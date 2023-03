Wil Grosses Interesse: Ehemaliger Chefarzt referierte in der Psychiatrie über «Satanic Panic» Satanistische Verschwörungstheorien in der Psychotherapie helfen überforderten Therapeuten, Ohnmachtsgefühle abzuwehren. Diese Überzeugung vertrat Thomas Maier an einem Vortrag an seiner früheren Wirkungsstätte in Wil. Er plädiert deshalb für eine gute Ausbildung der Therapeuten.

Das Schweizer Fernsehen strahlte in ihrer Sendung «SRF Rec.» den Beitrag «Jetzt reden die Opfer – Satanic Panic in der Schweiz» aus. Thematisiert wurde auch ein Brief einer Pflegerin aus Littenheid. Screenshot: SRF

Machen Anhänger geheimer Kulte ihre Opfer, auch Kinder, durch Psycho-Techniken abhängig und zwingen sie, bei grausamsten Verbrechen mitzumachen? Befreien mutige Therapeuten ihre Patienten aus den Klauen dieser Kulte? Oder sind Therapien bei traumatisierten Patienten aus dem Ruder gelaufen und verschlimmern das Leiden der Opfer? Ist «Satanic Panic» eine Massenhysterie?

Thomas Maier war Chefarzt in der Psychiatrie St.Gallen Nord. Bild: Daniel Ammann

Das Thema interessierte, wohl auch wegen der 2021 bekannt gewordenen einschlägigen Vorwürfe gegen die Klinik Littenheid. Über 100 Personen kamen diese Woche zum Referat des ehemaligen Chefarztes Thomas Maier in die Psychiatrische Klinik Wil.

«Satanic Panic» ist laut Maier eine uralte Verschwörungstheorie. Der Inhalt: Es gebe Menschen, die ihre Opfer, sogar Kleinkinder, bei teuflischen Ritualen missbrauchen, foltern und ermorden. Im Verlauf von Psychotherapien komme das Jahre später bei Personen, die an solchen Ritualen teilnahmen oder teilnehmen mussten, wieder hoch.

Bruch mit der Familie als Therapieerfolg?

Täter seien oft nahe Angehörige, sodass der Bruch mit der Familie ein Therapieerfolg sei. Die Täter kontrollierten ihre Opfer mit. Zugleich seien sie nicht nur technisch sehr versiert, sondern auch sehr gut bis in höchste Kreise vernetzt. Deshalb könnten sie eine Entdeckung immer wieder vermeiden.

Speziell an «Satanic Panic» ist laut Maier, dass diese Verschwörungstheorie vor allem Fachleute teilen. «Diese sind nicht böse, aber oft überfordert.» Oft seien es engagierte, aber schlecht ausgebildete Therapeuten, die Mühe haben mit der Vielschichtigkeit menschlicher Beziehungen.

Durch die Aufdeckung angeblich verschütteter Erinnerungen könnten sie Ohnmachtsgefühle abwehren und glaubten, Einsicht in geheime Zusammenhänge zu gewinnen. «Es fällt einem wie Schuppen von den Augen.» Wichtig ist laut Maier deshalb eine gute Ausbildung der Therapeuten. Die Institutionen müssen zudem transparenter werden. Fachgesellschaften sollten Stellung nehmen.

Patienten leiden oft an Identitätsstörung

Eine erste Welle von «Satanic Panic» gab es laut Maier in den 1980er-Jahren in den USA. Von damals über 12’000 bekannten Fällen habe aber keiner verifiziert werden können. Auslöser der Panik war ein Bestseller über eine Frau, die sich in einer Psychotherapie an angebliche Missbräuche erinnerte und später ihren Psychiater heiratete.

Bei vielen Patienten, die sich an satanistische Missbräuche erinnerten, wurde laut Maier eine «Dissoziativen Identitätsstörung» (DIS) diagnostiziert. Bei der DIS existieren simultan viele voneinander unabhängige Identitäten in einer Person. Sie wissen nichts voneinander und wechseln abrupt. Bei einigen Personen, die in der Schweiz wegen DIS behandelt wurden, vervielfachten sich die Identitäten aber im Lauf der Behandlung, was das Leiden immer schlimmer machte. DIS sei eine schwere, aber seltene psychische Erkrankung, sagte Maier. Sexuellen Missbrauch gebe es, aber er geschehe im Rahmen menschlicher Beziehungen, nicht in Geheimritualen.

Im Bericht über die Klinik Littenheid sind rund 160 solche Behandlungen erwähnt, eine Zahl, die Maier gegenüber dieser Zeitung «absurd» nannte. Schweizweit könnten es 300 bis 400 Fälle sein.