Wil Grüne befürchten «Scherbenhaufen», Bürgerliche genervt von späten Anträgen: Hitzige Schulraum-Debatte im Wiler Stadtparlament Das Ziel, dass in Wil möglichst bald neue Schulhäuser, Kindergärten und Turnhallen gebaut werden sollen, ist unbestritten. Über den richtigen Weg dorthin wurde am Donnerstag im Stadtparlament heftig debattiert. Schlussendlich wurden 3,2 Millionen Franken für neue Stellen und weitere Planungen genehmigt.

Unterrichtsszene in einem Schulzimmer im Lindenhof. Bild: Donato Caspari

Bronschhofen, Rossrüti, Lindenhof, Allee, Sonnenhof. Das sind nur einige der Wiler Schulen, die neuen Schulraum benötigen. Angesichts der Entwicklung der Schülerzahlen ist der Bedarf ausgewiesen und unbestritten.

Trotzdem wurde am Donnerstag im Wiler Stadtparlament heftig darüber gestritten, wie es weitergehen soll mit der Planung der Provisorien und Neubauten. Der Liveticker aus der Tonhalle zum Nachlesen ist hier zu finden.

Konkret ging es darum, Geld zu sprechen. Zum einen gut eine Million Franken für zwei neue, auf fünf Jahre befristete Stellen, die sich mit der Planung und Administration von neuem Schulraum befassen sollen. Zum anderen 2,2 Millionen für die Umsetzung der dringendsten Projekte.

Benötigt werden Turnhallen, Schulzimmer, Kindergärten

Das sind zum einen die sogenannten «A-Projekte», die so bald wie möglich in Angriff genommen werden sollten: ein Kindergarten in Bronschhofen, eine Dreifachturnhalle für die Oberstufe Sonnenhof, Provisorien in den Schulen Rossrüti, Allee und Lindenhof.

Die vom Stadtrat beantragte Summe umfasst aber auch Kosten für die weitere Planung der weniger dringenden «B-Projekte». Dazu gehören die definitiven Bauten, die dereinst die Provisorien ersetzen sollen, die Planung des Ausbaus des Kindergartens Städeli und verschiedene Machbarkeitsstudien, zum Beispiel für den Ausbau der Schulanlage Lindenhof samt Dreifachturnhalle.

Der Stadtrat hatte die Kosten für die beiden Stellen und das Bündel von über einem Dutzend Projekten in einen Antrag gepackt, über den das Stadtparlament am Donnerstag abstimmen sollte. Damit waren die Grünen Prowil nicht einverstanden. Die Fraktion forderte separate Abstimmungen über die Kosten für die neuen Stellen und die nächsten Projektkosten.

Zudem sollte das Parlament nur die Kosten für die dringenden A-Projekte, jedoch ohne die Dreifachhalle Sonnenhof, genehmigen. Auch für den Kredit für die B-Projekte stellten die Grünen einen Rückweisungsantrag. Über sie und die Halle solle das Parlament erst befinden, wenn es mehr darüber wisse.

Grüne befürchten «Scherbenhaufen»

Sonst, so die Befürchtung der Grünen, bestehe die Gefahr, dass das Stadtparlament und das Volk vor vollendete Tatsachen gestellt würden. Wenn es dann Widerstand gegen die Projekte gebe, drohe ein «Scherbenhaufen», warnte etwa Guido Wick.

Sebastian Koller, der die Anträge der Grünen Prowil vorstellte, kritisierte das Projektmanagement im Departement Bau, Umwelt und Verkehr scharf. Er befürchte, dass Ressourcen «versanden» könnten, sollten die Kredite für Personal und Planung im Gleichen gesprochen werden.

Damit war der Ton für die folgende Debatte gesetzt. Benjamin Büsser von der SVP antwortete mit scharfer Kritik daran, dass die Grünen ihre Anträge samt Begründung erst einen Tag vor der Parlamentssitzung versendet hatten.

Bürgerliche genervt von spät eingereichten Anträgen der Grünen

Es entspann sich eine Diskussion, bei der es so hitzig zu und her ging wie schon lange nicht mehr in der Tonhalle und die streckenweise getrost als Schlagabtausch zwischen den Grünen und der SVP bezeichnet werden konnte.

Neben Schuldzuweisungen für frühere Versäumnisse in der Schulraumplanung, etwa diejenige der Grünen an die SVP dafür, dass 2017 keine zusätzlichen Stellen für das Projektmanagement gesprochen wurden, wurde auch um die Zukunft gestritten. Darin, dass Bewegung in die Wiler Schulraumplanung kommen müsse und dass dafür zusätzliches Personal nötig sei, waren sich alle einig.

Während SVP, Die Mitte und die FDP aber dafürhielten, dass es nur vorwärts gehen könne, wenn gleichzeitig auch das Geld für die Projektkosten gesprochen würde, warnten die Grünen vor verschwendeten Ressourcen, wenn die Projekte nicht frühzeitig im Parlament diskutiert werden könnten.

Dass der Vorschlag der Grünen zur Transparenz beitrage, fand auch die SP-Fraktion. Letztlich stimmte das Stadtparlament trotzdem mit 26 zu 11 Stimmen dafür, über den Antrag des Stadtrats abzustimmen. Dem Gesamtkredit von 3,2 Millionen Franken wurde dann deutlich zugestimmt.

Traurige Nachricht von der Thurvita

Zu Beginn der Sitzung war der Geschäftsbericht der Thurvita AG behandelt worden. Dabei hatte Stadtrat Dario Sulzer die traurige Pflicht, über den kürzlichen Tod des Gründungspräsidenten Arthur Gerber zu informieren. Arthur Gerber war im März aus gesundheitlichen Gründen als Verwaltungsratspräsident der Thurvita zurückgetreten.