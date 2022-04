Wil Gratis-Kinobesuch für Flüchtlinge: Cinewil zeigt Kinderfilm auf Ukrainisch An zwei Samstagen im April lädt das Wiler Kino Flüchtlinge aus der Ukraine ein. Der Kinobesuch soll ihnen Freude bereiten und Ablenkung schaffen.

Das Kino Cinewil lädt Flüchtlinge aus der Ukraine ein. Bild: Simon Bernhardsgrütter

Im April läuft in Wil zweimal der Film «Clara und der magische Drache» auf Ukrainisch im Kino. Er wird ohne Untertitel abgespielt, wie das Cinewil auf Facebook mitteilt. Das Kino lädt Flüchtlinge aus der Ukraine zu diesen beiden Gratis-Filmvorführungen ein.

Felicitas Zehnder. Bild: PD

Die Idee stamme von einem Wiler Unternehmer, sagt Cinewil-Geschäftsführerin Felicitas Zehnder.

«Matthias Brenner von der Firma Lichtsektor hat uns bezüglich Filmvorstellungen für Flüchtlinge angefragt, worauf wir uns auf die Suche nach einem passenden Film gemacht haben.»

Für die Vorführungen in Wil sponsort Brenners Firma allen Kindern eine Tüte Popcorn. Die Wiler Firma Karrer Getränke übernimmt die Kosten für je ein Getränk pro Besucherin und Besucher.

Der Film wurde in der Ukraine produziert

Die Cinewil-Geschäftsführerin sagt: «‹Clara und der magische Drache› wurde ausgewählt, weil es ein Film ist, der in der Ukraine produziert wurde und somit bereits in ukrainischer Sprache zur Verfügung steht.» Das Kino habe den Film in der Originalsprache über ein Partnerunternehmen organisieren können.

Der Kinderfilm handelt von einem Drachen, der aufgrund seiner aussergewöhnlichen Fähigkeiten von bösen Mächten entführt wird. Nach seiner Flucht wird er von einem Zwerg und einem Waschbären am Flussufer gefunden. Auf der Suche nach der Heimat des Babydrachen holen sich die beiden Hilfe bei Clara.

100 bis 200 Kinder und Familien erwartet

Am 23. und 30. April, jeweils um 10 Uhr, heisst es für den ukrainischen Film «Vorhang auf». Wie die Geschäftsführerin sagt, erwartet sie 100 bis 200 Kinder und ihre Familien. Sie habe die Vorstellungen aus diesem Grund in den grossen Saal verlegt. Zur Frage, ob noch weitere Termine folgen, antwortet sie: «Für Gruppen zeigen wir den Film gerne auch nach diesen ersten Vorstellungen.»

Nicht nur über Facebook habe das Kino Werbung für die Vorführungen gemacht. Man habe auch Flyer bei den umliegenden Gemeinden verteilt, um möglichst viele ukrainische Kinder und Familien zu erreichen, sagt Felicitas Zehnder.