Förderung mit sozialen Sportprojekten

Das Ziel der Laureus Stiftung Schweiz ist es, mit Hilfe des Sports Kindern und Jugendlichen ein positives und selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen. Über den Sport und die damit verbundenen Werte fördert Laureus gezielt die Integration und Persönlichkeitsbildung von Kindern und Jugendlichen und deren physische und psychische Gesundheit. Die Freude am Sport und das gemeinsame Erlebnis steht dabei im Zentrum. Die Stiftung fördert junge Menschen, die Unterstützung brauchen. Laureus fördert in sozialen Sportprojekten jährlich mehr als 10’000 Kinder in der Schweiz. Die Laureus Foundation Switzerland wurde 2006 von IWC Schaffhausen als Teil der internationalen Stiftung Laureus Sport for Good gegründet.