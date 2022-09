Wil Japan und die Schweiz liegen eine halbe Welt auseinander – der Japanische Botschafter findet allerdings einige Gemeinsamkeiten der beiden Länder In der Lokremise fand am Wochenende das Wiler Japanfest statt. Die Besuchenden aus der Schweiz hatten die Möglichkeit, die Kultur von Japan kennen zu lernen. Zu Besuch war auch Japans Botschafter in der Schweiz.

Atsuko Lampart-Fujii, Präsidentin des japanisch-schweizerischen Kulturvereins Yamato, beim Trommeln. Bild: Rolf Hürzeler

Die Trommelnden bewegen sich elegant wie eine Balletttruppe auf der Bühne – die Taiko-Artisten. Diese Performance war in der Lokremise zu bewundern. Anlass war das Wiler Japanfest, zu dem der japanisch-schweizerische Kulturverein Yamato eingeladen hatte.

Der japanische Botschafter ist begeistert von der Schweiz

Ein weiterer Höhepunkt waren die Grussworte, die der japanische Botschafter Kojiro Shiraishi an die Besucherinnen und Besucher richtete. Er zeigte sich erfreut, dass sich so viele Menschen eingefunden hatten, was in Japan wegen der Pandemie derzeit noch nicht möglich wäre.

Im persönlichen Gespräch unterstrich Shiraishi die Gemeinsamkeiten, die er zwischen der Schweiz und seiner Heimat ortet: Die Menschen beider Länder zeichneten sich gleichzeitig durch Grosszügigkeit gegenüber anderen aus, hielten sich aber an Regeln wie die Pünktlichkeit. Der Botschafter ist von der Schweiz «begeistert», denn dieses Land erscheine ihm sehr liebenswürdig. Shiraishi wandte sich auch auf Japanisch an seine Landsleute.

Japans Botschafter Kojiro Shiraishi besucht das Japanfest in Wil. Bild: Rolf Hürzeler

Kein japanisches Restaurant, aber einen Kulturverein

In Wil und Umgebung leben zwischen 50 und 100 Japanerinnen und Japaner. Die genaue Anzahl ist schwierig zu ermitteln, weil es kein japanisches Restaurant gibt, das als regelmässiger Treffpunkt in Frage kommt. Umso wichtiger ist der Kulturverein Yamato («Grosse Harmonie») unter der Leitung von Atsuko Lampart-Fujii. Sie betonte, wie wichtig die Begegnungen der Menschen unterschiedlicher Nationalitäten seien: «Man muss sich kennen, nicht nur voneinander hören.»

Kulinarik, Kimono, Kampfsportarten

Ein Spaziergang durch die Lokremise zeigte die Vielfältigkeit der japanischen Kultur und der Kulinarik, die mehr bietet als Sushi. Die Expertin Yumemi Ito erläuterte an ihrem Stand die Tradition des japanischen Tofus, dessen Textur im Vergleich zum schweizerischen deutlich kräftiger sei. Man isst es gerne ungebraten mit Sojasauce und getrockneten Thunfischflakes. Eine andere Spezialität sind die Okonomiyaki, die als eine Art Pizza durchgehen, aber mit einer würzig aparten Sauce angereichert sind.

Beim Umgang in der Lokremise fallen vereinzelt Frauen in ihren Gewändern auf, den Kimonos, wie man sie aus den Filmen kennt. Eine Dame erläutert indes, dass es um diese Jahreszeit dafür zu heiss sei. Sie trage vielmehr ein Yukata, ein Kleid, das wie ein Kimono aussieht, aber innen nicht gefüttert ist.

Das hiesige Japanbild prägen auch die Kampfsportarten. Gegen 500 Leute betreiben Sportarten wie Aikido oder Judo, sagte Daniel Hitz vom Verein Arashi Yama. Er betonte, dass selbst über 40-Jährige noch den Zugang zu diesem Sport fänden, der auf Konzentration und Respekt vor dem Gegner beruhe. Man glaubt es ihm gerne anlässlich dieser ruhigen Veranstaltung, die es schafft, Menschen zusammen zu führen, deren Herkunft immerhin eine halbe Welt auseinander liegt.