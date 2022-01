Wil Hartnäckiger Widerstand gegen Hochwasserschutzprojekt – der Rechtsstreit geht in die nächste Runde Der Kanton Thurgau hat zwei Stimmrechtsbeschwerden im Zusammenhang mit dem Hochwasserschutzprojekt Region Wil abgewiesen. Die Beschwerdeführer haben das Urteil nun vors Verwaltungsgericht gezogen.

Die A1 bei Wil wird immer wieder überschwemmt. Hier die Situation im Juni 2015. Bild: Ralph Ribi

Der Rechtsstreit im Zusammenhang mit dem Hochwasserschutz Region Wil geht in nächste Runde. Zwei Beschwerdeführer, ein Einwohner aus der Gemeinde Wilen und einer aus der Gemeinde Rickenbach, ziehen ihre Stimmrechtsbeschwerden gegen ihre Wohnortgemeinden ans Verwaltungsgericht. Dies ergab eine Recherche dieser Zeitung. Zuvor hatte das Departement für Inneres und Volkswirtschaft des Kantons Thurgau die Beschwerden in erster Instanz abgewiesen. Öffentlich einsehbar ist dieses Urteil nicht, da das Verfahren noch läuft.

Einer der Beschwerdeführer ist Georg Züblin. Er lebt seit vielen Jahren in Rickenbach, vor einigen Jahren war er selber im Gemeinderat. Über das Urteil des Kantons ist er enttäuscht. Er sagt:

«Es ist das Papier nicht wert, auf dem es abgedruckt wurde. Man ist gar nicht auf unsere Argumente eingegangen.»

Bevölkerung soll abstimmen können

Mit seiner Beschwerde wollte Züblin erreichen, dass die Rickenbacher Bevölkerung über das Hochwasserschutzprojekt abstimmen kann. Oder konkreter: über den finanziellen Beitrag der Gemeinde an das Projekt. Derzeit ist eine Abstimmung nämlich nicht vorgesehen. Die an dem Projekt beteiligten Gemeinden, das sind neben Rickenbach auch die Gemeinden Sirnach und Wilen und die Stadt Wil, haben den Betrag, den sie an das Hochwasserschutzprojekt bezahlen, als gebundene Ausgabe definiert. Damit fällt die Bewilligung der Ausgaben allein in die Kompetenz des Gemeindevorstandes. Das bedeutet auch: Die Bevölkerung kann nicht mitentscheiden.

Und genau das stört Züblin. Er ist sich sicher: «Diese Ausgabe ist nicht gebunden und die Bevölkerung sollte mitentschieden können.» Und ergänzt: «Wir dürfen sonst auch über jede Strassensanierung abstimmen. Und bei einer solch hohen Ausgabe sollen wir plötzlich nicht mitreden können.»

Gesamtkosten von 45,5 Millionen Franken

An dem Hochwasserschutzprojekt sind neben den genannten Gemeinden auch die Kantone Thurgau und St.Gallen, das Bundesamt für Strassen (Astra) sowie das Bundesamt für Umwelt (Bafu) beteiligt. Das Ziel des Projekts ist es, Überschwemmungen in der Region zu verhindern. Im Zentrum stehen der Krebsbach, der Huebbach, der Alpbach und der Meienmättelibach.

Das Risiko für Überschwemmungen ist gemäss den Gemeinden in den vergangenen 100 Jahren gestiegen. Der Grund: Die Gemeinden sind gewachsen, die Böden wurden durch Bautätigkeiten immer mehr versiegelt. Zudem wurden die Bäche eingeengt und zum Teil in den Untergrund gelegt. Bei starkem Regen kann das Wasser nun nicht mehr gut abfliessen. Ein Beispiel ist der Krebsbach. In der Vergangenheit wurde die A1 bei Wil schon mehrfach überschwemmt, weil der Krebsbachkanal unter der Autobahn zu wenig Kapazität hat. Die geschätzten Gesamtkosten belaufen sich auf 45,5 Millionen Franken. Rickenbachs Anteil beträgt 4,3 Millionen. Das sind 9,4 Prozent der Gesamtkosten.

«Das Projekt ist nicht einmal im Ansatz mehrheitsfähig»

Von dem Projekt hält Züblin nicht viel: «So wie dieses jetzt geplant ist, wäre es in unserer Gemeinde nicht einmal im Ansatz mehrheitsfähig.» Der Grund: Die Kosten seien viel zu hoch. Und der Nutzen, den Rickenbach davon habe, sei viel zu klein. Er sagt: «Rickenbach hat kein Hochwasserproblem. Alles Wasser kommt von Wil und Wilen.»

Für Züblin ist deshalb klar: Er geht den Rechtsweg bis zum Schluss:

«Ich würde die Beschwerde bis vor Bundesgericht ziehen.»

Züblin ist nicht der einzige Beschwerdeführer. Auch ein Einwohner der Gemeinde Wilen hat eine Stimmrechtsbeschwerde eingereicht. Auch diese wurde vom Kanton Thurgau in erster Instanz abgewiesen. Und auch dieser Beschwerdeführer geht jetzt weiter vor das Verwaltungsgericht. Gegenüber unserer Zeitung will er sich allerdings nicht dazu äussern.

Projekt soll im Frühling öffentlich aufgelegt werden

Und was sagen die Projektverantwortlichen? Das Amt für Umwelt des Kantons Thurgau, das von den Gemeinden mit der Projektleitung beauftragt wurde, möchte sich derzeit nicht zum Projekt äussern. Anfang Februar werden die Kantonsvertreter mit den Gemeinden Rickenbach und Wilen und der Stadt Wil zusammensitzen und darüber beraten, wie es weitergehen soll. Auch die Gemeinden Wilen und Rickenbach möchten derzeit noch nicht viel dazu sagen. Die Gemeindepräsidenten Ivan Knobel (Rickenbach) und Kurt Enderli (Wilen) bestätigen, dass die Beschwerden vor das Verwaltungsgericht gezogen wurden. Knobel sagt:

«Wir wurden eingeladen, eine Stellungnahme abzugeben.»

Und wie geht es jetzt konkret weiter? Kurt Enderli sagt: «Die Beschwerden haben keinen Einfluss auf das Projekt.» Dieses solle im Frühling öffentlich aufgelegt werden. Er ist sich sicher: «Dann kommen noch andere Verfahren, die eine viel grössere Zeitverzögerung zur Folge haben.»