 Franken für den Erlass von Parkierungsgebühren (ebenfalls Grüne Prowil) wurden jedoch abgelehnt. Der Gegenvorschlag fand hingegen eine deutliche Mehrheit.

Die SVP hat nun eine Woche Zeit: Sie kann ihre Initiative zu Gunsten des Gegenvorschlags zurückziehen, wodurch dieser in Kraft treten würde. Das wird sie aber aller Voraussicht nach nicht tun. Stattdessen wird sie an ihrer Initiative festhalten. Damit kommt es zur Volksabstimmung.

Bei dieser kann sich das Stimmvolk zwischen dem Gegenvorschlag und der Initiative entscheiden. Theoretisch wäre auch eine Beibehaltung des Status quo möglich. Da sich jedoch sowohl Befürworter als auch Gegner der Initiative für eine stärkere Förderung des Detailhandels aussprechen, ist das unwahrscheinlich. Ein Abstimmungstermin ist noch nicht fixiert. Am wahrscheinlichsten ist aber, dass es erst im nächsten Jahr zum Urnengang kommt.