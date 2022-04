Wil «Ich tendiere dazu, den Fall ans Bundesgericht weiterzuziehen»: Das Verwaltungsgericht hat in der Kathi-Frage entschieden Das Verwaltungsgericht hat entschieden, dass die heutige Form des Kathi Wil rechtens ist. Zuvor hatte das Bundesgericht im Dezember die Beschwerde gutgeheissen und den Fall wieder ans Verwaltungsgericht zurückgeschickt. Zufrieden mit dem Entscheid des Verwaltungsgerichts sind die Beschwerdeführer nicht. Es könnte in eine weitere Runde gehen.

Die Frage nach der gesetzlichen Grundlage der Mädchensekundarschule St.Katharina ist seit Jahren ungeklärt. Bild: PD

Das Verwaltungsgericht hat entschieden. Aber entschieden ist im jahrelangen Hick-Hack um die Wiler Meitlisek voraussichtlich trotzdem noch nichts. Das Bundesgericht hat im Dezember die Beschwerde gegen die Wiler Mädchensekundarschule St.Katharina gutgeheissen und dem Verwaltungsgericht zur Beurteilung zurückgeschickt. Diese Beurteilung liegt nun vor, nachdem die Beschwerdeführer ihre Stellungnahme Ende März eingereicht hatten.

Das Gericht ist der Ansicht, dass der Schulvertrag als gesetzliche Grundlage genüge. Entsprechend ist die heutige Form des Kathi Wil rechtens. Zudem erachtet das Verwaltungsgericht den Vertrag auch bezüglich Geschlechterdiskriminierung, religiöser Neutralität und in allen anderen Punkten als rechtmässig, schreibt Beschwerdeführer Sebastian Koller in einer Mitteilung. «Der Entscheid ist überhaupt nicht zufriedenstellend», sagt Koller auf Anfrage.

Sebastian Koller, Stadtparlamentarier Grüne Prowil. Bild: Barbara Hauschel

Die Erwägungen bei wesentlichen Punkten seien oberflächlich, sagt Koller. Dies in Bezug auf gesetzliche Grundlage, die Geschlechterdiskriminierung und die religiöse Neutralität. Auch bei der Frage der Gleichbehandlung von privaten Trägerschaften sei die Begründung sehr dünn. Der Entscheid des Verwaltungsgerichts sei in rund drei Wochen geschrieben worden. «Es ist unüblich, dass es so schnell geht», sagt Koller. Und weiter:

«Es deutet darauf hin, dass der Fall nicht sehr sorgfältig geprüft wurde, sondern der Entscheid von Anfang an feststand – so zumindest mein Eindruck.»

Weiterziehen oder nicht

Ihn schockiere so schnell nichts mehr, wenn es um die Akte Kathi geht, sagt Beschwerdeführer Koller. Dass es in die nächste Runde geht, damit habe er gerechnet. «Stand heute tendiere ich dazu, den Fall wieder an das Bundesgericht zu ziehen», sagt Koller. Er werde aber noch diverse Abklärungen treffen und Gespräche führen, bis die Beschwerde gegen Ende Mai eingereicht werden muss.

«Ich bin schon lange davon ausgegangen, dass das Bundesgericht als letzte Instanz abschliessend über den Fall entscheiden muss.» Koller rechnet damit, dass dies der endgültige Entscheid im Verfahren wäre. Dennoch ist ein Weiterzug an das Bundesgericht nicht sicher. «Wir müssen genau abwägen, ob es sinnvoll ist.» Denn: Der Schulvertrag in der Fassung des «Nachtrags I», der angefochten wurde, ist auf Ende Juli 2023 befristet.

Das heisst, es ist unklar, ob ein Bundesgerichtsurteil vor Ablauf der Vertragsdauer erwartet werden kann. Einerseits könnte der Fall dann einfach abgeschrieben werden, da das Anfechtungsobjekt ausser Kraft getreten ist. Dann wäre der Fall Kathi nicht abschliessend geklärt. Andererseits, sagt Koller, könnte es sein, dass die Stadt den Schulvertrag erneut verlängert.

«Wenn der Vertrag verlängert wird, lohnt es sich, den Prozess fertig zu machen, um endlich Klarheit zu haben.»

Was passieren würde, wenn der Vertrag ausgelaufen ist und der gerichtliche Entscheid noch nicht vorliegt, sei offen, so Koller.

Die Stadt will das Gespräch suchen

Etwas sei am Entscheid des Verwaltungsgerichts dennoch erfreulich, sagt Koller. Das Verwaltungsgericht lasse keinen Zweifel daran, dass das Kathi trotz privatrechtlicher Trägerschaft als öffentliche Schule gelte und somit die Vorgaben des kantonalen Volksschulrechts erfüllen müsse. In der Vergangenheit habe das kantonale Bildungsdepartement das Kathi lediglich als Privatschule beaufsichtigt. Dies werde in Zukunft nicht mehr möglich sein.

Hans Mäder, Wiler Stadtpräsident. Bild: Ralph Ribi

Die Stadt Wil habe den Entscheid des Verwaltungsgerichts zur Kenntnis genommen, wie Stadtpräsident Hans Mäder auf Anfrage sagt. In einem nächsten Schritt versuche man, mit allen Beteiligten zu sprechen.

«Wir möchten eine Lösung finden, um ein erneut langjähriges Verfahren zu verhindern.»