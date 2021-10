Wil Die katholische Kirche will in der Altstadt günstige Wohnungen für junge Erwachsene bereitstellen Katholisch Wil engagiert sich für Junge und will in einer Altstadt-Liegenschaft das Jugendsozialprojekt «Jugendwohnen für junge Erwachsene mit besonderen Bedürfnissen» aufgleisen.

Franz Schibli, Leiter Soziales (links) und Jürg Grämiger, Präsident des Kirchenverwaltungsrates von Katholisch Wil, freuen sich über das zeitnahe Zustandekommen des Wohnprojekts für Junge. Bild: Christof Lampart

Am 12. November lädt die Katholische Kirchgemeinde Wil ein zur ausserordentlichen Kirchgemeindeversammlung. In der Kirche St.Peter werden die Stimmberechtigten nach zwei pandemiebedingten Urnengängen wieder einmal live über anstehende Geschäfte entscheiden können.

Nach fast 40 Jahren Revision angesagt

Wie der Präsident des Kirchenverwaltungsrates, Jürg Grämiger, am Dienstagvormittag an einer Medienkonferenz im Katholischen Pfarreizentrum betonte, sei eine Revision der Kirchgemeindeordnung nach fast 40 Jahren fällig, wobei viele Änderungen nur sprachlicher Natur seien.

Einige gewichtige Änderungen gibt es dennoch. Der Hof Lamperswil wird nach Kirchberg umgeteilt. Die Finanzkompetenzen der Bürgerschaft an der Bürgerversammlung und des Kirchenverwaltungsrates werden erhöht. Dies aufgrund gestiegener Preise und Indizes von Bau, Liegenschaft und Mieten. Ebenso ist eine Anpassung der Direktkompetenz der Bürgerschaft an der Urne für Kreditgeschäfte von über einer Million Franken vorgesehen. Weiter werden Quorum (Reduktion) und Fristen (Verlängerung) angepasst.

Situation für junge Erwachsene entschärfen

Mehr zu reden geben dürfte die Grundsatzabstimmung «Umbau und Renovation Liegenschaft Marktgasse 76 zur Realisierung eines Jugendhilfeprojektes». In Wil gebe es für junge Erwachsene, die von Armut betroffen sind oder in sozial schwierigen Verhältnissen leben, kaum Wohnangebote, sagt Franz Schibli, Leiter Soziale Dienste der Katholischen Kirchgemeinde Wil. Abklärungen bei der Stadt Wil hätten aber ergeben, dass das Bedürfnis danach bestehe. Hier wolle man einen Beitrag leisten, um die Situation zu entschärfen.

6 Bilder 6 Bilder Das mittlere Haus beherbergt die Wohnungen des Projekts «Jugendwohnen für junge Erwachsene mit besonderen Bedürfnissen» von «Katholisch Wil». Bild: PD

Bis im Herbst 2022 sollen an der Marktgasse 76 acht einfach möblierte Studios entstehen, die günstig an junge Erwachsene zwischen 18 und 25 Jahren vergeben werden. Finanziert werden soll der 1,35 Millionen Franken teure Umbau durch den Erlös aus dem bereits erfolgten Liegenschaftsverkauf an der Scheibenbergstrasse 14. Wie Jürg Grämiger betont, wird der Nettoerlös aus dem Verkauf über zwei Millionen betragen. Die Mieten würden so berechnet, dass damit die Nebenkosten, der Unterhalt und die Amortisation des investierten Betrags bestritten werden können.

Nur Vermietung, keine Begleitung

Wie Franz Schibli erklärte, können sich junge Erwachsene bei Interesse an einer Wohnung an die Sozialen Dienste oder direkt an die Kirchgemeinde wenden. Eine Betreuung der jungen Erwachsenen wird katholisch Wil hingegen nicht anbieten. Schibli sagt:

«Wir gehen zwar davon aus, dass manche junge Erwachsene eine gewisse Betreuung brauchen, doch soll diese unabhängig vom Wohnangebot erfolgen.»

Bei Bedarf werde man aber bei der Suche nach individueller Begleitung behilflich sein.